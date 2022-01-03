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https://arabic.sputniknews.com/20220103/الروسي-كارغينوف-يحتل-المركز-الأول-في-المرحلة-الثانية-من-منافسات-رالي-داكار--1054898086.html
الروسي كارغينوف يحتل المركز الأول في المرحلة الثانية من منافسات رالي داكار
الروسي كارغينوف يحتل المركز الأول في المرحلة الثانية من منافسات رالي داكار
انطلقت اليوم المرحلة الأولى من منافسات رالي داكار السعودية 2022م في نسخته الـ44 من مدينة حائل،الذي يقام في المملكة للمرة الثالثة على التوالي حتى 14 يناير/كانون... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T14:48+0000
2022-01-03T14:48+0000
رياضة
رالي داكار
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فاز طاقم فريق "كاماز" الرئيسي بقيادة أندريه كارغينوف بالمرحلة الثانية من رالي داكار، في فئة الشاحنات.وتمكن كارغينوف من عبور المرحلة الخاصة بطول بلغ 338 كم في 3 ساعات و52 دقيقة و7 ثوان.ووصل فريق كاماز ماستر الروسي إلى النسخة 44 من داكار بصفته أحد المرشحين في السباق، وخصوصا في هذه النسخة من داكار حيث سيكون أول ماراثون رالي يتم فيه الانتقال إلى التكنولوجيا الصديقة للبيئة باستخدام الوقود البديل تدريجيًا من المحادثات المجردة إلى مشاريع حقيقية.ويستمر رالي داكار "السعودية 2022" 14 يوما خلال الفترة ما بين 1 و14 يناير الجاري، ويعبر خلالها المتسابقون 12 مرحلة مختلفة، في مختلف محافظات ومدن ومناطق السعودية.
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رياضة, رالي داكار

الروسي كارغينوف يحتل المركز الأول في المرحلة الثانية من منافسات رالي داكار

14:48 GMT 03.01.2022
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDطاقم فريق "كاماز" الروسي في رالي داكار في السعودية
طاقم فريق كاماز الروسي في رالي داكار في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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انطلقت اليوم المرحلة الأولى من منافسات رالي داكار السعودية 2022م في نسخته الـ44 من مدينة حائل،الذي يقام في المملكة للمرة الثالثة على التوالي حتى 14 يناير/كانون الثاني، وضم أكثر من 650 مشاركا في فئات الرالي الست.
فاز طاقم فريق "كاماز" الرئيسي بقيادة أندريه كارغينوف بالمرحلة الثانية من رالي داكار، في فئة الشاحنات.
وتمكن كارغينوف من عبور المرحلة الخاصة بطول بلغ 338 كم في 3 ساعات و52 دقيقة و7 ثوان.
ووصل فريق كاماز ماستر الروسي إلى النسخة 44 من داكار بصفته أحد المرشحين في السباق، وخصوصا في هذه النسخة من داكار حيث سيكون أول ماراثون رالي يتم فيه الانتقال إلى التكنولوجيا الصديقة للبيئة باستخدام الوقود البديل تدريجيًا من المحادثات المجردة إلى مشاريع حقيقية.
ويستمر رالي داكار "السعودية 2022" 14 يوما خلال الفترة ما بين 1 و14 يناير الجاري، ويعبر خلالها المتسابقون 12 مرحلة مختلفة، في مختلف محافظات ومدن ومناطق السعودية.
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