https://arabic.sputniknews.com/20220103/الصدر-يعلن-شروطه-لاعتبار-مهام-التحالف-الدولي-في-العراق-منتهية-فعليا-1054879518.html

الصدر يعلن شروطه لاعتبار مهام التحالف الدولي في العراق منتهية فعليا

الصدر يعلن شروطه لاعتبار مهام التحالف الدولي في العراق منتهية فعليا

حدد رئيس التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، جملة من الشروط التي بموجبها تعتبر مهام التحالف الدولي القتالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية منتهية فعليا في... 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T07:22+0000

2022-01-03T07:22+0000

2022-01-03T07:22+0000

التحالف الدولي

أخبار العراق اليوم

مقتدى الصدر

العراق

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جاء ذلك في بيان للصدر، بشأن الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد الإعلان رسميا عن استكمال خروج كافة القوات القتالية للتحالف الدولي من البلاد، بحسب "السومرية نيوز".وقال الصدر الذي تصدرت كتلته نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إنه "يجب تحديد مهام وأعداد الأمريكيين على الأراضي العراقية، واحترام الأجواء العراقية وعدم استخدامها إلا بعد موافقة الحكومة العراقية وإلا يعتبر (ذلك) خرقا".وأكدعلى ضرورة أن تكون "تحركات الأفراد الباقية من الداخل وإلى الخارج وفق القوانين العراقية".ودعا إلى أن تتولى "الحكومة حصرا الدعم اللوجستي والأمني ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل بذلك".واعتبر الصدر أن هذه الخطوات هي "مقدمة لإنهاء كافة الوجود الأجنبي بما فيها المستشارين وغيرهم مستقبلاً".وشدد على ضرورة أن يكون "التمثيل الدبلوماسي المتبادل بين الدولتين متوازنا وحسب القواعد المعمول بها دوليا".وفي نهاية بيانه، دعا الصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تنفيذ ذلك ليعتبر إنهاء فعليا للاحتلال.والثلاثاء الماضي، أعلن العراق، رسميا، استكمال خروج كافة القوات القتالية للتحالف الدولي من البلاد.وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر" وقتها: "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق".وأعرب رئيس وزراء العراق عن شكره لدول وقيادة التحالف الدولي وجيران العراق في الحرب على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، مضيفا: "نؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا".وأعلنت السلطات العراقية في 9 ديسمبر/كانون الأول المنصرم انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد.وفي 2014 قادت واشنطن تحالفا دوليا ضد "داعش" في العراق لتقديم الدعم الجوي والاستخباري للقوات العراقية في حربها ضد التنظيم الإرهابي، لكن قوى سياسية وفصائل مسلحة عراقية ضغطت من أجل انسحاب القوات الأجنبية من البلاد بعد إعلان هزيمة "داعش".وكان العراق قد أعلن أواخر عام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن مسألة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.

https://arabic.sputniknews.com/20211229/العراق-يعلن-استكمال-خروج-كافة-القوات-القتالية-للتحالف-الدولي-1054739697.html

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التحالف الدولي, أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر, العراق