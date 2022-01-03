التحقيق مع رجل أعمال مصري بتهمة "تكدير السلم العام"

ذكرت ذلك صحيفة "الدستور" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن رجل الأعمال هو فكري الهواري، الذي يشغل منصب رئيس نادي الشيخ زايد.وتقول الصحيفة، في خبر عن الواقعة، إن الأجهزة الأمنية في مصر تجري تحرياتها للتحقق من شبهة وجود علاقة بين رجل الأعمال المتهم ومحاولة أشخاص إتلاف كاميرات مراقبة رصدت حادث دهس طلاب في مدينة الشيخ زايد عن طريق انتحالهم صفة قضائية.ولفتت الصحيفة إلى أن النيابة واجهت المتهم بفيديوهات منسوبة له لكنه أنكر صلته بها، مؤكدا أنها مزيفة وتهدف إلى جعلها يدخل السجن.وبحسب الصحيفة، فإنه تم القبض على رجل الأعمال المصري، أمس الأحد، بمدينة الشيخ زايد وتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.يذكر أنه يجري التحقيق مع اثنين من المحامين بسبب محاولتهما إتلاف كاميرات المراقبة التي رصدت تفاصيل حادث الشيخ زايد، وانتحالهما صفة قضائية، حيث تم الإبلاغ عنهما من صاحب "الفيلا" التي رصدت الحادث إثر الاشتباه فيهما.
يواجه رجل أعمال مصري تهمة تكدير السلم العام وسب رجال الشرطة ويجري التحقيق معه أمام النيابة العامة المصرية إثر تداول فيديو له بموقع "فيسبوك".
ذكرت ذلك صحيفة "الدستور" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن رجل الأعمال هو فكري الهواري، الذي يشغل منصب رئيس نادي الشيخ زايد.
وتقول الصحيفة، في خبر عن الواقعة، إن الأجهزة الأمنية في مصر تجري تحرياتها للتحقق من شبهة وجود علاقة بين رجل الأعمال المتهم ومحاولة أشخاص إتلاف كاميرات مراقبة رصدت حادث دهس طلاب في مدينة الشيخ زايد عن طريق انتحالهم صفة قضائية.
يذكر أنه يجري التحقيق مع اثنين من المحامين بسبب محاولتهما إتلاف كاميرات المراقبة التي رصدت تفاصيل حادث الشيخ زايد، وانتحالهما صفة قضائية، حيث تم الإبلاغ عنهما من صاحب "الفيلا" التي رصدت الحادث إثر الاشتباه فيهما.