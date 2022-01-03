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https://arabic.sputniknews.com/20220103/الخارجية-الألمانية-استمرار-الحوار-مع-روسيا-مهم-بالنسبة-للجميع-1054887425.html
الخارجية الألمانية: استمرار الحوار مع روسيا مهم بالنسبة للجميع
الخارجية الألمانية: استمرار الحوار مع روسيا مهم بالنسبة للجميع
أكدت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، أهمية استمرار الحوار مع روسيا بأشكال مختلفة، معتبرة أن هذه الخطوة تعد "معقولة ومهمة". 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T11:16+0000
2022-01-03T11:16+0000
2022-01-03T11:16+0000
روسيا
ألمانيا
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وجاءت تصريحات الخارجية الألمانية عبر المتحدث باسمها، كريستوفر برغر، الذي قال إن "الخارجية الألمانية مستمرة بالحوار مع روسيا بأشكال مختلفة، حيث تعد هذه الخطوة معقولة ومهمة في الأيام التالية".وأضاف برغر قائلا: "بالطبع، رحبنا أيضًا بالمحادثة الهاتفية بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 31 ديسمبر/كانون الأول".وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية في وقت سابق، أن بلادها تنسق بشكل وثيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي بشأن روسيا، وتدعم المناقشة بين الاتحاد والولايات المتحدة بهذا الشأن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ألمانيا
الخارجية الألمانية: استمرار الحوار مع روسيا مهم بالنسبة للجميع
أكدت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، أهمية استمرار الحوار مع روسيا بأشكال مختلفة، معتبرة أن هذه الخطوة تعد "معقولة ومهمة".
وجاءت تصريحات الخارجية الألمانية عبر المتحدث باسمها، كريستوفر برغر، الذي قال إن "الخارجية الألمانية مستمرة بالحوار مع روسيا بأشكال مختلفة، حيث تعد هذه الخطوة معقولة ومهمة في الأيام التالية".
وأضاف برغر قائلا: "بالطبع، رحبنا أيضًا بالمحادثة الهاتفية بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 31 ديسمبر/كانون الأول".
وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية
في وقت سابق، أن بلادها تنسق بشكل وثيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي بشأن روسيا، وتدعم المناقشة بين الاتحاد والولايات المتحدة بهذا الشأن.