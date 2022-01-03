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https://arabic.sputniknews.com/20220103/الخارجية-الإيرانية-زيارة-رئيسي-إلى-روسيا-ستكون-زيارة-عمل-وتشهد-متابعة-اتفاقيات-تفاهم--1054882591.html
الخارجية الإيرانية: زيارة رئيسي إلى روسيا ستكون زيارة عمل وتشهد متابعة اتفاقيات تفاهم
الخارجية الإيرانية: زيارة رئيسي إلى روسيا ستكون زيارة عمل وتشهد متابعة اتفاقيات تفاهم
قالت إيران، اليوم الاثنين، إن الزيارة المرتقبة للرئيس إبراهيم رئيسي إلى روسيا ستكون زيارة عمل تشهد متابعة اتفاقيات تفاهم بين البلدين. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T09:16+0000
2022-01-03T09:16+0000
روسيا
العالم
إيران
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طهران- سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في بيان صحفي إنه "ستكون زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا استجابة لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستكون الرحلة رحلة عمل، كما أن هناك بعض مذكرات التفاهم سيتم متابعتها خلال الزيارة".وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، قد أعلن أواخر الشهر الماضي، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يعتزم التوجه إلى روسيا بداية 2022، وذلك بعد تلقيه دعوة من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مبينا أن الزيارة ستكون ضمن سياق تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والسياسية".وتعد هذه الزيارة إلى موسكو الأولى من نوعها لرئيسي منذ توليه منصب الرئيس الإيراني في أغسطس / آب الماضي، والتي ستتضمن أول لقاء بينه وبين بوتين. للوصرحت إيران، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع روسيا تحمل عنوان "الميثاق الشامل للتعاون بين إيران وروسيا"، حيث تهدف من خلالها إلى توسيع نطاقات التنسيق في جميع المجالات.وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وحيد جلال زاده، في تصريح سابق، إن طهران أثبتت أن لديها علاقات جيدة مع جيرانها في المنطقة وخص بالذكر الجيران الأقوياء مثل روسيا، وأضاف أن العلاقات الاقتصادية مع موسكو يجب أن ترقى لمستوى العلاقات السياسية والأمنية معها.كما أوضح زاده أن هناك وجهات نظر مشتركة فيما يتعلق بملفات المنطقة والعالم بين روسيا وإيران، مؤكدا أن البلدين "يدعمان بعضهما بعضا في جميع المجالات"، حيث أن هناك عديد من وجهات النظر المشتركة في أمور المنطقة بما في ذلك النزاع على منطقة قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا وموضوع أفغانستان وموضوع اليمن والعراق والاتفاق النووي، ودعا إلى "الوصول لعقد استراتيجي مشترك مع روسيا شبيه بعقدنا الاستراتيجي مع الصين".
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روسيا, العالم, إيران

الخارجية الإيرانية: زيارة رئيسي إلى روسيا ستكون زيارة عمل وتشهد متابعة اتفاقيات تفاهم

09:16 GMT 03.01.2022
© REUTERS / DIDOR SADULLOEVالرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021
الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / DIDOR SADULLOEV
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قالت إيران، اليوم الاثنين، إن الزيارة المرتقبة للرئيس إبراهيم رئيسي إلى روسيا ستكون زيارة عمل تشهد متابعة اتفاقيات تفاهم بين البلدين.
طهران- سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في بيان صحفي إنه "ستكون زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا استجابة لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستكون الرحلة رحلة عمل، كما أن هناك بعض مذكرات التفاهم سيتم متابعتها خلال الزيارة".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، قد أعلن أواخر الشهر الماضي، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يعتزم التوجه إلى روسيا بداية 2022، وذلك بعد تلقيه دعوة من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مبينا أن الزيارة ستكون ضمن سياق تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والسياسية".
الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2021
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وتعد هذه الزيارة إلى موسكو الأولى من نوعها لرئيسي منذ توليه منصب الرئيس الإيراني في أغسطس / آب الماضي، والتي ستتضمن أول لقاء بينه وبين بوتين.
لل
وصرحت إيران، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع روسيا تحمل عنوان "الميثاق الشامل للتعاون بين إيران وروسيا"، حيث تهدف من خلالها إلى توسيع نطاقات التنسيق في جميع المجالات.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وحيد جلال زاده، في تصريح سابق، إن طهران أثبتت أن لديها علاقات جيدة مع جيرانها في المنطقة وخص بالذكر الجيران الأقوياء مثل روسيا، وأضاف أن العلاقات الاقتصادية مع موسكو يجب أن ترقى لمستوى العلاقات السياسية والأمنية معها.
رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2021
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كما أوضح زاده أن هناك وجهات نظر مشتركة فيما يتعلق بملفات المنطقة والعالم بين روسيا وإيران، مؤكدا أن البلدين "يدعمان بعضهما بعضا في جميع المجالات"، حيث أن هناك عديد من وجهات النظر المشتركة في أمور المنطقة بما في ذلك النزاع على منطقة قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا وموضوع أفغانستان وموضوع اليمن والعراق والاتفاق النووي، ودعا إلى "الوصول لعقد استراتيجي مشترك مع روسيا شبيه بعقدنا الاستراتيجي مع الصين".
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