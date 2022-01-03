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https://arabic.sputniknews.com/20220103/جثة-البطل-سليماني-إلى-من-قدمت-مخابرات-إسرائيل-الهدية-العظيمة-1054887986.html
"جثة البطل سليماني"... إلى من قدمت مخابرات إسرائيل "الهدية العظيمة"
"جثة البطل سليماني"... إلى من قدمت مخابرات إسرائيل "الهدية العظيمة"
طالبت إيران مجلس الأمن بضرورة محاسبة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T11:28+0000
2022-01-03T11:28+0000
أخبار إيران
قاسم سليماني
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
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جاء ذلك في رسالة من السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال سليماني في يناير/كانون الثاني من عام 2020، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا".وقال روانجي في الرسالة التي دعا إلى نشرها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن: "أكتب إليكم الرسالة لإبلاغكم بمعلومات حول تورط الكيان الصهيوني في هذا العمل الإرهابي الذي وقع في مطار بغداد الدولي في يناير 2020، بناء على أوامر مباشرة من رئيس الولايات المتحدة آنذاك (دونالد ترامب)".وأضاف: "اعترف رئيس المخابرات العسكرية للكيان الصهيوني السابق بتورط هذا الكيان في اغتيال الشهيد سليماني، وقال إن المخابرات الإسرائيلية لعبت دورا في هذا الاغتيال، وهذا يفرض مسؤولية جنائية على كل من ساعد أو دعم، بشكل مباشر أو غير مباشر في التخطيط أو تنفيذ هذا العمل الإرهابي بأي وسيلة".وأكد أن هذا "العمل الإجرامي يمثل انتهاكا خطيرا لالتزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي وعليها ان تتحمل مسؤوليتها الدولية"، مشددا على مجلس الأمن أن "يتصرف بمسؤولية ويحمل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المسؤولية عن التخطيط لهذا العمل الإرهابي ودعمه وارتكابه".وتحيي إيران هذه الأيام الذكرى الثانية لاغتيال الفريق قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" السابق ومعه قائد قوة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية في العراق مطلع ينايرمن عام 2020.وقال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، إن الولايات المتحدة هي المسؤول المباشر عن اغتيال قاسم سليماني.وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اعتبر آبادي أن ترامب على رأس المتهمين لأنه أصدر أمر التنفيذ. ولفت إلى أن الـ 125 متهما غالبيتهم عناصر في هيكل الإدارة الأمريكية.
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أخبار إيران, قاسم سليماني, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

"جثة البطل سليماني"... إلى من قدمت مخابرات إسرائيل "الهدية العظيمة"

11:28 GMT 03.01.2022
© AFP 2021 / KHAMENEI.IRمراسم تشييع قائد قوات القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني
مراسم تشييع قائد قوات القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / KHAMENEI.IR
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طالبت إيران مجلس الأمن بضرورة محاسبة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
جاء ذلك في رسالة من السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال سليماني في يناير/كانون الثاني من عام 2020، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
وقال روانجي في الرسالة التي دعا إلى نشرها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن: "أكتب إليكم الرسالة لإبلاغكم بمعلومات حول تورط الكيان الصهيوني في هذا العمل الإرهابي الذي وقع في مطار بغداد الدولي في يناير 2020، بناء على أوامر مباشرة من رئيس الولايات المتحدة آنذاك (دونالد ترامب)".
معمر القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
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واعتبر المسؤول الإيراني أن العمل الإجرامي الذي صيّر "بطل مكافحة الإرهاب وقائد السلام" إلى جثة متناثرة الأشلاء "كان هدية وخدمة عظيمة لجماعة داعش الإرهابية والجماعات الإرهابية الأخرى في المنطقة، لكونه لعب دورًا مهمًا في مكافحة الإرهاب الدولي".
وأضاف: "اعترف رئيس المخابرات العسكرية للكيان الصهيوني السابق بتورط هذا الكيان في اغتيال الشهيد سليماني، وقال إن المخابرات الإسرائيلية لعبت دورا في هذا الاغتيال، وهذا يفرض مسؤولية جنائية على كل من ساعد أو دعم، بشكل مباشر أو غير مباشر في التخطيط أو تنفيذ هذا العمل الإرهابي بأي وسيلة".
وأكد أن هذا "العمل الإجرامي يمثل انتهاكا خطيرا لالتزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي وعليها ان تتحمل مسؤوليتها الدولية"، مشددا على مجلس الأمن أن "يتصرف بمسؤولية ويحمل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المسؤولية عن التخطيط لهذا العمل الإرهابي ودعمه وارتكابه".

وأكد السفير روانجي أن "القوات المسلحة الإيرانية عازمة على مواصلة درب سليماني بقوة في مساعدة دول وشعوب المنطقة بشكل فعال، على النحو المطلوب لمحاربة الجماعات الإرهابية المدعومة من الخارج".

وتحيي إيران هذه الأيام الذكرى الثانية لاغتيال الفريق قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" السابق ومعه قائد قوة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية في العراق مطلع ينايرمن عام 2020.
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
الاستخبارات الإسرائيلية تعلن للمرة الأولى أنها لعبت دورا في اغتيال قاسم سليماني
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وقال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، إن الولايات المتحدة هي المسؤول المباشر عن اغتيال قاسم سليماني.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اعتبر آبادي أن ترامب على رأس المتهمين لأنه أصدر أمر التنفيذ. ولفت إلى أن الـ 125 متهما غالبيتهم عناصر في هيكل الإدارة الأمريكية.
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