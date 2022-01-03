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توجيه من محمد بن زايد بشأن طفل أفغاني مصاب بالسرطان... فيديو
توجيه من محمد بن زايد بشأن طفل أفغاني مصاب بالسرطان... فيديو
أصدر ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، توجيها يتعلق بطفل أفغاني ‏مصاب بالسرطان.‏ 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T12:29+0000
2022-01-03T12:29+0000
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ووجه ابن زايد بعلاج الطفل محمد أمير داوود، الذي يبلغ من العمر 3 سنوات، ونقله إلى أمريكا لتلقي العلاج هناك حتى يتماثل للشفاء، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).وقام رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، بزيارة الطفل الأفغاني في مدينة "الإمارات الإنسانية"، وطمأن والديه فيما يخص رحلة علاجه وإنجاز كافة إجراءات سفره.وأكد ذياب بن محمد بن زايد أن "الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة منارة عالمية للعمل والعطاء الإنساني".واستضافت الإمارات عائلات أفغانية بشكل مؤقت بعدما تم إجلاؤها عقب سيطرة حركة طالبان على السلطة في كابول، منتصف أغسطس/ آب الماضي.كما أرسلت الدولة الخليجية العديد من الطائرات التي تحمل مساعدات طبية وغذائية إلى العاصمة كابول منذ اندلاع الأزمة الإنسانية جراء الحرب التي خاضتها حركة "طالبان" ضد القوات الحكومية السابقة، نهاية يوليو/ تموز الماضي.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعادت الإمارات فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول، ورفعت علمها على المبنى مجددا.
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العالم العربي, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

توجيه من محمد بن زايد بشأن طفل أفغاني مصاب بالسرطان... فيديو

12:29 GMT 03.01.2022
© Sputnik . Alexander Melnikov / الذهاب إلى بنك الصوروزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف وأمير إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في معرض دبي الدولي للطيران 2019
وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف وأمير إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في معرض دبي الدولي للطيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© Sputnik . Alexander Melnikov
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أصدر ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، توجيها يتعلق بطفل أفغاني ‏مصاب بالسرطان.‏
ووجه ابن زايد بعلاج الطفل محمد أمير داوود، الذي يبلغ من العمر 3 سنوات، ونقله إلى أمريكا لتلقي العلاج هناك حتى يتماثل للشفاء، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وقام رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، بزيارة الطفل الأفغاني في مدينة "الإمارات الإنسانية"، وطمأن والديه فيما يخص رحلة علاجه وإنجاز كافة إجراءات سفره.
وأكد ذياب بن محمد بن زايد أن "الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة منارة عالمية للعمل والعطاء الإنساني".
واستضافت الإمارات عائلات أفغانية بشكل مؤقت بعدما تم إجلاؤها عقب سيطرة حركة طالبان على السلطة في كابول، منتصف أغسطس/ آب الماضي.
كما أرسلت الدولة الخليجية العديد من الطائرات التي تحمل مساعدات طبية وغذائية إلى العاصمة كابول منذ اندلاع الأزمة الإنسانية جراء الحرب التي خاضتها حركة "طالبان" ضد القوات الحكومية السابقة، نهاية يوليو/ تموز الماضي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعادت الإمارات فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول، ورفعت علمها على المبنى مجددا.
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