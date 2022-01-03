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الولايات المتحدة وتركيا تعتزمان عقد لقاء في واشنطن قريبا لبحث مسألة مقاتلات "إف-35"
الولايات المتحدة وتركيا تعتزمان عقد لقاء في واشنطن قريبا لبحث مسألة مقاتلات "إف-35"
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن الولايات المتحدة وتركيا تعتزمان مناقشة مسألة مقاتلات "إف-35" الأمريكية خلال لقاء من المحتمل عقده قريبا في واشنطن. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T16:24+0000
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وقال أكار في تصريحات نقلتها صحيفة "حرييت" التركية: "فيما يتعلق بمسألة "إف-35"، وصل وفد أمريكي إلى تركيا في تشرين الأول/أكتوبر لبحث هذه المسألة. وفدنا في بداية العام الجاري سيبحث هذه المسألة مرة أخرى".وتابع قائلا: "هذا اللقاء على الأرجح سيجرى في واشنطن. لقد أوضحنا موقفنا للجانب الأمريكي وننتظر النتائج".وفي وقت سابق، أرسلت الولايات المتحدة إشعارا رسمياً إلى تركيا، بشأن استبعادها من برنامج إنتاج المقاتلات المتطورة من طراز "إف – 35"، بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس - 400".وألغت الولايات المتحدة مذكرة مشتركة لإنتاج "إف – 35"، كانت تركيا قد وقعتها، في كانون الثاني/يناير 2007، في حين وقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في المشروع، وهي المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, تركيا

الولايات المتحدة وتركيا تعتزمان عقد لقاء في واشنطن قريبا لبحث مسألة مقاتلات "إف-35"

16:24 GMT 03.01.2022
© Sputnikحوادث "إف 35"
حوادث إف 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© Sputnik
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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن الولايات المتحدة وتركيا تعتزمان مناقشة مسألة مقاتلات "إف-35" الأمريكية خلال لقاء من المحتمل عقده قريبا في واشنطن.
وقال أكار في تصريحات نقلتها صحيفة "حرييت" التركية: "فيما يتعلق بمسألة "إف-35"، وصل وفد أمريكي إلى تركيا في تشرين الأول/أكتوبر لبحث هذه المسألة. وفدنا في بداية العام الجاري سيبحث هذه المسألة مرة أخرى".

وتابع قائلا: "هذا اللقاء على الأرجح سيجرى في واشنطن. لقد أوضحنا موقفنا للجانب الأمريكي وننتظر النتائج".
وفي وقت سابق، أرسلت الولايات المتحدة إشعارا رسمياً إلى تركيا، بشأن استبعادها من برنامج إنتاج المقاتلات المتطورة من طراز "إف – 35"، بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس - 400".

وألغت الولايات المتحدة مذكرة مشتركة لإنتاج "إف – 35"، كانت تركيا قد وقعتها، في كانون الثاني/يناير 2007، في حين وقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في المشروع، وهي المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.
منظمومة الدفاع الجوي إس-400 خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة فلاديفوستوك، 24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2021
تركيا تنفي نيتها نقل منظومة "إس 400" وتؤكد رغبتها في مقاتلات "إف 35" الأمريكية
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