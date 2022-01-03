تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220103/تركيا-تطلب-من-المصدرين-تحويل-25-من-دخلهم-إلى-العملة-المحلية-1054903767.html
تركيا تطلب من المصدرين تحويل 25% من دخلهم إلى العملة المحلية
تركيا تطلب من المصدرين تحويل 25% من دخلهم إلى العملة المحلية
طلبت تركيا، اليوم الاثنين، من المصدرين تحويل ربع عائدات التصدير إلى الليرة، في أحدث خطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز احتياطياتها ودعم العملة المحلية. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T16:43+0000
2022-01-03T16:43+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407694_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_77cb4da4ccf2c0386b1ab57b8f8e6cf1.jpg
صرح البنك المركزي في مرسومه، أنه سيشتري 25% من إجمالي دخل صادرات السلع، طالما أن المصدرين يتلقون مدفوعات بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، بحسب وكالة "بلومبيرغ".ويهدف الإجراء إلى تعزيز احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية من خلال إجبار الشركات على الاحتفاظ ببعض إيراداتها من المبيعات في الخارج بالعملة المحلية.ويأتي ذلك بعد عام من الخسائر الفادحة في سعر صرف الليرة، التي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، حيث دعا الرئيس رجب طيب أردوغان البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة القياسي.سجلت الليرة التركية خسائر حادة خلال العام الماضي، تجاوزت ما يزيد قليلا على 44% وهو أكبر انخفاض من نوعه بين العملات الرئيسية تتبعه التي تتعقبها "بلومبيرغ".
https://arabic.sputniknews.com/20220103/التضخم-في-تركيا-يبلغ-أعلى-مستوياته-منذ-عام-2002-1054902657.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407694_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e717daed40eb0040e109c8c68ee8d262.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أخبار تركيا اليوم

تركيا تطلب من المصدرين تحويل 25% من دخلهم إلى العملة المحلية

16:43 GMT 03.01.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGANالليرة التركية
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
تابعنا عبر
طلبت تركيا، اليوم الاثنين، من المصدرين تحويل ربع عائدات التصدير إلى الليرة، في أحدث خطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز احتياطياتها ودعم العملة المحلية.
صرح البنك المركزي في مرسومه، أنه سيشتري 25% من إجمالي دخل صادرات السلع، طالما أن المصدرين يتلقون مدفوعات بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
ويهدف الإجراء إلى تعزيز احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية من خلال إجبار الشركات على الاحتفاظ ببعض إيراداتها من المبيعات في الخارج بالعملة المحلية.
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
التضخم في تركيا يبلغ أعلى مستوياته منذ عام 2002
16:10 GMT
ويأتي ذلك بعد عام من الخسائر الفادحة في سعر صرف الليرة، التي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، حيث دعا الرئيس رجب طيب أردوغان البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة القياسي.
سجلت الليرة التركية خسائر حادة خلال العام الماضي، تجاوزت ما يزيد قليلا على 44% وهو أكبر انخفاض من نوعه بين العملات الرئيسية تتبعه التي تتعقبها "بلومبيرغ".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:07 GMTزلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب مقاطعة هوالين شرقي تايوان دون وقوع خسائر
17:06 GMTالخارجية المصرية: احتجاز السفينة الإماراتية عمل إرهابي وانتهاك سافر لقواعد القانون الدولي
17:02 GMTالأمن اللبناني يصدر تعميما بـ238 مشتبها في حوادث إطلاق النار ليلة رأس السنة
17:01 GMTالثاني خلال 72 ساعة... قصف صاروخي على قاعدة نفطية للجيش الأمريكي شرقي سوريا
16:53 GMTمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان يأسف لقرار حمدوك الاستقالة من منصبه
16:52 GMTالمخلوق الأغرب قادر على ابتلاع حيوان بحجمه باستخدام صنارة و"دودة"... فيديو
16:50 GMTمناورات جوية روسية مع تصاعد نذر عملية وشيكة للجيش التركي شرقي سوريا
16:45 GMT"أضغاث أحلام"... إيران ترد لأول مرة على تصريحات وزير خارجية إسرائيل
16:43 GMTتركيا تطلب من المصدرين تحويل 25% من دخلهم إلى العملة المحلية
16:33 GMTأطباق لخدمة الإنترنت تجتذب القطط
16:28 GMTكاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا بعد وفاة شقيقه...نعاه بهذه الكلمات
16:27 GMTإسرائيل أمام معضلة استراتيجية مع اقتراب مواجهة الصين وأمريكا إلى "نقطة الغليان"
16:24 GMTالولايات المتحدة وتركيا تعتزمان عقد لقاء في واشنطن قريبا لبحث مسألة مقاتلات "إف-35"
16:22 GMTقرعة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم: الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي
16:10 GMTالتضخم في تركيا يبلغ أعلى مستوياته منذ عام 2002
16:00 GMT الصين تحاصر واشنطن "نوويا" مشكلة طوقا في الفناء الخلفي لأمريكا... صور
16:00 GMTوفاة دبيان السبيعي الملقب بـ"شيخ البدو"
15:55 GMTنهى نبيل توجه رسالة غاضبة للمسؤولين في الكويت... "لم يسبق لي أن تحدثت بهذه الطريقة"... ‏فيديو
15:55 GMTالجيش السوري يدفع بتعزيزات نوعية لمواجهة النشاط المتزايد لـ "داعش" في البادية
15:45 GMT نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية الموقوف يرفض تناول الطعام والدواء