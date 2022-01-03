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الخارجية المصرية: احتجاز السفينة الإماراتية عمل إرهابي وانتهاك سافر لقواعد القانون الدولي
الخارجية المصرية: احتجاز السفينة الإماراتية عمل إرهابي وانتهاك سافر لقواعد القانون الدولي
وصفت وزارة الخارجية المصرية احتجاز السفينة الإماراتية قبالة السواحل اليمنية، بأنه عمل إرهابي، وانتهاك سافر لقواعد القانون الدولي. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T17:06+0000
2022-01-03T17:06+0000
الحوثيين
مصر
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية، ونشرته عبر صفحتها لرسمية بموقع "تويتر"، فقد أكدت إدانتها لاحتجاز السفينة الإماراتية.وجاء في البيان: "أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، قيام ميليشيا الحوثي باختطاف سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة اليمنية".وأوضح بيان الخارجية المصرية أن "مثل تلك العمليات الإرهابية تُشكل خطرًا حقيقيًا على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر، فضلًا عما تمثله من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي.وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين، قد أعلنت اليوم على لسان المتحدث العسكري العميد يحي سريع، اليوم الاثنين، ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية، مؤكدا أنها "دخلت المياه اليمنية من دون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".وحذّر سريع من وصفهم بـ"تحالف العدوان"، من "أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية التي يوجد داخلها طاقم السفينة من جنسيات دولية مختلفة، والتي تم الاستيلاء عليها وهي تمارس عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني"، على حد قوله.
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الحوثيين, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الخارجية المصرية: احتجاز السفينة الإماراتية عمل إرهابي وانتهاك سافر لقواعد القانون الدولي

17:06 GMT 03.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDوزير الخارجية المصري، سامح شكري
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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وصفت وزارة الخارجية المصرية احتجاز السفينة الإماراتية قبالة السواحل اليمنية، بأنه عمل إرهابي، وانتهاك سافر لقواعد القانون الدولي.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية، ونشرته عبر صفحتها لرسمية بموقع "تويتر"، فقد أكدت إدانتها لاحتجاز السفينة الإماراتية.
وجاء في البيان: "أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، قيام ميليشيا الحوثي باختطاف سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة اليمنية".
وأوضح بيان الخارجية المصرية أن "مثل تلك العمليات الإرهابية تُشكل خطرًا حقيقيًا على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر، فضلًا عما تمثله من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي.

وفيما أكدت وزارة الخارجية رفضها لهذا العمل فقد دعت "في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن السفينة".

وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين، قد أعلنت اليوم على لسان المتحدث العسكري العميد يحي سريع، اليوم الاثنين، ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية، مؤكدا أنها "دخلت المياه اليمنية من دون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".
وحذّر سريع من وصفهم بـ"تحالف العدوان"، من "أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية التي يوجد داخلها طاقم السفينة من جنسيات دولية مختلفة، والتي تم الاستيلاء عليها وهي تمارس عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني"، على حد قوله.
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