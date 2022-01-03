بعد بيان "الحرب النووية"... ما هو حجم السلاح النووي في العالم ومن يملكه؟

ورغم أن عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية في العالم هو 9 دول، إلا أنه لا يوجد سوى خمس دول فقط تعترف بامتلاكه وهي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا، وهي الدول التي أصدرت البيان لتأكيد مسؤوليتها تجاه منع حدوث حرب نووية.من يملك السلاح النووي في العالم؟تنقسم الدول النووية في العالم إلى قسمين: أولهما هو الدول الخمس النووية روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا وهي الدول التي تعترف بامتلاك السلاح النووي رسميا.أما القسم الثاني فيضم الدول التي تمتلك السلاح النووي فعليا، لكنها لا تعترف بامتلاكه رسميا وهي إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان.أورد تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إحصائية عن الأسلحة النووية التي تملكها جميع الدول النووية حتى يناير/ كانون الثاني 2021.الدول التي تعترف بامتلاك السلاح النووي:الدول النووية التي لا تعترف بامتلاك السلاح النووي:ما هو إجمالي عدد القنابل النووية في العالم؟يصل مجموع ما تملكه الدول النووية التسع وفقا للتقديرات العالمية حتى يناير 2021 إلى 13 ألفا و80 قنبلة نووية.ويشمل ذلك 3 آلاف و825 رأسا نوويا يتم حشدها ضمن القوات النووية التابعة للدول التسع النووية وفقا للاستراتيجية النووية الخاصة بكل دولة، بينها ألفا قنبلة نووية في وضع الإطلاق.
أصدرت الدول الخمس، التي تعترف بامتلاك السلاح النووي، بيانا حول منع "الحرب النووية "، مؤكدة أن السلاح النووي الذي تملكه ليس موجها ضد بعضها البعض أو ضد أي دولة أخرى في العالم.
ورغم أن عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية في العالم هو 9 دول، إلا أنه لا يوجد سوى خمس دول فقط تعترف بامتلاكه وهي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا، وهي الدول التي أصدرت البيان لتأكيد مسؤوليتها تجاه منع حدوث حرب نووية.