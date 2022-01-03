https://arabic.sputniknews.com/20220103/العاصمة-الأفغانية-إتلاف-3-آلاف-لتر-من-الكحول-في-قناة-للمياه-فيديو--1054884274.html

العاصمة الأفغانية... إتلاف 3 آلاف لتر من الكحول في قناة للمياه.. فيديو

العاصمة الأفغانية... إتلاف 3 آلاف لتر من الكحول في قناة للمياه.. فيديو

تم إتلاف ما يقارب 3000 لتر من الكحول في مجرى مياه في العاصمة الأفغانية كابول، يوم أمس الأحد، بعد أن شددت سلطات طالبان تدابيرها لمكافحة بيع الكحول. 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T09:58+0000

2022-01-03T09:58+0000

2022-01-03T10:00+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1050296683_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_41aea4f65bbe931f701a6d534ec58eba.jpg

وأظهرت مقاطع فيديو مسجلة نشرتها المديرية العامة للاستخبارات الأفغانية، عناصر طالبان وهم يرمون الكحول في قناة المياه بعد مصادرته خلال عملية دهم في العاصمة، بحسب ما ذكرت صحيفة "theguardian" البريطانية.وقال عالم ديني في الفيديو الذي نشرته الوكالة على تويتر: "على المسلمين الامتناع بجدية عن صنع وتسليم الكحول".ولم يتضح تاريخ تنفيذ عملية إتلاف الكحول، لكن بيانا للوكالة أكد توقيف ثلاثة تجار خلال العملية.وكان بيع واستهلاك الكحول محظورا حتى في ظل النظام السابق المدعوم من الغرب. لكن طالبان المعروفة بتفسيرها المتشدد للإسلام، أكثر صرامة في معارضتها لذلك.منذ سيطرة الإسلاميين على مقاليد الحكم في 15 آب/أغسطس، ازدادت وتيرة عمليات الدهم ومنها التي تستهدف مدمني المخدرات، في أنحاء البلاد.وأصدرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان، العديد من الإرشادات التي تقيّد من حقوق المرأة.

https://arabic.sputniknews.com/20220103/حكومة-طالبان-تبحث-مع-وفد-من-المستثمرين-الروس-إقامة-مشاريع-في-أفغانستان-1054881295.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم