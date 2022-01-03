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انتخاب الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما لمنظمة أوبك
انتخاب الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما لمنظمة أوبك
انتخبت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الاثنين، المرشح الكويتي، هيثم الغيص، أمينا عاما لها. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T14:36+0000
2022-01-03T14:36+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر في المنظمة لوكالة "سبوتنيك"، إن "منظمة أوبك انتخبت هيثم الغيص، المرشح من جانب وفد الكويت، أمينًا عامًا جديدا لها".وأوضح المصدر أن الغيص كان المرشح الوحيد للمنصب، ومن المقرر أن يتولى مهام منصبه في أغسطس/ آب المقبل لمدة 3 سنوات.وبحسب البيان الرسمي المنشور في موقع المنظمة، يعتبر الغيص من العاملين المخضرمين في مؤسسة البترول الكويتية (KPC) وشغل منصب محافظ أوبك الكويتي من عام 2017 إلى عام 2021، ويشغل حاليا منصب نائب العضو المنتدب للتسويق الدولي في مؤسسة البترول الكويتية.وبحسب وكالة "بلومبيرغ" عمل الغيص في قطاع النفط خلال العقود الثلاثة الماضية وشغل العديد من المناصب في قطاع النفط.ونقلت الوكالة عن جوهانس بينيني، رئيس مجموعة "جي. بي. سي" للطاقة الاستشارية في فيينا، قوله: "إن (الغيص) يعرف أوبك من الداخل والخارج"، وأضاف: "في الوقت نفسه، هو يعرف خصوصيات وعموميات السوق. إنه ذكي جدا ومحلل جيد".ونوهت الوكالة إلى أن تعيين الغيص يأتي في مرحلة "حساسة" بالنسبة لأعضاء أوبك حيث تحاول المنظمة تغطية الانتعاش في استهلاك النفط دون "قلب موازين الأسواق مرة أخرى وإحداث زيادة في العرض".
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اقتصاد, العالم

انتخاب الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما لمنظمة أوبك

14:36 GMT 03.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvicأوبك
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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انتخبت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الاثنين، المرشح الكويتي، هيثم الغيص، أمينا عاما لها.
موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر في المنظمة لوكالة "سبوتنيك"، إن "منظمة أوبك انتخبت هيثم الغيص، المرشح من جانب وفد الكويت، أمينًا عامًا جديدا لها".
وأوضح المصدر أن الغيص كان المرشح الوحيد للمنصب، ومن المقرر أن يتولى مهام منصبه في أغسطس/ آب المقبل لمدة 3 سنوات.
وبحسب البيان الرسمي المنشور في موقع المنظمة، يعتبر الغيص من العاملين المخضرمين في مؤسسة البترول الكويتية (KPC) وشغل منصب محافظ أوبك الكويتي من عام 2017 إلى عام 2021، ويشغل حاليا منصب نائب العضو المنتدب للتسويق الدولي في مؤسسة البترول الكويتية.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" عمل الغيص في قطاع النفط خلال العقود الثلاثة الماضية وشغل العديد من المناصب في قطاع النفط.
ونقلت الوكالة عن جوهانس بينيني، رئيس مجموعة "جي. بي. سي" للطاقة الاستشارية في فيينا، قوله: "إن (الغيص) يعرف أوبك من الداخل والخارج"، وأضاف: "في الوقت نفسه، هو يعرف خصوصيات وعموميات السوق. إنه ذكي جدا ومحلل جيد".
ونوهت الوكالة إلى أن تعيين الغيص يأتي في مرحلة "حساسة" بالنسبة لأعضاء أوبك حيث تحاول المنظمة تغطية الانتعاش في استهلاك النفط دون "قلب موازين الأسواق مرة أخرى وإحداث زيادة في العرض".
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