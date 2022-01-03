الروسي كارغينوف يحتل المركز الأول في المرحلة الثانية من منافسات رالي داكار

فاز طاقم فريق "كاماز" الرئيسي بقيادة أندريه كارغينوف بالمرحلة الثانية من رالي داكار، في فئة الشاحنات.وتمكن كارغينوف من عبور المرحلة الخاصة بطول بلغ 338 كم في 3 ساعات و52 دقيقة و7 ثوان.ووصل فريق كاماز ماستر الروسي إلى النسخة 44 من داكار بصفته أحد المرشحين في السباق، وخصوصا في هذه النسخة من داكار حيث سيكون أول ماراثون رالي يتم فيه الانتقال إلى التكنولوجيا الصديقة للبيئة باستخدام الوقود البديل تدريجيًا من المحادثات المجردة إلى مشاريع حقيقية.ويستمر رالي داكار "السعودية 2022" 14 يوما خلال الفترة ما بين 1 و14 يناير الجاري، ويعبر خلالها المتسابقون 12 مرحلة مختلفة، في مختلف محافظات ومدن ومناطق السعودية.
انطلقت اليوم المرحلة الأولى من منافسات رالي داكار السعودية 2022م في نسخته الـ44 من مدينة حائل،الذي يقام في المملكة للمرة الثالثة على التوالي حتى 14 يناير/كانون الثاني، وضم أكثر من 650 مشاركا في فئات الرالي الست.
وتمكن كارغينوف من عبور المرحلة الخاصة بطول بلغ 338 كم في 3 ساعات و52 دقيقة و7 ثوان.
ووصل فريق كاماز ماستر الروسي إلى النسخة 44 من داكار بصفته أحد المرشحين في السباق، وخصوصا في هذه النسخة من داكار حيث سيكون أول ماراثون رالي يتم فيه الانتقال إلى التكنولوجيا الصديقة للبيئة باستخدام الوقود البديل تدريجيًا من المحادثات المجردة إلى مشاريع حقيقية.
Andrey Karginov leads the second stage in the trucks category🥇
اندري كارغينوف يحتل المركز الأول في المرحلة الثانية عن فئة الشاحنات🥇