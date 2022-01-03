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الجزائر تعتزم مد خط بحري مع موريتانيا
الجزائر تعتزم مد خط بحري مع موريتانيا
تعتزم الجزائر مد خط بحري مع موريتانيا، حيث أمر رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، بتنفيذ هذه الخطوة في أقرب وقت. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T06:49+0000
2022-01-03T06:49+0000
العالم العربي
الجزائر
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وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن أمر تبون بمد الخط البحري مع موريتانيا جاء خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، كما يأتي القرار بعدما استقبل تبون، الثلاثاء الماضي، الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.وخلال ترأس عبد المجيد تبون، أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، أصدر عدة قرارات في مختلف مجالات عمل الحكومة من بينها ما يلي:
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العالم العربي, الجزائر

الجزائر تعتزم مد خط بحري مع موريتانيا

06:49 GMT 03.01.2022
© AFP 2021 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / RYAD KRAMDI
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تعتزم الجزائر مد خط بحري مع موريتانيا، حيث أمر رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، بتنفيذ هذه الخطوة في أقرب وقت.
وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن أمر تبون بمد الخط البحري مع موريتانيا جاء خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، كما يأتي القرار بعدما استقبل تبون، الثلاثاء الماضي، الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.
وخلال ترأس عبد المجيد تبون، أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، أصدر عدة قرارات في مختلف مجالات عمل الحكومة من بينها ما يلي:
التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد
استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين.
إشراك النقابات القطاعية، في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي.
الفصل بين العمل النقابي، والمسؤولية في التسيير، والانتماء السياسي.
مراجعة قانون الجماعات المحلية، وإشراك المجتمع المدني.
إعفاء البلديات الفقيرة، من عمليات ترميم وتجهيز المدارس والمطاعم المدرسية.
إيلاء أهمية خاصة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهران 2022، بمختلف أبعادها واستغلال كل القدرات.
إشراك المواطنين في كل ما يخص تنظيم الشأن المحلي.
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