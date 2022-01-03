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https://arabic.sputniknews.com/20220103/بعد-تدمير-مخزن-ذخائر-في-الجولان-المحتل-مقارنة-بين-الجيشين-الإسرائيلي-والسوري؟-1054905327.html
بعد تدمير مخزن ذخائر في الجولان المحتل... مقارنة بين الجيشين الإسرائيلي والسوري؟
بعد تدمير مخزن ذخائر في الجولان المحتل... مقارنة بين الجيشين الإسرائيلي والسوري؟
أعلنت إسرائيل عن تدمير ذخائر تابعة للجيش السوري يرجع تاريخها إلى حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الثاني 1973 (يوم الغفران)، التي خاضها الجيشان. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T17:35+0000
2022-01-03T17:49+0000
رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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صرحت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس الأحد، أن تلك الذخائر كانت داخل مخبأ وسط حقل ألغام في الجولان المحتل، مشيرة إلى أنه تم اكتشافها قبل نحو شهرين.يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة رقم 20 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لتقرير موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، بينما يحتل الجيش السوري المرتبة رقم 64 عالميا.ما هي قدرات الجيش الإسرائيلي؟عدد جنود الجيش الإسرائيلي 643 ألف جندي بينهم 170 ألف جندي قوات عاملة و8 آلاف قوات شبه عسكرية و465 ألف جندي قوات احتياطية، بينما يتجاوز عدد سكان إسرائيل 8.6 مليون نسمة.تتكون القوات الجوية الإسرائيلية من 595 طائرة حربية تضم 241 مقاتلة وطائرة اعتراضية و23 طائرة هجومية و15 طائرة نقل عسكري و154 طائرة تدريب و23 طائرة مهام خاصة و11 طائرة تزود بالوقود في الجو و128 مروحية بينها 48 مروحية هجومية.تمتلك القوات البرية الإسرائيلية 1650 دبابة و7 آلاف و500 مدرعة و650 مدفع ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني و100 راجمة صواريخ.وتمتلك إسرائيل أسطولا حربيا يضم 65 وحدة بحرية بينها 4 كورفيتات و5 غواصات و48 سفينة دورية، بينما يتكون أسطولها التجاري من 40 سفينة.وتمتلك إسرائيل 5 موانئ و42 مطارا وشبكة طرق يتجاوز طولها 18 ألف كم، إضافة إلى شبكة سكك حديدية.ما هي قدرات الجيش السوري؟عدد جنود الجيش السوري 242 ألف جندي بينهم 142 ألف جندي قوات عاملة و100 ألف قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية، بينما يتجاوز عدد سكان سوريا 19.3 مليون نسمة.تتكون القوات الجوية السورية من 462 طائرة حربية بينها 208 مقاتلات وطائرة اعتراضية و18 طائرة هجومية و5 طائرات نقل عسكري و67 طائرة تدريب و164 مروحية بينها 27 مروحية هجومية.تمتلك القوات البرية السورية 3740 دبابة و4755 مدرعة و528 مدفعا ذاتي الحركة و2220 مدفعا ميدانيا و700 راجمة صواريخ.يتكون الأسطول الحربي السوري من 56 وحدة بحرية بينها 33 سفينة دورية و7 كاسحات ألغام بحرية.تمتلك سوريا أسطولا تجاريا يضم 25 سفينة و3 موانئ و90 مطارا ولديها شبكة طرق يتجاوز طولها 68 ألف كم إضافة إلى شبكة سكك حديدية.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/إسرائيل-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-ذخيرة-سورية-في-هضبة-الجولان-تعود-لحرب-أكتوبر-1973-فيديو-1054848977.html
https://arabic.sputniknews.com/20210330/مقارنة-عسكرية-الجيش-الإسرائيلي-في-مواجهة-4-جيوش-عربية-1048520939.html
https://arabic.sputniknews.com/20211226/الجيش-السوري-يعترض-مدرعات-أمريكية-أثناء-مرورها-في-مزرعة-بالحسكة-ويجبرها-على-المغادرة-فيديو-1054575113.html
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رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

بعد تدمير مخزن ذخائر في الجولان المحتل... مقارنة بين الجيشين الإسرائيلي والسوري؟

17:35 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 17:49 GMT 03.01.2022)
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبر
أعلنت إسرائيل عن تدمير ذخائر تابعة للجيش السوري يرجع تاريخها إلى حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الثاني 1973 (يوم الغفران)، التي خاضها الجيشان.
صرحت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس الأحد، أن تلك الذخائر كانت داخل مخبأ وسط حقل ألغام في الجولان المحتل، مشيرة إلى أنه تم اكتشافها قبل نحو شهرين.
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن ذخيرة سورية في هضبة الجولان تعود لحرب أكتوبر 1973... فيديو
أمس, 10:41 GMT
يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة رقم 20 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لتقرير موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، بينما يحتل الجيش السوري المرتبة رقم 64 عالميا.

ما هي قدرات الجيش الإسرائيلي؟

عدد جنود الجيش الإسرائيلي 643 ألف جندي بينهم 170 ألف جندي قوات عاملة و8 آلاف قوات شبه عسكرية و465 ألف جندي قوات احتياطية، بينما يتجاوز عدد سكان إسرائيل 8.6 مليون نسمة.
ميزانية الجيش الإسرائيلي 16.6 مليار دولار.
تتكون القوات الجوية الإسرائيلية من 595 طائرة حربية تضم 241 مقاتلة وطائرة اعتراضية و23 طائرة هجومية و15 طائرة نقل عسكري و154 طائرة تدريب و23 طائرة مهام خاصة و11 طائرة تزود بالوقود في الجو و128 مروحية بينها 48 مروحية هجومية.
تمتلك القوات البرية الإسرائيلية 1650 دبابة و7 آلاف و500 مدرعة و650 مدفع ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني و100 راجمة صواريخ.
جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2021
مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية
30 مارس 2021, 18:17 GMT
وتمتلك إسرائيل أسطولا حربيا يضم 65 وحدة بحرية بينها 4 كورفيتات و5 غواصات و48 سفينة دورية، بينما يتكون أسطولها التجاري من 40 سفينة.
وتمتلك إسرائيل 5 موانئ و42 مطارا وشبكة طرق يتجاوز طولها 18 ألف كم، إضافة إلى شبكة سكك حديدية.

ما هي قدرات الجيش السوري؟

عدد جنود الجيش السوري 242 ألف جندي بينهم 142 ألف جندي قوات عاملة و100 ألف قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية، بينما يتجاوز عدد سكان سوريا 19.3 مليون نسمة.
ميزانية الجيش السوري مليارا دولار.
تتكون القوات الجوية السورية من 462 طائرة حربية بينها 208 مقاتلات وطائرة اعتراضية و18 طائرة هجومية و5 طائرات نقل عسكري و67 طائرة تدريب و164 مروحية بينها 27 مروحية هجومية.
القوات الأمريكية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
الجيش السوري يعترض مدرعات أمريكية أثناء مرورها في مزرعة بالحسكة ويجبرها على المغادرة... فيديو
26 ديسمبر 2021, 12:14 GMT
تمتلك القوات البرية السورية 3740 دبابة و4755 مدرعة و528 مدفعا ذاتي الحركة و2220 مدفعا ميدانيا و700 راجمة صواريخ.
يتكون الأسطول الحربي السوري من 56 وحدة بحرية بينها 33 سفينة دورية و7 كاسحات ألغام بحرية.
تمتلك سوريا أسطولا تجاريا يضم 25 سفينة و3 موانئ و90 مطارا ولديها شبكة طرق يتجاوز طولها 68 ألف كم إضافة إلى شبكة سكك حديدية.
© Sputnikمقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية
مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية
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