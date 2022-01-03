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https://arabic.sputniknews.com/20220103/باحثون-أوميكرون-يراوغ-مناعة-المتلقحين-أفضل-من-دلتا-ولذلك-ينتشر-أسرع-1054895679.html
باحثون: أوميكرون يراوغ... مناعة المتلقحين أفضل من دلتا ولذلك ينتشر أسرع
باحثون: أوميكرون يراوغ... مناعة المتلقحين أفضل من دلتا ولذلك ينتشر أسرع
كشف باحثون في معهد الإحصاء في جامعة كوبنهاغن أن الفيروس أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر في الأساس لأنه أفضل من المتحور دلتا في مراوغة المناعة المكتسبة باللقاح. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T13:59+0000
2022-01-03T13:59+0000
مجتمع
صحة
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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ومنذ اكتشاف أوميكرون، في نوفمبر/تشرين الثاني، يحاول العلماء معرفة السبب في أنه أكثر نشرا للعدوى من دلتا الذي كان سائدا قبله، وما إذا كان يتسبب في حالة أقل خطورة من المرض.وتوصل العلماء من خلال الدراسة التي شملت قرابة 12 ألف بيت في الدنمارك في منتصف ديسمبر/كانون الأول، إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على العدوى بين 2.7 و3.7 مرة من المتحور دلتا بين الدنماركيين الحاصلين على اللقاح، بحسب "رويترز".وأسباب قدرة الفيروس على نشر العدوى أكثر من غيره متعددة مثل طول الفترة التي يبقى خلالها في الجو أو قدرته على الالتصاق بالخلايا أو مراوغة جهاز المناعة في جسم الإنسان، وفقا للدراسة الدنماركية.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/علماء-يفسرون-أسباب-عدم-إصابة-بعض-الأشخاص-بكورونا-رغم-التعرض-المستمر-للعدوى-1054866892.html
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مجتمع, صحة, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

باحثون: أوميكرون يراوغ... مناعة المتلقحين أفضل من دلتا ولذلك ينتشر أسرع

13:59 GMT 03.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOONاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOON
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كشف باحثون في معهد الإحصاء في جامعة كوبنهاغن أن الفيروس أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر في الأساس لأنه أفضل من المتحور دلتا في مراوغة المناعة المكتسبة باللقاح.
ومنذ اكتشاف أوميكرون، في نوفمبر/تشرين الثاني، يحاول العلماء معرفة السبب في أنه أكثر نشرا للعدوى من دلتا الذي كان سائدا قبله، وما إذا كان يتسبب في حالة أقل خطورة من المرض.
فحص و معالجة مرضى كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
علماء يفسرون أسباب عدم إصابة بعض الأشخاص بكورونا رغم التعرض المستمر للعدوى
أمس, 16:55 GMT
وتوصل العلماء من خلال الدراسة التي شملت قرابة 12 ألف بيت في الدنمارك في منتصف ديسمبر/كانون الأول، إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على العدوى بين 2.7 و3.7 مرة من المتحور دلتا بين الدنماركيين الحاصلين على اللقاح، بحسب "رويترز".
وأسباب قدرة الفيروس على نشر العدوى أكثر من غيره متعددة مثل طول الفترة التي يبقى خلالها في الجو أو قدرته على الالتصاق بالخلايا أو مراوغة جهاز المناعة في جسم الإنسان، وفقا للدراسة الدنماركية.
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