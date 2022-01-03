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https://arabic.sputniknews.com/20220103/بعد-بيان-الحرب-النووية-ما-هو-حجم-السلاح-النووي-في-العالم-ومن-يملكه؟-1054899197.html
بعد بيان "الحرب النووية"... ما هو حجم السلاح النووي في العالم ومن يملكه؟
بعد بيان "الحرب النووية"... ما هو حجم السلاح النووي في العالم ومن يملكه؟
أصدرت الدول الخمس، التي تعترف بامتلاك السلاح النووي، بيانا حول منع "الحرب النووية "، مؤكدة أن السلاح النووي الذي تملكه ليس موجها ضد بعضها البعض أو ضد أي دولة... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T15:31+0000
2022-01-03T15:31+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
أخبار روسيا
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ورغم أن عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية في العالم هو 9 دول، إلا أنه لا يوجد سوى خمس دول فقط تعترف بامتلاكه وهي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا، وهي الدول التي أصدرت البيان لتأكيد مسؤوليتها تجاه منع حدوث حرب نووية.من يملك السلاح النووي في العالم؟تنقسم الدول النووية في العالم إلى قسمين: أولهما هو الدول الخمس النووية روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا وهي الدول التي تعترف بامتلاك السلاح النووي رسميا.أما القسم الثاني فيضم الدول التي تمتلك السلاح النووي فعليا، لكنها لا تعترف بامتلاكه رسميا وهي إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان.أورد تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إحصائية عن الأسلحة النووية التي تملكها جميع الدول النووية حتى يناير/ كانون الثاني 2021.الدول التي تعترف بامتلاك السلاح النووي:الدول النووية التي لا تعترف بامتلاك السلاح النووي:ما هو إجمالي عدد القنابل النووية في العالم؟يصل مجموع ما تملكه الدول النووية التسع وفقا للتقديرات العالمية حتى يناير 2021 إلى 13 ألفا و80 قنبلة نووية.ويشمل ذلك 3 آلاف و825 رأسا نوويا يتم حشدها ضمن القوات النووية التابعة للدول التسع النووية وفقا للاستراتيجية النووية الخاصة بكل دولة، بينها ألفا قنبلة نووية في وضع الإطلاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/الكرملين-روسيا-والصين-والولايات-المتحدة-وبريطانيا-وفرنسا-تصدر-بيانا-بشأن-منع-الحرب-النووية---1054893550.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار روسيا

بعد بيان "الحرب النووية"... ما هو حجم السلاح النووي في العالم ومن يملكه؟

15:31 GMT 03.01.2022
© Photo / maxpark.comقنبلة نووية أمريكية "بي61-12"
قنبلة نووية أمريكية بي61-12 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© Photo / maxpark.com
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أصدرت الدول الخمس، التي تعترف بامتلاك السلاح النووي، بيانا حول منع "الحرب النووية "، مؤكدة أن السلاح النووي الذي تملكه ليس موجها ضد بعضها البعض أو ضد أي دولة أخرى في العالم.
ورغم أن عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية في العالم هو 9 دول، إلا أنه لا يوجد سوى خمس دول فقط تعترف بامتلاكه وهي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا، وهي الدول التي أصدرت البيان لتأكيد مسؤوليتها تجاه منع حدوث حرب نووية.
تجربة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
روسيا والصين وبريطانيا وأمريكا وفرنسا تصدر بيانا بشأن منع الحرب النووية
13:21 GMT

من يملك السلاح النووي في العالم؟

تنقسم الدول النووية في العالم إلى قسمين: أولهما هو الدول الخمس النووية روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا وهي الدول التي تعترف بامتلاك السلاح النووي رسميا.
© AP Photo / Charlie Riedelصاروخ نووي أمريكي منتمان 3
صاروخ نووي أمريكي منتمان 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
صاروخ نووي أمريكي منتمان 3
© AP Photo / Charlie Riedel
أما القسم الثاني فيضم الدول التي تمتلك السلاح النووي فعليا، لكنها لا تعترف بامتلاكه رسميا وهي إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان.
انفجار نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2021
هل تملك روسيا خطة لإبادة "الناتو" خلال أيام؟... تفاصيل قصف المدن الأوروبية الكبرى بـ 189 قنبلة نووية
17 أكتوبر 2021, 11:50 GMT
أورد تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إحصائية عن الأسلحة النووية التي تملكها جميع الدول النووية حتى يناير/ كانون الثاني 2021.

الدول التي تعترف بامتلاك السلاح النووي:

روسيا: تمتلك 6 آلاف و255 قنبلة نووية.
الولايات المتحدة الأمريكية: تمتلك 5 آلاف و550 قنبلة نووية.
الصين: تمتلك 350 قنبلة نووية.
فرنسا: تمتلك 290 قنبلة نووية.
المملكة المتحدة: تمتلك 225 قنبلة نووية.

الدول النووية التي لا تعترف بامتلاك السلاح النووي:

باكستان: تمتلك 165 قنبلة نووية.
الهند: تمتلك 156 قنبلة نووية.
إسرائيل: تمتلك 90 قنبلة نووية.
كوريا الشمالية: تمتلك 40 - 50 قنبلة نووية.

ما هو إجمالي عدد القنابل النووية في العالم؟

يصل مجموع ما تملكه الدول النووية التسع وفقا للتقديرات العالمية حتى يناير 2021 إلى 13 ألفا و80 قنبلة نووية.
ويشمل ذلك 3 آلاف و825 رأسا نوويا يتم حشدها ضمن القوات النووية التابعة للدول التسع النووية وفقا للاستراتيجية النووية الخاصة بكل دولة، بينها ألفا قنبلة نووية في وضع الإطلاق.
مقارنة بين الأسطولين الروسي والبريطاني
مقارنة بين الأسطولين الروسي والبريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
مقارنة بين الأسطولين الروسي والبريطاني
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