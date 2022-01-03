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https://arabic.sputniknews.com/20220103/العاصمة-الأفغانية-إتلاف-3-آلاف-لتر-من-الكحول-في-قناة-للمياه-فيديو--1054884274.html
العاصمة الأفغانية... إتلاف 3 آلاف لتر من الكحول في قناة للمياه.. فيديو
العاصمة الأفغانية... إتلاف 3 آلاف لتر من الكحول في قناة للمياه.. فيديو
تم إتلاف ما يقارب 3000 لتر من الكحول في مجرى مياه في العاصمة الأفغانية كابول، يوم أمس الأحد، بعد أن شددت سلطات طالبان تدابيرها لمكافحة بيع الكحول. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T09:58+0000
2022-01-03T09:58+0000
2022-01-03T10:00+0000
العالم
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وأظهرت مقاطع فيديو مسجلة نشرتها المديرية العامة للاستخبارات الأفغانية، عناصر طالبان وهم يرمون الكحول في قناة المياه بعد مصادرته خلال عملية دهم في العاصمة، بحسب ما ذكرت صحيفة "theguardian" البريطانية.وقال عالم ديني في الفيديو الذي نشرته الوكالة على تويتر: "على المسلمين الامتناع بجدية عن صنع وتسليم الكحول".ولم يتضح تاريخ تنفيذ عملية إتلاف الكحول، لكن بيانا للوكالة أكد توقيف ثلاثة تجار خلال العملية.وكان بيع واستهلاك الكحول محظورا حتى في ظل النظام السابق المدعوم من الغرب. لكن طالبان المعروفة بتفسيرها المتشدد للإسلام، أكثر صرامة في معارضتها لذلك.منذ سيطرة الإسلاميين على مقاليد الحكم في 15 آب/أغسطس، ازدادت وتيرة عمليات الدهم ومنها التي تستهدف مدمني المخدرات، في أنحاء البلاد.وأصدرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان، العديد من الإرشادات التي تقيّد من حقوق المرأة.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/حكومة-طالبان-تبحث-مع-وفد-من-المستثمرين-الروس-إقامة-مشاريع-في-أفغانستان-1054881295.html
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العالم
العاصمة الأفغانية... إتلاف 3 آلاف لتر من الكحول في قناة للمياه.. فيديو 09:58 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 10:00 GMT 03.01.2022)
تم إتلاف ما يقارب 3000 لتر من الكحول في مجرى مياه في العاصمة الأفغانية كابول، يوم أمس الأحد، بعد أن شددت سلطات طالبان تدابيرها لمكافحة بيع الكحول.
وأظهرت مقاطع فيديو مسجلة نشرتها المديرية العامة للاستخبارات الأفغانية، عناصر طالبان وهم يرمون الكحول في قناة المياه بعد مصادرته خلال عملية دهم في العاصمة، بحسب ما
ذكرت صحيفة "theguardian"
البريطانية.
وقال عالم ديني في الفيديو الذي نشرته الوكالة على تويتر: "على المسلمين الامتناع بجدية عن صنع وتسليم الكحول".
ولم يتضح تاريخ تنفيذ عملية إتلاف الكحول، لكن بيانا للوكالة أكد توقيف ثلاثة تجار خلال العملية.
وكان بيع واستهلاك الكحول محظورا حتى في ظل النظام السابق المدعوم من الغرب. لكن طالبان المعروفة بتفسيرها المتشدد للإسلام، أكثر صرامة في معارضتها لذلك.
منذ سيطرة الإسلاميين على مقاليد الحكم في 15 آب/أغسطس، ازدادت وتيرة عمليات الدهم ومنها التي تستهدف مدمني المخدرات، في أنحاء البلاد.
وأصدرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان، العديد من الإرشادات التي تقيّد من حقوق المرأة.