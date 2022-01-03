https://arabic.sputniknews.com/20220103/المقاومة-الفلسطينية-تطور-من-صواريخها-هل-تردع-سلاح-الجو-الإسرائيلي؟-1054892326.html

المقاومة الفلسطينية تطور من صواريخها... هل تردع سلاح الجو الإسرائيلي؟

المقاومة الفلسطينية تطور من صواريخها... هل تردع سلاح الجو الإسرائيلي؟

أكدت حركة حماس استخدام المقاومة صواريخ ومضادات ثقيلة في التصدي للغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف في قطاع غزة. 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T13:19+0000

2022-01-03T13:19+0000

2022-01-03T13:19+0000

راديو

بوضوح

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1054891776_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_382ac5211e9a7693dd917ab3431fc520.png

3-1 Bewodouh Doaa المقاومة الفلسطينية تطور من صواريخها.. هل تردع سلاح الجو الاسرائيلي؟

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس في بيان له، إن "المقاومة ستظل تؤدي واجبَها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وتحرير الأرض والمقدسات، متمسكة بسلاحها حتى التحرير والعودة".ووجّه التحية لـ"رجال المقاومة الذين تصدوا لغارات الاحتلال بصواريخهم ومضاداتهم الثقيلة"، بحسب البيان.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، السبت 1 يناير/ كانون الأول، أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.ودعا مسؤولون مصريون إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إلى وقف الأعمال العدائية والالتزام بوقف إطلاق النار الساري منذ الحرب التي اندلعت في مايو/أيار الماضي.وتعليقا على هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر الدكتور مخيمر أبو سعدة:كما استبعد أن تنجح مثل هذه الصواريخ في ردع الطيران المروحي، لافتا إلى أن صواريخ "سام 7" غير فعالة ضد طائرات "إف 15" أو "إف 35" التي عادة ما تلجأ إليها إسرائيل في حالة الحرب مع غزة".من جانبه قال الخبير والمحلل السياسي الدكتور، عبد الهدي مطاوع، إن:" استخدام صواريخ "سام 7" هي رسالة سياسية أكثر منها معركة عسكرية لأن تأثيرها العسكري ليس كبيرا إلا في حالات محدودة جدا". وأكد: وتابع: "أما بالنسبة لحماس فهي لم تقدم بدائل للناس بعد الحرب الأخيرة التي تسببت في دمار كبير بقطاع غزة، وبالتالي فهي معنية بتقديم إنجاز كبير للتخفيف من الوضع الاقتصادي بالنسبة للفلسطينيين وتحقيق مكاسب على المستوي السياسي".أما المحلل السياسي، مصطفى الصواف، فقال إن "حماس تريد إيصال رسالة بأن المقاومة لديها الجاهزية الكاملة للتصدي لأي عدوان، حيث لم تكن إسرائيل تدرك أن المقاومة لديها مثل هذه الأسلحة وبالتالي سيحدث تغير في المعادلة العسكرية". وأضاف:وأشار إلى أن الوساطة المصرية لا تتعدى الأحاديث الجانبية، حيث لم يستخدم الوسيط المصري الأدوات الضاغطة على إسرائيل، بحسب قوله.للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح"..إعداد وتقديم: دعاء ثابت..

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, بوضوح, аудио