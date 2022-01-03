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https://arabic.sputniknews.com/20220103/تبعات-الطعن-نقل-الرئيس-البرازيلي-جايير-بولسونارو-إلى-المستشفى-1054887103.html
تبعات الطعن... نقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى المستشفى
تبعات الطعن... نقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى المستشفى
نُقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى المستشفى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بسبب آلام في البطن ويخضع لفحص لمعرفة ما إذا كانت حالته تستدعي... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T11:10+0000
2022-01-03T11:10+0000
2022-01-03T11:10+0000
البرازيل
طعن
ساوباولو
جايير بولسونارو
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جاء ذلك وفق ما أفاد به طبيبه الخاص أنطونيو لويز ماسيدو، لوسائل إعلام محلية، بحسب وكالة "رويترز".وعرضت شبكة "غلوبو" التلفزيونية البرازيلية صورا لبولسونارو وهو على درج الطائرة الرئاسية بعد هبوطه في ساو باولو في حوالي الساعة 1:30 صباحا، ثم نقل بعد ذلك إلى مستشفى فيلا نوفا ستار في المدينة ذاتها.تم نقل بولسونارو إلى المستشفى عدة مرات منذ أن تعرض للطعن خلال حملته الرئاسية في عام 2018.وفي يوليو/تموز 2021، تم نقله إلى فيلا نوفا ستار بسبب انسداد في الأمعاء بعد معاناته من الفواق المزمن.يشار إلى أن بولسونارو البالغ من العمر 66 عاما ينتمي إلى اليمين المتطرف، وقد كان ضابطا في الجيش.
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البرازيل, طعن, ساوباولو, جايير بولسونارو
تبعات الطعن... نقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى المستشفى
نُقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى المستشفى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بسبب آلام في البطن ويخضع لفحص لمعرفة ما إذا كانت حالته تستدعي تدخلا جراحيا عاجلا.
جاء ذلك وفق ما أفاد به طبيبه الخاص أنطونيو لويز ماسيدو، لوسائل إعلام محلية، بحسب
وكالة "رويترز
".
وعرضت شبكة "غلوبو" التلفزيونية البرازيلية صورا لبولسونارو وهو على درج الطائرة الرئاسية بعد هبوطه في ساو باولو في حوالي الساعة 1:30 صباحا، ثم نقل بعد ذلك إلى مستشفى فيلا نوفا ستار في المدينة ذاتها.
تم نقل بولسونارو إلى المستشفى عدة مرات منذ أن تعرض للطعن خلال
حملته الرئاسية
في عام 2018.
وفي يوليو/تموز 2021، تم نقله إلى فيلا نوفا ستار بسبب انسداد في الأمعاء بعد معاناته من الفواق المزمن.
يشار إلى أن بولسونارو البالغ من العمر 66 عاما ينتمي إلى اليمين المتطرف، وقد كان ضابطا في الجيش.