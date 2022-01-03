الجزائر تعتزم مد خط بحري مع موريتانيا

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن أمر تبون بمد الخط البحري مع موريتانيا جاء خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، كما يأتي القرار بعدما استقبل تبون، الثلاثاء الماضي، الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.وخلال ترأس عبد المجيد تبون، أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، أصدر عدة قرارات في مختلف مجالات عمل الحكومة من بينها ما يلي:
تعتزم الجزائر مد خط بحري مع موريتانيا، حيث أمر رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، بتنفيذ هذه الخطوة في أقرب وقت.
وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن أمر تبون بمد الخط البحري مع موريتانيا جاء خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، كما يأتي القرار بعدما استقبل تبون، الثلاثاء الماضي، الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.
وخلال ترأس عبد المجيد تبون، أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، أصدر عدة قرارات في مختلف مجالات عمل الحكومة من بينها ما يلي:
التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد
استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين.
إشراك النقابات القطاعية، في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي.
الفصل بين العمل النقابي، والمسؤولية في التسيير، والانتماء السياسي.
مراجعة قانون الجماعات المحلية، وإشراك المجتمع المدني.
إعفاء البلديات الفقيرة، من عمليات ترميم وتجهيز المدارس والمطاعم المدرسية.
إيلاء أهمية خاصة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهران 2022، بمختلف أبعادها واستغلال كل القدرات.