تشافي يقول إن فوز برشلونة على مايوركا تاريخي ويساوي وزنه ذهبا

وتقدم برشلونة خطوتين في جدول الترتيب ليصبح خامسا برصيد 31 نقطة من 19 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن أتليتيكو رابع الترتيب، لكنه يتأخر بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي خاض 20 مباراة.وقال تشافي مدرب برشلونة، وأضاف "ظهر اللاعبون الشبان بشكل رائع وأنقذ تير شتيجن محاولة لا تتكرر. أنا سعيد أننا حققنا الفوز".وسافر برشلونة إلى مايوركا دون الموقوف سيرجيو بوسكيتس، وخمسة لاعبين مصابين هم أنسو فاتي وبيدري وممفيس ديباي ومارتن بريثويت وسيرجي وروبرتو، إلى جانب ثمانية لاعبين بسبب انتشار فيروس كورونا في الفريق هم سيرجينو ديست وفيليب كوتينيو وعبد الصمد الزلزولي وجوردي ألبا وأليكس بالدي وعثمان ديمبلي وجابي وداني ألفيس.وكان تشافي قد قال يوم السبت إن إقامة المباراة رغم هذه الظروف هو أمر "سخيف"، حيث اضطر لاستدعاء تسعة لاعبين من أكاديمية برشلونة وبدأ منهم الثنائي إلياس أخوماش وفيران جوتجلا إلى جانب دي يونغ.
أحرز لوك دي يونغ هدفا بضربة رأس في الشوط الأول، وأنقذ الحارس مارك-أندريه تير شتيغن فرصة بشكل مذهل في الوقت بدل الضائع، ليتفوق برشلونة 1-صفر على ريال مايوركا صاحب الأرض يوم الأحد، رغم أن الفريق الفائز افتقد 14 لاعبا، بسبب كوفيد-19 والإصابات وكذلك الإيقاف.
وتقدم برشلونة خطوتين في جدول الترتيب ليصبح خامسا برصيد 31 نقطة من 19 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن أتليتيكو رابع الترتيب، لكنه يتأخر بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي خاض 20 مباراة.
وقال تشافي مدرب برشلونة،
إن هذا فوز تاريخي لنا وأنا لا أبالغ بذلك. افتقدنا عددا كبيرا جدا من اللاعبين وسنعود إلى مدينتنا بالفوز. هذه ثلاث نقاط تستحق وزنها من الذهب.
وسافر برشلونة إلى مايوركا دون الموقوف سيرجيو بوسكيتس، وخمسة لاعبين مصابين هم أنسو فاتي وبيدري وممفيس ديباي ومارتن بريثويت وسيرجي وروبرتو، إلى جانب ثمانية لاعبين بسبب انتشار فيروس كورونا في الفريق هم سيرجينو ديست وفيليب كوتينيو وعبد الصمد الزلزولي وجوردي ألبا وأليكس بالدي وعثمان ديمبلي وجابي وداني ألفيس.