https://arabic.sputniknews.com/20220103/تركيا-تطلب-من-المصدرين-تحويل-25-من-دخلهم-إلى-العملة-المحلية-1054903767.html

تركيا تطلب من المصدرين تحويل 25% من دخلهم إلى العملة المحلية

تركيا تطلب من المصدرين تحويل 25% من دخلهم إلى العملة المحلية

طلبت تركيا، اليوم الاثنين، من المصدرين تحويل ربع عائدات التصدير إلى الليرة، في أحدث خطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز احتياطياتها ودعم العملة المحلية. 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T16:43+0000

2022-01-03T16:43+0000

2022-01-03T16:43+0000

اقتصاد

أخبار تركيا اليوم

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صرح البنك المركزي في مرسومه، أنه سيشتري 25% من إجمالي دخل صادرات السلع، طالما أن المصدرين يتلقون مدفوعات بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، بحسب وكالة "بلومبيرغ".ويهدف الإجراء إلى تعزيز احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية من خلال إجبار الشركات على الاحتفاظ ببعض إيراداتها من المبيعات في الخارج بالعملة المحلية.ويأتي ذلك بعد عام من الخسائر الفادحة في سعر صرف الليرة، التي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، حيث دعا الرئيس رجب طيب أردوغان البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة القياسي.سجلت الليرة التركية خسائر حادة خلال العام الماضي، تجاوزت ما يزيد قليلا على 44% وهو أكبر انخفاض من نوعه بين العملات الرئيسية تتبعه التي تتعقبها "بلومبيرغ".

https://arabic.sputniknews.com/20220103/التضخم-في-تركيا-يبلغ-أعلى-مستوياته-منذ-عام-2002-1054902657.html

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