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الدفاعات السعودية تدمر 5 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المملكة
الدفاعات السعودية تدمر 5 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المملكة
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت خمس طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T20:32+0000
2022-01-03T20:32+0000
أنصار الله
أخبار السعودية اليوم
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وقال التحالف العربي، في بيان له، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، إن "المسيّرات أطلقت من العاصمة صنعاء"، مؤكدا أنه يراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها.وأضاف البيان أن "الخيارات العملياتية مطروحة استجابة للتهديد وردع سلوك ميليشيا الحوثي العدائي".وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات اعترضت ودمرت هدفا جويا معاديا أطلق نحو مدينة الطائف.وقالت الوزارة في بيانها إن "التهديد الجوي أطلقته ميليشيا الحوثي من الداخل اليمني"، مؤكدة اتخاذ إجراءات عملياتية رادعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين.ونشر التحالف العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن، اليوم الاثنين، لقطات لتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة، مساء أمس الأحد، حسب البيان.وأكد التحالف اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن السعودية ومواطنيها والمقيمين.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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أنصار الله, أخبار السعودية اليوم

الدفاعات السعودية تدمر 5 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المملكة

20:32 GMT 03.01.2022
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDالهجمات على منشآت أرامكو، السعودية 14 سبتمبر 2019
الهجمات على منشآت أرامكو، السعودية 14 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت خمس طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة.
وقال التحالف العربي، في بيان له، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، إن "المسيّرات أطلقت من العاصمة صنعاء"، مؤكدا أنه يراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها.
وأضاف البيان أن "الخيارات العملياتية مطروحة استجابة للتهديد وردع سلوك ميليشيا الحوثي العدائي".
وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات اعترضت ودمرت هدفا جويا معاديا أطلق نحو مدينة الطائف.
وقالت الوزارة في بيانها إن "التهديد الجوي أطلقته ميليشيا الحوثي من الداخل اليمني"، مؤكدة اتخاذ إجراءات عملياتية رادعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين.
ونشر التحالف العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن، اليوم الاثنين، لقطات لتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة، مساء أمس الأحد، حسب البيان.
وأكد التحالف اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن السعودية ومواطنيها والمقيمين.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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