الخارجية الروسية: عملية التصديق على "التيار الشمالي-2" قد تطول حتى الصيف

وقال بانكين لوكالة "سبوتنيك": "لوائح الإجراء تسمح ليس بالتأخير فقط (عملية تصديق "التيار الشمالي-2")، بل بتنفيذ هذا بالنظر في الحالة الأولى والثانية المشروطة، وإطالة الأمر لعدة أشهر... نعم، يمكن أن تطول حتى الصيف".في الوقت نفسه، لم يستبعد بانكين، أن عملية التصديق يمكن أن تكون معقدة من طرف الولايات المتحدة.هذا وأكدت وكالة الشبكة الفيدرالية لتنظيم قطاع الطاقة في ألمانيا، في وقت سابق، أن تقديرات مواعيد الانتهاء من إصدار شهادة التصديق على " التيار الشمالي 2" لم تتغير.وكان رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، يوخن هومان، قد صرح في مؤتمر صحفي يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأنه من غير المتوقع أن تنجز شهادة التصديق في النصف الأول من العام 2022.وعلّقت الوكالة الفدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة، بشكل مؤقت، آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز " التيار الشمالي 2"، مبررة ذلك بعقبة قانونية، مشيرة إلى أن المصادقة على خط الأنابيب "ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل "نورد ستريم 2 أي جي" مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".ويشمل مشروع "التيار الشمالي 2" مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً، وذلك من الساحل الروسي وصولا إلى ألمانيا.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، اليوم الاثنين، أن عملية التصديق على "التيار الشمالي-2" قد تطول حتى الصيف، وغير مستبعد فرض إجراءات أمريكية جديدة.
وقال بانكين لوكالة "سبوتنيك": "لوائح الإجراء تسمح ليس بالتأخير فقط (عملية تصديق "التيار الشمالي-2")، بل بتنفيذ هذا بالنظر في الحالة الأولى والثانية المشروطة، وإطالة الأمر لعدة أشهر... نعم، يمكن أن تطول حتى الصيف".
في الوقت نفسه، لم يستبعد بانكين، أن عملية التصديق يمكن أن تكون معقدة من طرف الولايات المتحدة.
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "نعم، بعد ذلك قد يكون هناك مطرقة أمريكية - لماذا لا نتخيل أن الأمريكيين سيخبرون الألمان بعدم شراء غرام واحد من الغاز الروسي عبر "التيار الشمالي2"؟ قد يتم تصديقه أو لا يتم. يمكنهم اتخاذ أي شيء. وهذا يعني، أن المؤامرات يمكن أن تكون في كل منعطف".
هذا وأكدت وكالة الشبكة الفيدرالية لتنظيم قطاع الطاقة في ألمانيا، في وقت سابق، أن تقديرات مواعيد الانتهاء من إصدار شهادة التصديق على " التيار الشمالي 2" لم تتغير.
وكان رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، يوخن هومان، قد صرح في مؤتمر صحفي يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأنه من غير المتوقع أن تنجز شهادة التصديق في النصف الأول من العام 2022.
وعلّقت الوكالة الفدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة، بشكل مؤقت، آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز " التيار الشمالي 2"، مبررة ذلك بعقبة قانونية، مشيرة إلى أن المصادقة على خط الأنابيب "ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل "نورد ستريم 2 أي جي" مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".
ويشمل مشروع "التيار الشمالي 2" مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً، وذلك من الساحل الروسي وصولا إلى ألمانيا.