https://arabic.sputniknews.com/20220103/الخارجية-الإيرانية-لن-نستكين-حتى-نجر-الضالعين-في-اغتيال-سليماني-إلى-منصة-العدالة-1054898204.html

الخارجية الإيرانية: لن نستكين حتى نجر الضالعين في اغتيال سليماني إلى منصة العدالة

الخارجية الإيرانية: لن نستكين حتى نجر الضالعين في اغتيال سليماني إلى منصة العدالة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنها لن "تستكين حتى تجر الآمرين والمنفذين لعملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني إلى منصة العدالة". 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T14:49+0000

2022-01-03T14:49+0000

2022-01-03T14:49+0000

أخبار إيران

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، "اليوم هو ذكرى استشهاد سليماني، رمز الوحدة والقدرة. اسم وذكرى القائد سليماني حية وسوف لن تستكين وزارة الخارجية حتى اليوم الذي تجر فيه المنفذين والآمرين لعملية اغتيال هذا القائد العظيم الى منصة العدالة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وتعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في وقت سابق اليوم، بالثأر لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ما لم تتم محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وحذر أمريكا من المماطلة في محاكمة ومعاقبة ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، "بعد جريمة الاغتيال الوحشية التي نفذت بأمر مباشر منهما"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".وأكد رئيسي أن "الشعب الايراني سينتقم لدمائه الطاهرة قطعا"، مطالبا قائد الحرس الثوري حسين سلامي بمواصلة طريق سليماني بصلابة وقوة أكبر، مؤكدا أنه كان سببا في تحول "حزب الله" اللبناني إلى مقاومة عالمية.ودعت إيران مجلس الأمن إلى محاسبة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.جاء ذلك في رسالة من السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال سليماني في يناير/كانون الثاني من عام 2020.يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.

https://arabic.sputniknews.com/20220103/وسائل-إعلام-إيرانية-تنشر-وصية-قاسم-سليماني-1054896778.html

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