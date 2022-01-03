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https://arabic.sputniknews.com/20220103/العلماء-يكشفون-سر-لدغ-البعوض-لأشخاص-محددين-دون-غيرهم-ما-علاقة-أحد-الأجبان-1054884421.html
العلماء يكشفون سر لدغ البعوض لأشخاص محددين دون غيرهم... ما علاقة أحد الأجبان
العلماء يكشفون سر لدغ البعوض لأشخاص محددين دون غيرهم... ما علاقة أحد الأجبان
كشف العلماء أخيرا عن سبب وجود بعض الناس أكثر عرضة للدغات البعوض دون غيرهم.‏ 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T10:03+0000
2022-01-03T10:03+0000
مجتمع
منوعات
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وتوصلوا إلى اكتشاف غريب، هو أن البعوض ينجذب إلى أبدان كريهة الرائحة، وعلى وجه الخصوص كانوا منجذبين إلى البكتيريا التي تنبعث منها نفس رائحة جبنة ليمبرغر، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.توصل إلى تلك الاكتشافات عالم الحشرات الأمريكي، دان كلاين، الذي قضى سنوات في دراسة الحشرات، ويعتقد أنه عثر على أدلة مهمة لشرح سلوكها.وأجرى كلاين دراسة في تسعينيات القرن الماضي لتحديد ما إذا كان البعوض أكثر انجذابا لأنواع معينة من الجبن على أساس الرائحة، وجرّب أشكالا مختلفة، ليكتشف في النهاية أن الجبن الأزرق وليمبرغر هما الأكثر شعبية.بعد ذلك، قدم الدكتور دان كلاين للبعوض زوجا من الجوارب ذات الرائحة الكريهة، التي كان يرتديها لمدة 4 أيام، واكتشف أن البعوض ينجذب إليها على الفور.وقال في تصريحات لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "استخدم الرهبان أقدامهم في إنتاج هذا الجبن، وهكذا شاركت بكتيريا إصبع القدم في إنتاج جبن ليمبرغر".عامل آخر وراء انجذاب البعوض لأفراد محددين من أجل لدغهم كما اكتشف دان كلاين، وهو أن الحشرات تنجذب إلى الروائح التي تنتجها البكتيريا التي ينتجها الجلد البشري، وكذلك المواد الكيميائية المتطايرة التي تخرج من الفم.وتوصل كلاين إلى الاستنتاج الأخير من زميلة له تنتج بشكل طبيعي مادة كيميائية تضعف حاسة الشم لدى البعوض، ما أدى إلى تقليل احتمالية تعرضها للدغ من الحشرات الطائرة الماصة للدماء."كذلك تسهم عوامل أخرى في انجذاب البعوض للأفراد، منها درجة حرارة الجسم، والجينات، ومستحضرات التجميل"، بحسب الطبيب دان كلاين.كما ان النساء الحوامل أكثر عرضة للدغ من قبل البعوض أكثر من الرجل، وذلك يعود إلى ارتفاع ثاني أكسيد الكربون ودرجات الحرارة خلال المراحل المتأخرة من الحمل، والتي تزيد من إفراز الجسم للمواد الكيميائية المتطايرة والبكتيريا التي تجذب البعوض عادة.حقيقة أسطورة شهيرة للوقاية من لدغات البعوضدحض عالم الحشرات الطبي، كاميرون ويب، أسطورة شهيرة متداولة بشأن بعض أنواع الطعام التي تجذب البعوض وأخرى منفرة لها، مثل أن تناول الموز وشرب الجعة بمثابة قوة جذب لها، بينما يعتبر الثوم ومكملات فيتامين "ب" من المواد الطاردة للحشرات.وأكد ويب أن هذه المزاعم ليس لها أساس من الصحة و"كلام نساء عجائز"، بحسب وصفه، مؤكدا أن "تغيير نظامك الغذائي لن يمنعك من الاضطرار إلى استخدام مبيدات الحشرات".
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مجتمع, منوعات

العلماء يكشفون سر لدغ البعوض لأشخاص محددين دون غيرهم... ما علاقة أحد الأجبان

10:03 GMT 03.01.2022
© AP Photo / Felipe Danaنوع البعوض الذي ينقل فيروس "زيكا"
نوع البعوض الذي ينقل فيروس زيكا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
نوع البعوض الذي ينقل فيروس "زيكا"
© AP Photo / Felipe Dana
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كشف العلماء أخيرا عن سبب وجود بعض الناس أكثر عرضة للدغات البعوض دون غيرهم.‏
وتوصلوا إلى اكتشاف غريب، هو أن البعوض ينجذب إلى أبدان كريهة الرائحة، وعلى وجه الخصوص كانوا منجذبين إلى البكتيريا التي تنبعث منها نفس رائحة جبنة ليمبرغر، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
توصل إلى تلك الاكتشافات عالم الحشرات الأمريكي، دان كلاين، الذي قضى سنوات في دراسة الحشرات، ويعتقد أنه عثر على أدلة مهمة لشرح سلوكها.
وأجرى كلاين دراسة في تسعينيات القرن الماضي لتحديد ما إذا كان البعوض أكثر انجذابا لأنواع معينة من الجبن على أساس الرائحة، وجرّب أشكالا مختلفة، ليكتشف في النهاية أن الجبن الأزرق وليمبرغر هما الأكثر شعبية.
بعد ذلك، قدم الدكتور دان كلاين للبعوض زوجا من الجوارب ذات الرائحة الكريهة، التي كان يرتديها لمدة 4 أيام، واكتشف أن البعوض ينجذب إليها على الفور.
وعن الصلة بين القدمين ذات الرائحة الكريهة وجبن الليمبرغر، أوضح أن الجبن كان يتم إنتاجه بصورة تقليدية من قبل الرهبان حفاة القدمين.
وقال في تصريحات لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "استخدم الرهبان أقدامهم في إنتاج هذا الجبن، وهكذا شاركت بكتيريا إصبع القدم في إنتاج جبن ليمبرغر".
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عامل آخر وراء انجذاب البعوض لأفراد محددين من أجل لدغهم كما اكتشف دان كلاين، وهو أن الحشرات تنجذب إلى الروائح التي تنتجها البكتيريا التي ينتجها الجلد البشري، وكذلك المواد الكيميائية المتطايرة التي تخرج من الفم.
وتوصل كلاين إلى الاستنتاج الأخير من زميلة له تنتج بشكل طبيعي مادة كيميائية تضعف حاسة الشم لدى البعوض، ما أدى إلى تقليل احتمالية تعرضها للدغ من الحشرات الطائرة الماصة للدماء.
"كذلك تسهم عوامل أخرى في انجذاب البعوض للأفراد، منها درجة حرارة الجسم، والجينات، ومستحضرات التجميل"، بحسب الطبيب دان كلاين.
كما ان النساء الحوامل أكثر عرضة للدغ من قبل البعوض أكثر من الرجل، وذلك يعود إلى ارتفاع ثاني أكسيد الكربون ودرجات الحرارة خلال المراحل المتأخرة من الحمل، والتي تزيد من إفراز الجسم للمواد الكيميائية المتطايرة والبكتيريا التي تجذب البعوض عادة.
حقيقة أسطورة شهيرة للوقاية من لدغات البعوض
دحض عالم الحشرات الطبي، كاميرون ويب، أسطورة شهيرة متداولة بشأن بعض أنواع الطعام التي تجذب البعوض وأخرى منفرة لها، مثل أن تناول الموز وشرب الجعة بمثابة قوة جذب لها، بينما يعتبر الثوم ومكملات فيتامين "ب" من المواد الطاردة للحشرات.
وأكد ويب أن هذه المزاعم ليس لها أساس من الصحة و"كلام نساء عجائز"، بحسب وصفه، مؤكدا أن "تغيير نظامك الغذائي لن يمنعك من الاضطرار إلى استخدام مبيدات الحشرات".
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