التحالف العربي يعلن مقتل نحو 230 مسلحا من "أنصار الله" بعمليات في محافظتي شبوة ومأرب
© AP Photo / Hasan Jamaliالجيش السعودي في اليمن
© AP Photo / Hasan Jamali
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، مقتل العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، بعمليات له في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط جنوب وشمال شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وصرح التحالف، حسب ما نقله تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، أنه "نفذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيا (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) في شبوة خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وأضاف: "الاستهدافات في شبوة دمرت 15 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 133 عنصراً إرهابياً".
وأشار إلى "تنفيذه 12 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، دمرت 5 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 97 عنصراً إرهابيا"، على حد تعبيره.
ويساند التحالف العربي بعمليات جوية مكثفة الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في معاركه ضد جماعة الحوثيين لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة مؤخراً في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
وأضاف: "الاستهدافات في شبوة دمرت 15 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 133 عنصراً إرهابياً".
وأشار إلى "تنفيذه 12 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، دمرت 5 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 97 عنصراً إرهابيا"، على حد تعبيره.
ويساند التحالف العربي بعمليات جوية مكثفة الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في معاركه ضد جماعة الحوثيين لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة مؤخراً في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.