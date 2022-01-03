https://arabic.sputniknews.com/20220103/توتير-يحظر-حساب-نائبة-مؤيدة-لترامب-بسبب-كورونا-1054882260.html

"توتير" يحظر حساب نائبة مؤيدة لترامب بسبب كورونا

"توتير" يحظر حساب نائبة مؤيدة لترامب بسبب كورونا

أعلن موقع "تويتر" حظر الحساب الشخصي للنائبة الأمريكية، مارجوري تايلور غرين، على خلفية الانتهاكات العديدة لسياسة التضليل الخاصة بفيروس كورونا. 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T09:06+0000

2022-01-03T09:06+0000

2022-01-03T09:06+0000

تويتر

فيروس كورونا

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جاء هذا في بيان صادر عن شركة تويتر، أمس الأحد، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وتم تعليق حساب النائبة الجمهورية المؤيدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشكل دائم بموجب نظام "الإنذار" الذي أطلقته الشركة في مارس/ آذار.ويستخدم نظام الإنذار الذكاء الاصطناعي لتحديد المنشورات المضللة بشأن فيروس كورونا بدرجة تكفي لإصابة الناس بضرر.ويؤدي الحصول على إنذارين أو ثلاثة لتعليق الحساب لمدة 12 ساعة، بينما الحصول على 4 إنذارات يقود إلى تعليقه أسبوعا، وخمسة تعليقات أو أكثر يمكن أن تؤدي إلى حذف الحساب من "تويتر" بشكل دائم.وفي أغسطس/آب، حجب موقع "تويتر" حساب النائبة المثيرة للجدل لمدة أسبوع بسبب نشرها تغريدة تؤكد فيها "فشل" لقاحات كورونا وعجزها عن كبح تفشي الوباء.ويوم السبت الماضي، ذكرت غرين دون تقديم دليل حدوث "عدد كبير جدا من الوفيات بسبب اللقاح المضاد لكوفيد".

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تويتر, فيروس كورونا