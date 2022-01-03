تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220103/النواب-الفرنسيون-يصوتون-على-بطاقات-التطعيم-وسط-تهديدات-بالقتل-1054893731.html
النواب الفرنسيون يصوتون على بطاقات التطعيم وسط تهديدات بالقتل
النواب الفرنسيون يصوتون على بطاقات التطعيم وسط تهديدات بالقتل
تلقى عشرات من أعضاء البرلمان الفرنسي تهديدات بالقتل ممن يشتبه بأنهم محتجون مناهضون لحملات التطعيم، وذلك في الوقت الذي يبدأ فيه البرلمان مناقشة مشروع قانون... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T13:26+0000
2022-01-03T13:26+0000
العالم
فرنسا
تطعيم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1e/1047019819_0:0:2965:1668_1920x0_80_0_0_8a71a1a145b8f6f246923d40e00ba02c.jpg
ويحظى التشريع الجديد، الذي سيلغي خيار إظهار نتيجة فحص سلبية بدلا من تلقي اللقاحات، بدعم أغلب الأحزاب ومن شبه المؤكد أن تتم الموافقة عليه في مجلس النواب في تصويت مقرر يوم الاثنين أو الثلاثاء.وبحسب "رويترز"، تضم فرنسا أعدادا أكبر من المشككين في اللقاحات من جيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكنها في الوقت نفسه تشهد أحد أعلى معدلات التطعيم في الاتحاد، حيث تلقى اللقاح 90 في المئة ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.من جهة ثانية، تسبب التشديد المقترح في الإجراءات في موجة غضب بين مناهضي اللقاحات، وقال بعض النواب إنهم تعرضوا لاعتداءات بما في ذلك تخريب ممتلكات وتهديد بالعنف.وفي الأسبوع الماضي، أضرمت النار في مرآب سيارات عضو برلمان عن الحزب الحاكم مع كتابات على الجدار المقابل، يعتقد أنها من مناهضي اللقاحات.وقالت أنياس فيرمين لوبودو، النائبة عن تيار يمين الوسط "ديمقراطيتنا في خطر"، وكانت قد نشرت على تويتر أمس الأحد، خطابات تلقتها تحتوي على تهديدات فجة بالقتل بسبب دعمها للقاحات.وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الأسبوع الماضي، إن الشرطة ستعزز حمايتها للنواب بعد أن أعلن أعضاء آخرون في البرلمان منهم باربارا بيسو بالو، النائبة عن الحزب الحاكم، تلقيهم تهديدات بالقتل.وكانت فرنسا قد سجلت، أمس الأحد، 58432 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما كان وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، قد أعلن في اليوم نفسه عن تقليص فترة العزل للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأثبتت الفحوصات إصابتهم بكوفيد-19، من عشرة إلى سبعة أيام.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/تزامنا-مع-تقليص-فترة-العزل-فرنسا-تسجل-قرابة-60-ألف-إصابة-جديدة-بكوفيد-19-1054875092.html
https://arabic.sputniknews.com/20220101/فرنسا-تفرض-ارتداء-الكمامة-على-الأولاد-مع-ارتفاع-حالات-كورونا-1054823793.html
فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1e/1047019819_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_3fd645de33f8439ce01302a769943ba2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, فرنسا, تطعيم, فيروس كورونا

النواب الفرنسيون يصوتون على بطاقات التطعيم وسط تهديدات بالقتل

13:26 GMT 03.01.2022
© Sputnik . Dominique Boutin / الذهاب إلى بنك الصورتشديد القيود والاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا في باريس، فرنسا 29 أكتوبر 2020
تشديد القيود والاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا في باريس، فرنسا 29 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© Sputnik . Dominique Boutin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تلقى عشرات من أعضاء البرلمان الفرنسي تهديدات بالقتل ممن يشتبه بأنهم محتجون مناهضون لحملات التطعيم، وذلك في الوقت الذي يبدأ فيه البرلمان مناقشة مشروع قانون يطالب الناس بإثبات تلقيهم اللقاحات قبل دخول المطاعم ودور السينما والقطارات.
ويحظى التشريع الجديد، الذي سيلغي خيار إظهار نتيجة فحص سلبية بدلا من تلقي اللقاحات، بدعم أغلب الأحزاب ومن شبه المؤكد أن تتم الموافقة عليه في مجلس النواب في تصويت مقرر يوم الاثنين أو الثلاثاء.
وبحسب "رويترز"، تضم فرنسا أعدادا أكبر من المشككين في اللقاحات من جيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكنها في الوقت نفسه تشهد أحد أعلى معدلات التطعيم في الاتحاد، حيث تلقى اللقاح 90 في المئة ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.
أشخاص يرتدون كمامات واقية من كورونا باريس فرنسا 23 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
تزامنا مع تقليص فترة العزل.. فرنسا تسجل قرابة 60 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19
أمس, 21:32 GMT

من جهة ثانية، تسبب التشديد المقترح في الإجراءات في موجة غضب بين مناهضي اللقاحات، وقال بعض النواب إنهم تعرضوا لاعتداءات بما في ذلك تخريب ممتلكات وتهديد بالعنف.
وفي الأسبوع الماضي، أضرمت النار في مرآب سيارات عضو برلمان عن الحزب الحاكم مع كتابات على الجدار المقابل، يعتقد أنها من مناهضي اللقاحات.
وقالت أنياس فيرمين لوبودو، النائبة عن تيار يمين الوسط "ديمقراطيتنا في خطر"، وكانت قد نشرت على تويتر أمس الأحد، خطابات تلقتها تحتوي على تهديدات فجة بالقتل بسبب دعمها للقاحات.
الفرنسي ناثان بولين يحمل مظلة وهو يسير، للمرة الثانية، على حبل مشدود بارتفاع 70 مترًا يمتد 670 مترًا بين برج إيفل ومسرح شايو الوطني، كجزء من أيام التراث الأوروبي الـ 38 وإطلاق الأولمبياد الثقافي في باريس، فرنسا 19 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
فرنسا تفرض ارتداء الكمامة على الأولاد مع ارتفاع حالات كورونا
1 يناير, 14:16 GMT
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الأسبوع الماضي، إن الشرطة ستعزز حمايتها للنواب بعد أن أعلن أعضاء آخرون في البرلمان منهم باربارا بيسو بالو، النائبة عن الحزب الحاكم، تلقيهم تهديدات بالقتل.
وكانت فرنسا قد سجلت، أمس الأحد، 58432 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما كان وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، قد أعلن في اليوم نفسه عن تقليص فترة العزل للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأثبتت الفحوصات إصابتهم بكوفيد-19، من عشرة إلى سبعة أيام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:13 GMTقائد الجيش التونسي السابق: تلقيت أوامر بإطلاق النار خلال الثورة ومنعت انقلابا رئاسيا
14:11 GMTاليونسكو تكرم "روجيندا"... أوركسترا القانون السورية
14:08 GMTرئيس جورجيا السابق يقدم طلبات جديدة ويهدد بالاحتجاجات في حال عدم تنفيذها
14:00 GMTتهديد عشرات المشرعين الفرنسيين بالقتل
13:59 GMTباحثون: أوميكرون يراوغ... مناعة المتلقحين أفضل من دلتا ولذلك ينتشر أسرع
13:57 GMTبايدن يسعى لخفض أسعار اللحوم... لمكافحة التضخم
13:56 GMTرئيس الوزراء السوداني يستقيل من منصبه... ولقاء سري بين عقيلة صالح والمشري في المغرب
13:55 GMTغانتس ردا على انتقادات اليمين الإسرائيلي: سأواصل لقاءاتي بمحمود عباس
13:40 GMTخبير: لقاء المشري وصالح لن يفضي إلى حل بشأن إدارة المرحلة المقبلة في ليبيا
13:32 GMTدراسة تكشف عن مرحلة دماغية غريبة تسبق الوفاة استطاع العلماء عكسها مرة واحدة فقط
13:27 GMTأردوغان يعلن ارتفاع صادرات تركيا بنسبة 32% في 2021
13:26 GMTالنواب الفرنسيون يصوتون على بطاقات التطعيم وسط تهديدات بالقتل
13:23 GMTالرئيس البرازيلي ينشر أول صورة له من داخل المستشفى ويكشف تطورات وضعه الصحي
13:21 GMTروسيا والصين وبريطانيا وأمريكا وفرنسا تصدر بيانا بشأن منع الحرب النووية
13:21 GMTمحاربة الثراء غير المشروع في الجزائر... هل تحد الهيئة الجديدة من الفساد؟
13:19 GMTالمقاومة الفلسطينية تطور من صواريخها... هل تردع سلاح الجو الإسرائيلي؟
13:16 GMTإسرائيل تعلن اكتشاف بؤرة جديدة لإنفلونزا الطيور وإعدام 42 ألف دجاجة
13:13 GMTميزان القوى يتغير في أوروبا... كيف يؤثر ذلك على المنطقة وازدهارها؟
13:07 GMTالأعرجي: الحكومة الأمريكية السابقة أرادت جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات
13:06 GMTوزارة الدفاع: وفاة وإصابة إثر سقوط هليكوبتر عسكرية في تونس