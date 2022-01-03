تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220103/التحقيق-مع-رجل-أعمال-مصري-بتهمة-تكدير-السلم-العام-1054907143.html
التحقيق مع رجل أعمال مصري بتهمة "تكدير السلم العام"
التحقيق مع رجل أعمال مصري بتهمة "تكدير السلم العام"
يواجه رجل أعمال مصري تهمة تكدير السلم العام وسب رجال الشرطة ويجري التحقيق معه أمام النيابة العامة المصرية إثر تداول فيديو له بموقع "فيسبوك". 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T18:29+0000
2022-01-03T18:29+0000
منوعات
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101552/93/1015529354_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_f0cd556e0bf95150e7ffa61db6fa37b0.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "الدستور" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن رجل الأعمال هو فكري الهواري، الذي يشغل منصب رئيس نادي الشيخ زايد.وتقول الصحيفة، في خبر عن الواقعة، إن الأجهزة الأمنية في مصر تجري تحرياتها للتحقق من شبهة وجود علاقة بين رجل الأعمال المتهم ومحاولة أشخاص إتلاف كاميرات مراقبة رصدت حادث دهس طلاب في مدينة الشيخ زايد عن طريق انتحالهم صفة قضائية.ولفتت الصحيفة إلى أن النيابة واجهت المتهم بفيديوهات منسوبة له لكنه أنكر صلته بها، مؤكدا أنها مزيفة وتهدف إلى جعلها يدخل السجن.وبحسب الصحيفة، فإنه تم القبض على رجل الأعمال المصري، أمس الأحد، بمدينة الشيخ زايد وتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.يذكر أنه يجري التحقيق مع اثنين من المحامين بسبب محاولتهما إتلاف كاميرات المراقبة التي رصدت تفاصيل حادث الشيخ زايد، وانتحالهما صفة قضائية، حيث تم الإبلاغ عنهما من صاحب "الفيلا" التي رصدت الحادث إثر الاشتباه فيهما.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/مصر-حسن-راتب-يكشف-علاقة-نائب-العفاريت-بأميرة-سعودية--1054463139.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101552/93/1015529354_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_af91e9538948a93efcb50052519afdf9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار مصر الآن

التحقيق مع رجل أعمال مصري بتهمة "تكدير السلم العام"

18:29 GMT 03.01.2022
© REUTERSمحكمة مصرية
محكمة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS
تابعنا عبر
يواجه رجل أعمال مصري تهمة تكدير السلم العام وسب رجال الشرطة ويجري التحقيق معه أمام النيابة العامة المصرية إثر تداول فيديو له بموقع "فيسبوك".
ذكرت ذلك صحيفة "الدستور" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن رجل الأعمال هو فكري الهواري، الذي يشغل منصب رئيس نادي الشيخ زايد.
وتقول الصحيفة، في خبر عن الواقعة، إن الأجهزة الأمنية في مصر تجري تحرياتها للتحقق من شبهة وجود علاقة بين رجل الأعمال المتهم ومحاولة أشخاص إتلاف كاميرات مراقبة رصدت حادث دهس طلاب في مدينة الشيخ زايد عن طريق انتحالهم صفة قضائية.
النيابة العامة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
مصر... حسن راتب يكشف علاقة "نائب العفاريت" بأميرة سعودية
22 ديسمبر 2021, 18:38 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن النيابة واجهت المتهم بفيديوهات منسوبة له لكنه أنكر صلته بها، مؤكدا أنها مزيفة وتهدف إلى جعلها يدخل السجن.
وبحسب الصحيفة، فإنه تم القبض على رجل الأعمال المصري، أمس الأحد، بمدينة الشيخ زايد وتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.
يذكر أنه يجري التحقيق مع اثنين من المحامين بسبب محاولتهما إتلاف كاميرات المراقبة التي رصدت تفاصيل حادث الشيخ زايد، وانتحالهما صفة قضائية، حيث تم الإبلاغ عنهما من صاحب "الفيلا" التي رصدت الحادث إثر الاشتباه فيهما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:48 GMTخبراء: احتجاز "أنصار الله" للسفينة الإماراتية يعطي حرب اليمن أبعادا جديدة
18:39 GMTنصر الله يشن هجوما على الملك سلمان ويكشف عن طلب أمريكا من محمد بن سلمان
18:29 GMTالتحقيق مع رجل أعمال مصري بتهمة "تكدير السلم العام"
18:21 GMTارتفاع قياسي للأسهم الأوروبية في العام الجديد
18:19 GMTدراسة قد تقلب مفاهيم الكتب المدرسية عن طريقة تشكل الكون في الثانية الأولى... صور وفيديو
18:12 GMTأردوغان يعبر عن حزنه لارتفاع التضخم إلى 36% في 2021
18:06 GMTأمير سعودي يرد على ابنة أبو مهدي المهندس بعد توعدها بـ"الانتقام من حكام المملكة"
18:00 GMTتهديدات متكررة... هل تستطيع إسرائيل مهاجمة إيران دون إذن أمريكا؟
17:49 GMTإبراهيم حجازي... "عمدة الصحافة الرياضية" الذي قتله فيروس كورونا
17:35 GMTبعد تدمير مخزن ذخائر في الجولان المحتل... مقارنة بين الجيشين الإسرائيلي والسوري؟
17:15 GMTالسودان... أول تعليق من البرهان على استقالة حمدوك
17:07 GMTزلزال بقوة 6 درجات يضرب مقاطعة هوالين شرقي تايوان دون وقوع خسائر
17:06 GMTالخارجية المصرية: احتجاز السفينة الإماراتية عمل إرهابي وانتهاك سافر لقواعد القانون الدولي
17:02 GMTالأمن اللبناني يصدر تعميما بـ238 مشتبها في حوادث إطلاق النار ليلة رأس السنة
17:01 GMTالثاني خلال 72 ساعة... قصف صاروخي على قاعدة نفطية للجيش الأمريكي شرقي سوريا
16:53 GMTمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان يأسف لقرار حمدوك الاستقالة من منصبه
16:52 GMTالمخلوق الأغرب قادر على ابتلاع حيوان بحجمه باستخدام صنارة و"دودة"... فيديو
16:50 GMTمناورات جوية روسية مع تصاعد نذر عملية وشيكة للجيش التركي شرقي سوريا
16:45 GMT"أضغاث أحلام"... إيران ترد لأول مرة على تصريحات وزير خارجية إسرائيل
16:43 GMTتركيا تطلب من المصدرين تحويل 25% من دخلهم إلى العملة المحلية