https://arabic.sputniknews.com/20220103/بعد-بيان-الحرب-النووية-ما-هو-حجم-السلاح-النووي-في-العالم-ومن-يملكه؟-1054899197.html

بعد بيان "الحرب النووية"... ما هو حجم السلاح النووي في العالم ومن يملكه؟

بعد بيان "الحرب النووية"... ما هو حجم السلاح النووي في العالم ومن يملكه؟

أصدرت الدول الخمس، التي تعترف بامتلاك السلاح النووي، بيانا حول منع "الحرب النووية "، مؤكدة أن السلاح النووي الذي تملكه ليس موجها ضد بعضها البعض أو ضد أي دولة... 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T15:31+0000

2022-01-03T15:31+0000

2022-01-03T15:31+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

أخبار روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103592/75/1035927548_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_2a66c37ee68cdbcedb9767c5ac970093.jpg

ورغم أن عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية في العالم هو 9 دول، إلا أنه لا يوجد سوى خمس دول فقط تعترف بامتلاكه وهي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا، وهي الدول التي أصدرت البيان لتأكيد مسؤوليتها تجاه منع حدوث حرب نووية.من يملك السلاح النووي في العالم؟تنقسم الدول النووية في العالم إلى قسمين: أولهما هو الدول الخمس النووية روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا وهي الدول التي تعترف بامتلاك السلاح النووي رسميا.أما القسم الثاني فيضم الدول التي تمتلك السلاح النووي فعليا، لكنها لا تعترف بامتلاكه رسميا وهي إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان.أورد تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إحصائية عن الأسلحة النووية التي تملكها جميع الدول النووية حتى يناير/ كانون الثاني 2021.الدول التي تعترف بامتلاك السلاح النووي:الدول النووية التي لا تعترف بامتلاك السلاح النووي:ما هو إجمالي عدد القنابل النووية في العالم؟يصل مجموع ما تملكه الدول النووية التسع وفقا للتقديرات العالمية حتى يناير 2021 إلى 13 ألفا و80 قنبلة نووية.ويشمل ذلك 3 آلاف و825 رأسا نوويا يتم حشدها ضمن القوات النووية التابعة للدول التسع النووية وفقا للاستراتيجية النووية الخاصة بكل دولة، بينها ألفا قنبلة نووية في وضع الإطلاق.

https://arabic.sputniknews.com/20220103/الكرملين-روسيا-والصين-والولايات-المتحدة-وبريطانيا-وفرنسا-تصدر-بيانا-بشأن-منع-الحرب-النووية---1054893550.html

https://arabic.sputniknews.com/20211017/هل-تملك-روسيا-خطة-لإبادة-الناتو-خلال-أيام؟-تفاصيل-قصف-المدن-الأوروبية-الكبرى-بـ-189-قنبلة-نووية-1050455997.html

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار روسيا