تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220103/الخارجية-الروسية-عملية-التصديق-على-التيار-الشمالي-2-قد-تطول-حتى-الصيف--1054881705.html
الخارجية الروسية: عملية التصديق على "التيار الشمالي-2" قد تطول حتى الصيف
الخارجية الروسية: عملية التصديق على "التيار الشمالي-2" قد تطول حتى الصيف
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، اليوم الاثنين، أن عملية التصديق على "التيار الشمالي-2" قد تطول حتى الصيف، وغير مستبعد فرض إجراءات أمريكية جديدة. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T08:53+0000
2022-01-03T08:53+0000
روسيا
ألمانيا
غاز
مشروع التيار الشمالي 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048699023_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_45634921ca3c8b27ff48783d6c7ac715.jpg
وقال بانكين لوكالة "سبوتنيك": "لوائح الإجراء تسمح ليس بالتأخير فقط (عملية تصديق "التيار الشمالي-2")، بل بتنفيذ هذا بالنظر في الحالة الأولى والثانية المشروطة، وإطالة الأمر لعدة أشهر... نعم، يمكن أن تطول حتى الصيف".في الوقت نفسه، لم يستبعد بانكين، أن عملية التصديق يمكن أن تكون معقدة من طرف الولايات المتحدة.هذا وأكدت وكالة الشبكة الفيدرالية لتنظيم قطاع الطاقة في ألمانيا، في وقت سابق، أن تقديرات مواعيد الانتهاء من إصدار شهادة التصديق على " التيار الشمالي 2" لم تتغير.وكان رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، يوخن هومان، قد صرح في مؤتمر صحفي يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأنه من غير المتوقع أن تنجز شهادة التصديق في النصف الأول من العام 2022.وعلّقت الوكالة الفدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة، بشكل مؤقت، آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز " التيار الشمالي 2"، مبررة ذلك بعقبة قانونية، مشيرة إلى أن المصادقة على خط الأنابيب "ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل "نورد ستريم 2 أي جي" مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".ويشمل مشروع "التيار الشمالي 2" مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً، وذلك من الساحل الروسي وصولا إلى ألمانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/إطلاق-التيار-الشمالي-2-يمكن-أن-يحل-أزمة-سوق-الغاز-في-أوروبا-على-الفور--1054878107.html
https://arabic.sputniknews.com/20211229/ألمانيا-لا-تغييرات-في-موعد-التصديق-على-خط-أنابيب-الغاز-التيار-الشمالي-2-1054731632.html
https://arabic.sputniknews.com/20211229/روسيا-واثقة-من-أنه-من-المستحيل-تعطيل-التيار-الشمالي-2-وسوف-ينتقل-الغاز-عبره-إلى-أوروبا-1054721502.html
ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048699023_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9b4998c6a2b15291e52d0911f2e3e67d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, ألمانيا, غاز, مشروع التيار الشمالي 2

الخارجية الروسية: عملية التصديق على "التيار الشمالي-2" قد تطول حتى الصيف

08:53 GMT 03.01.2022
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© Sputnik . Anton Denisov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، اليوم الاثنين، أن عملية التصديق على "التيار الشمالي-2" قد تطول حتى الصيف، وغير مستبعد فرض إجراءات أمريكية جديدة.
وقال بانكين لوكالة "سبوتنيك": "لوائح الإجراء تسمح ليس بالتأخير فقط (عملية تصديق "التيار الشمالي-2")، بل بتنفيذ هذا بالنظر في الحالة الأولى والثانية المشروطة، وإطالة الأمر لعدة أشهر... نعم، يمكن أن تطول حتى الصيف".
تلحيم أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
إطلاق "التيار الشمالي-2" يمكن أن يحل أزمة سوق الغاز في أوروبا على الفور
06:36 GMT
في الوقت نفسه، لم يستبعد بانكين، أن عملية التصديق يمكن أن تكون معقدة من طرف الولايات المتحدة.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "نعم، بعد ذلك قد يكون هناك مطرقة أمريكية - لماذا لا نتخيل أن الأمريكيين سيخبرون الألمان بعدم شراء غرام واحد من الغاز الروسي عبر "التيار الشمالي2"؟ قد يتم تصديقه أو لا يتم. يمكنهم اتخاذ أي شيء. وهذا يعني، أن المؤامرات يمكن أن تكون في كل منعطف".

هذا وأكدت وكالة الشبكة الفيدرالية لتنظيم قطاع الطاقة في ألمانيا، في وقت سابق، أن تقديرات مواعيد الانتهاء من إصدار شهادة التصديق على " التيار الشمالي 2" لم تتغير.
وكان رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، يوخن هومان، قد صرح في مؤتمر صحفي يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأنه من غير المتوقع أن تنجز شهادة التصديق في النصف الأول من العام 2022.
التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
ألمانيا: لا تغييرات في موعد التصديق على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"
29 ديسمبر 2021, 11:54 GMT
وعلّقت الوكالة الفدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة، بشكل مؤقت، آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز " التيار الشمالي 2"، مبررة ذلك بعقبة قانونية، مشيرة إلى أن المصادقة على خط الأنابيب "ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل "نورد ستريم 2 أي جي" مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".
ويشمل مشروع "التيار الشمالي 2" مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً، وذلك من الساحل الروسي وصولا إلى ألمانيا.
إنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
روسيا واثقة من أنه من المستحيل تعطيل "التيار الشمالي 2" وسوف ينتقل الغاز عبره إلى أوروبا
29 ديسمبر 2021, 04:52 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:38 GMTعلماء يكشفون أفضل طريقة لسكب الشاي لتجنب مشكلة شائعة
09:32 GMT"أنصار الله" تعلن توقيف سفينة شحن عسكري إماراتية بسبب دخولها مياه اليمن دون ترخيص
09:25 GMTأم تلد توأما في عامين مختلفين... حدث نادر
09:21 GMTإحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على التحالف الدولي في مطار بغداد
09:16 GMTالخارجية الإيرانية: زيارة رئيسي إلى روسيا ستكون زيارة عمل وتشهد متابعة اتفاقيات تفاهم
09:16 GMTإسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ سبتمبر
09:13 GMTشركة "سوناطراك" تستعد لاستئناف نشاطها في ليبيا
09:06 GMT"توتير" يحظر حساب نائبة مؤيدة لترامب بسبب كورونا
09:04 GMTمهندس هجرة اليهود العراقيين... وفاة الوزير الإسرائيلي السابق مردخاي بن بورات
09:01 GMTحكومة "طالبان" تبحث مع وفد من المستثمرين الروس إقامة مشاريع في أفغانستان
09:00 GMTشركة تسلا تحقق نموا بنسبة نحو87 % مقارنة بعام 2020
08:53 GMTالخارجية الروسية: عملية التصديق على "التيار الشمالي-2" قد تطول حتى الصيف
08:41 GMTالكويت... مجلس الأمة يستأنف جلساته غدا بأداء الحكومة الجديدة اليمين
08:33 GMTمصر... وفاة الناقد الرياضي إبراهيم حجازي
08:31 GMTالهند تطلق حملة تطعيم ضد كورونا للفئة العمرية ما بين 15 و18 عاما
08:27 GMTصحيفة: شائعات قوية تربط مستقبل ميسي بديفيد بيكهام رغم أنه مازال في موسمه الأول مع باريس
08:21 GMTعالم الطبيعة 2021... اكتشاف 70 نوعا جديدا من النباتات والحيوانات
08:15 GMTاكتشاف آثار أقدام ديناصور عمرها يزيد عن 200 مليون سنة... فيديو
08:11 GMT7 عادات يومية قد تؤدي إلى نوبات قلبية... وفقا للعلم
07:58 GMTجنوب أفريقيا تعلن السيطرة على حريق البرلمان