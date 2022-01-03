الصحة السورية تستلم مليون جرعة لقاح ضد كورونا من الصين

وأكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أن اللقاحات والمستلزمات المخبرية تشكل دعماً كبيراً للقطاع الصحي في مواجهته لوباء كورونا وهي دليل حرص القيادة الصينية على تعزيز العلاقات مع سورية بمختلف المجالات واستمرارها، بحسب الوكالة.وقال سفير الصين في دمشق فنغ بياو، إن بلاده تبذل أقصى جهودها لدعم الاستجابة العالمية لمكافحة فيروس كورونا وتحقيق تعاون دولي أكبر في هذا المجال ولاسيما مع ظهور متحورات جديدة، بحسب الوكالة.وأعرب السفير الصيني عن أسفه لأن بعض الدول الغربية لا تدعم جهود وصول اللقاحات لجميع الدول، ما سبب فجوة في نسب التغطية على المستوى العالمي، معتبراً أن ذلك دليل على "نفاق" الولايات المتحدة والدول الغربية بما يخص حقوق الإنسان.يذكر أن دفعة اللقاحات هذه هي الرابعة التي تتسلمها وزارة الصحة من الصين، حيث تسلمت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الدفعة الثالثة وكانت عبارة عن نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني سينوفارم.
أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وزارة الصحة السورية استلمت مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا من جمهورية الصين الشعبية ومستلزمات مخبرية لتشخيص الإصابات.
وأكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أن اللقاحات والمستلزمات المخبرية تشكل دعماً كبيراً للقطاع الصحي في مواجهته لوباء كورونا وهي دليل حرص القيادة الصينية على تعزيز العلاقات مع سورية بمختلف المجالات واستمرارها، بحسب الوكالة.
وقال سفير الصين في دمشق فنغ بياو، إن بلاده تبذل أقصى جهودها لدعم الاستجابة العالمية لمكافحة فيروس كورونا وتحقيق تعاون دولي أكبر في هذا المجال ولاسيما مع ظهور متحورات جديدة، بحسب الوكالة.
وأعرب السفير الصيني عن أسفه لأن بعض الدول الغربية لا تدعم جهود وصول اللقاحات لجميع الدول، ما سبب فجوة في نسب التغطية على المستوى العالمي، معتبراً أن ذلك دليل على "نفاق" الولايات المتحدة والدول الغربية بما يخص حقوق الإنسان.
يذكر أن دفعة اللقاحات هذه هي الرابعة التي تتسلمها وزارة الصحة من الصين، حيث تسلمت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الدفعة الثالثة وكانت عبارة عن نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني سينوفارم.