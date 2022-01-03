تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220103/تركيا-تطلب-من-المصدرين-تحويل-25-من-دخلهم-إلى-العملة-المحلية-1054903767.html
تركيا تطلب من المصدرين تحويل 25% من دخلهم إلى العملة المحلية
تركيا تطلب من المصدرين تحويل 25% من دخلهم إلى العملة المحلية
طلبت تركيا، اليوم الاثنين، من المصدرين تحويل ربع عائدات التصدير إلى الليرة، في أحدث خطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز احتياطياتها ودعم العملة المحلية. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T16:43+0000
2022-01-03T16:43+0000
2022-01-03T16:43+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407694_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_77cb4da4ccf2c0386b1ab57b8f8e6cf1.jpg
صرح البنك المركزي في مرسومه، أنه سيشتري 25% من إجمالي دخل صادرات السلع، طالما أن المصدرين يتلقون مدفوعات بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، بحسب وكالة "بلومبيرغ".ويهدف الإجراء إلى تعزيز احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية من خلال إجبار الشركات على الاحتفاظ ببعض إيراداتها من المبيعات في الخارج بالعملة المحلية.ويأتي ذلك بعد عام من الخسائر الفادحة في سعر صرف الليرة، التي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، حيث دعا الرئيس رجب طيب أردوغان البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة القياسي.سجلت الليرة التركية خسائر حادة خلال العام الماضي، تجاوزت ما يزيد قليلا على 44% وهو أكبر انخفاض من نوعه بين العملات الرئيسية تتبعه التي تتعقبها "بلومبيرغ".
https://arabic.sputniknews.com/20220103/التضخم-في-تركيا-يبلغ-أعلى-مستوياته-منذ-عام-2002-1054902657.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407694_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e717daed40eb0040e109c8c68ee8d262.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار تركيا اليوم
تركيا تطلب من المصدرين تحويل 25% من دخلهم إلى العملة المحلية
طلبت تركيا، اليوم الاثنين، من المصدرين تحويل ربع عائدات التصدير إلى الليرة، في أحدث خطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز احتياطياتها ودعم العملة المحلية.
صرح البنك المركزي في مرسومه، أنه سيشتري 25% من إجمالي دخل صادرات السلع، طالما أن المصدرين يتلقون مدفوعات بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
ويهدف الإجراء إلى تعزيز احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية من خلال إجبار الشركات على الاحتفاظ ببعض إيراداتها من المبيعات في الخارج بالعملة المحلية.
ويأتي ذلك بعد عام من الخسائر الفادحة في سعر صرف الليرة، التي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، حيث دعا الرئيس
رجب طيب أردوغان
البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة القياسي.
سجلت الليرة التركية
خسائر حادة
خلال العام الماضي، تجاوزت ما يزيد قليلا على 44% وهو أكبر انخفاض من نوعه بين العملات الرئيسية تتبعه التي تتعقبها "بلومبيرغ".