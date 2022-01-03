المقاومة الفلسطينية تطور من صواريخها... هل تردع سلاح الجو الإسرائيلي؟

المقاومة الفلسطينية تطور من صواريخها.. هل تردع سلاح الجو الاسرائيلي؟
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس في بيان له، إن "المقاومة ستظل تؤدي واجبَها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وتحرير الأرض والمقدسات، متمسكة بسلاحها حتى التحرير والعودة".ووجّه التحية لـ"رجال المقاومة الذين تصدوا لغارات الاحتلال بصواريخهم ومضاداتهم الثقيلة"، بحسب البيان.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، السبت 1 يناير/ كانون الأول، أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.ودعا مسؤولون مصريون إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إلى وقف الأعمال العدائية والالتزام بوقف إطلاق النار الساري منذ الحرب التي اندلعت في مايو/أيار الماضي.وتعليقا على هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر الدكتور مخيمر أبو سعدة:كما استبعد أن تنجح مثل هذه الصواريخ في ردع الطيران المروحي، لافتا إلى أن صواريخ "سام 7" غير فعالة ضد طائرات "إف 15" أو "إف 35" التي عادة ما تلجأ إليها إسرائيل في حالة الحرب مع غزة".من جانبه قال الخبير والمحلل السياسي الدكتور، عبد الهدي مطاوع، إن:" استخدام صواريخ "سام 7" هي رسالة سياسية أكثر منها معركة عسكرية لأن تأثيرها العسكري ليس كبيرا إلا في حالات محدودة جدا". وأكد: وتابع: "أما بالنسبة لحماس فهي لم تقدم بدائل للناس بعد الحرب الأخيرة التي تسببت في دمار كبير بقطاع غزة، وبالتالي فهي معنية بتقديم إنجاز كبير للتخفيف من الوضع الاقتصادي بالنسبة للفلسطينيين وتحقيق مكاسب على المستوي السياسي".أما المحلل السياسي، مصطفى الصواف، فقال إن "حماس تريد إيصال رسالة بأن المقاومة لديها الجاهزية الكاملة للتصدي لأي عدوان، حيث لم تكن إسرائيل تدرك أن المقاومة لديها مثل هذه الأسلحة وبالتالي سيحدث تغير في المعادلة العسكرية". وأضاف:وأشار إلى أن الوساطة المصرية لا تتعدى الأحاديث الجانبية، حيث لم يستخدم الوسيط المصري الأدوات الضاغطة على إسرائيل، بحسب قوله.للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح"..إعداد وتقديم: دعاء ثابت..
أكدت حركة حماس استخدام المقاومة صواريخ ومضادات ثقيلة في التصدي للغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف في قطاع غزة.
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس في بيان له، إن "المقاومة ستظل تؤدي واجبَها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وتحرير الأرض والمقدسات، متمسكة بسلاحها حتى التحرير والعودة".
ووجّه التحية لـ"رجال المقاومة الذين تصدوا لغارات الاحتلال بصواريخهم ومضاداتهم الثقيلة"، بحسب البيان.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، السبت 1 يناير/ كانون الأول، أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.
بدوره، قام الطيران الحربي الإسرائيلي باستهداف موقع القادسية التابع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خانيونس بـ 4 صواريخ، فيما ردت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة الفلسطينية على طيران العدوان الإسرائيلي.
ودعا مسؤولون مصريون إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إلى وقف الأعمال العدائية والالتزام بوقف إطلاق النار الساري منذ الحرب التي اندلعت في مايو/أيار الماضي.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر الدكتور مخيمر أبو سعدة:
"إن استخدام المقاومة صواريخ ومضادات ثقيلة في التصدي للغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي تعتبر رسالة تحذير شديدة للطيران الإسرائيلي أن يبتعد عن أجواء غزة والمناطق المحيطة بالقطاع".
واستبعد أبو سعدة أن يردع ذلك الطيران الإسرائيلي عن قصف غزة سواء المباني المدنية أو مواقع المقاومة لأن اسرائيل لديها ترسانة عسكرية قوية جدا.
كما استبعد أن تنجح مثل هذه الصواريخ في ردع الطيران المروحي، لافتا إلى أن صواريخ "سام 7" غير فعالة ضد طائرات "إف 15" أو "إف 35" التي عادة ما تلجأ إليها إسرائيل في حالة الحرب مع غزة".
من جانبه قال الخبير والمحلل السياسي الدكتور، عبد الهدي مطاوع، إن:
" استخدام صواريخ "سام 7" هي رسالة سياسية أكثر منها معركة عسكرية لأن تأثيرها العسكري ليس كبيرا إلا في حالات محدودة جدا". وأكد:
إسرائيل وحماس غير معنيتين بالتصعيد فكلا الطرفين لديهما من الأسباب ما يجعل من التصعيد غير مناسب في الوقت الحالي، لأن التصعيد قد يؤثر على ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت وقد يؤدي لتفككه وهذا يعني سقوط الحكومة الإسرائيلية".
وتابع: "أما بالنسبة لحماس فهي لم تقدم بدائل للناس بعد الحرب الأخيرة التي تسببت في دمار كبير بقطاع غزة، وبالتالي فهي معنية بتقديم إنجاز كبير للتخفيف من الوضع الاقتصادي بالنسبة للفلسطينيين وتحقيق مكاسب على المستوي السياسي".
أما المحلل السياسي، مصطفى الصواف، فقال إن "حماس تريد إيصال رسالة بأن المقاومة لديها الجاهزية الكاملة للتصدي لأي عدوان، حيث لم تكن إسرائيل تدرك أن المقاومة لديها مثل هذه الأسلحة وبالتالي سيحدث تغير في المعادلة العسكرية". وأضاف:
إسرائيل لا تملك الآن أي أداة قتالية مؤثرة إلا الطائرات وباستخدام "سام 7" فسيتعطل جزء مهم من سلاحها...وأن المواجهة قائمة بين الطرفين وأن هناك حدثا سيفجر الأوضاع بمجملها وهو وضع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام.
وأشار إلى أن الوساطة المصرية لا تتعدى الأحاديث الجانبية، حيث لم يستخدم الوسيط المصري الأدوات الضاغطة على إسرائيل، بحسب قوله.
للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح"..إعداد وتقديم: دعاء ثابت..