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https://arabic.sputniknews.com/20220103/بريطانيا-أنباء-عن-هجوم-على-سفينة-قرب-ميناء-رأس-عيسى-اليمني--1054877367.html
بريطانيا: أنباء عن هجوم على سفينة قرب ميناء رأس عيسى اليمني
بريطانيا: أنباء عن هجوم على سفينة قرب ميناء رأس عيسى اليمني
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إنها تلقت تقارير تفيد بوقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى اليمني... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T04:25+0000
2022-01-03T04:25+0000
2022-01-03T04:55+0000
سفينة
هجوم
البحرية البريطانية
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وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية في البريطانية، أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث، وفقا لرويترز.ونصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهي جزء من البحرية الملكية البريطانية، البحارة بتوخي الحذر الشديد في المنطقة.
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سفينة, هجوم, البحرية البريطانية
بريطانيا: أنباء عن هجوم على سفينة قرب ميناء رأس عيسى اليمني 04:25 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 04:55 GMT 03.01.2022)
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إنها تلقت تقارير تفيد بوقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى اليمني المطل على البحر الأحمر.
وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية في البريطانية، أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث، وفقا لرويترز.
ونصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهي جزء من
البحرية الملكية البريطانية
، البحارة بتوخي الحذر الشديد في المنطقة.