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https://arabic.sputniknews.com/20220103/الرئاسة-العراقية-تحيي-الذكرى-الثانية-لاغتيال-المهندس-وسليماني-1054883655.html
الرئاسة العراقية تحيي الذكرى الثانية لاغتيال المهندس وسليماني
الرئاسة العراقية تحيي الذكرى الثانية لاغتيال المهندس وسليماني
أحيت رئاسة جمهورية العراق، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية الثانية لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني،... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T09:43+0000
2022-01-03T10:52+0000
العالم العربي
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قاسم سليماني
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ووفقا لـ "شفق نيوز"، قالت الرئاسة في بيان لها، إنه "في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس، والقائد الإيراني الكبير الحاج قاسم سليماني، نستذكرُ بإجلال الوقفة الشجاعة للبطلين وتصديهما في ظروف عصيبة ومنذ الساعات الأولى لأعتى هجمة وحشية جسدها داعش بخططه الخبيثة، باذلين روحهما الزكية الغالية لحماية أرض المقدسات من دنس الإرهابيين الظلاميين".وأشار البيان، إلى أن العراقيين تمكنوا "بإرادتهم الصلبة وبسالة القوات المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة ومكافحة الإرهاب، وبفتوى الجهاد الكفائي للمرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، وبدعم وإسناد من الجيران والأصدقاء والتحالف الدولي، من كسر شوكة الإرهاب والانتصار على داعش وحماية المنطقة والعالم من شروره".وأضافت الرئاسة: "اليوم، ونحن على أعتاب التئام مجلس النواب الجديد وتشكيل حكومة جديدة، نؤكد ضرورة رص الصف الوطني والتكاتف من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي وقطع الطريق أمام محاولات بقايا الإرهاب العبث بأمننا واستقرارنا، وفاءً للدماء الزكية التي سالت من أجل حماية البلد وسيادته وكرامته، ومواصلة طريق الإصلاح وتثبيت دعائم الحكم الرشيد وترسيخ مرجعية الدولة بسيادة كاملة، فالعراق المستقل والمستقر الآمن ذو السيادة يمثل مصلحة للعراقيين، وكل المنطقة التي أنهكتها الصراعات".وأوضحت أن "شعوب وبلدان المنطقة لا تزال تواجه تحديات جمة مشتركة، تستوجب العمل على نزع فتيل الأزمات القائمة ومنع التصعيد وتخفيف التوترات والانتصار للغة الحوار والتلاقي، والانطلاق نحو أطر تعاون تسودها الثقة وتأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة لشعوب المنطقة التي عانت من ويلات الحروب والنزاعات لعقود طويلة وحان الوقت أن تنتهي".
https://arabic.sputniknews.com/20220103/في-ذكرى-اغتيال-سليماني-قراصنة-إيرانيون-يخترقون-موقع-صحيفة-إسرائيلية-شهيرة-1054878389.html
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العالم العربي, العالم, قاسم سليماني, العراق, إيران

الرئاسة العراقية تحيي الذكرى الثانية لاغتيال المهندس وسليماني

09:43 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 10:52 GMT 03.01.2022)
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AP Photo / Sam McNeil
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أحيت رئاسة جمهورية العراق، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية الثانية لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، الذين قضوا بضربة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي عام 2020.
ووفقا لـ "شفق نيوز"، قالت الرئاسة في بيان لها، إنه "في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس، والقائد الإيراني الكبير الحاج قاسم سليماني، نستذكرُ بإجلال الوقفة الشجاعة للبطلين وتصديهما في ظروف عصيبة ومنذ الساعات الأولى لأعتى هجمة وحشية جسدها داعش بخططه الخبيثة، باذلين روحهما الزكية الغالية لحماية أرض المقدسات من دنس الإرهابيين الظلاميين".
قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
في ذكرى اغتيال سليماني... قراصنة إيرانيون يخترقون موقع صحيفة إسرائيلية شهيرة
06:45 GMT
وأشار البيان، إلى أن العراقيين تمكنوا "بإرادتهم الصلبة وبسالة القوات المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة ومكافحة الإرهاب، وبفتوى الجهاد الكفائي للمرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، وبدعم وإسناد من الجيران والأصدقاء والتحالف الدولي، من كسر شوكة الإرهاب والانتصار على داعش وحماية المنطقة والعالم من شروره".
وأضافت الرئاسة: "اليوم، ونحن على أعتاب التئام مجلس النواب الجديد وتشكيل حكومة جديدة، نؤكد ضرورة رص الصف الوطني والتكاتف من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي وقطع الطريق أمام محاولات بقايا الإرهاب العبث بأمننا واستقرارنا، وفاءً للدماء الزكية التي سالت من أجل حماية البلد وسيادته وكرامته، ومواصلة طريق الإصلاح وتثبيت دعائم الحكم الرشيد وترسيخ مرجعية الدولة بسيادة كاملة، فالعراق المستقل والمستقر الآمن ذو السيادة يمثل مصلحة للعراقيين، وكل المنطقة التي أنهكتها الصراعات".
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
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02:27 GMT
وأوضحت أن "شعوب وبلدان المنطقة لا تزال تواجه تحديات جمة مشتركة، تستوجب العمل على نزع فتيل الأزمات القائمة ومنع التصعيد وتخفيف التوترات والانتصار للغة الحوار والتلاقي، والانطلاق نحو أطر تعاون تسودها الثقة وتأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة لشعوب المنطقة التي عانت من ويلات الحروب والنزاعات لعقود طويلة وحان الوقت أن تنتهي".
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