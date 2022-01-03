اليونسكو تكرم "روجيندا"... أوركسترا القانون السورية

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن منظمة اليونيسكو كانت قد اختارت قائد ومؤسس الأوركسترا أوج زياد أبو زيد، سفيرا موسيقيا لسوريا عالميا.ونوّه أبو زيد أن الأوركسترا شاركت في مؤتمر الموسيقى العالمي "دبليو إم سي"، مع نخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين في العلوم والنظريات الموسيقية وعدد من السفراء الموسيقيين لبلادهم حول العالم.وعزفت الأوركسترا خلال المؤتمر، 4 مقطوعات موسيقية متنوعة منها (ليلة القبض على فاطمة) و(لونغا بيات) و(أفلام ديزني) و(ألوان سورية)، حيث جسدت تلك المقطوعات التراث السوري من مختلف المحافظات.وأشار أبو زيد أن روجيندا تسعى لأن تتحول لأوركسترا عالمية ترفع اسم سوريا في جميع المحافل الدولية.يذكر أن فرقة روجيندا كانت قد تأسست عام 2019 في السويداء، وتضم نخبة من طلاب القسم الشرقي في معهد فريد الأطرش للموسيقا في السويداء من عازفي آلة القانون، إضافة إلى عازفي إيقاع وتشيلو من مختلف الأعمار.
قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) بتكريم أوركسترا القانون السورية روجيندا، وذلك لمشاركتها الفعالة في مؤتمر الموسيقى العالمي "دبليو إم سي" الذي أقيم في مدينة برمنغهام الإنجليزية.