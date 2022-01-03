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جنوب أفريقيا... الشرطة تتهم رجلا بحرق البرلمان
جنوب أفريقيا... الشرطة تتهم رجلا بحرق البرلمان
أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا أنها وجهت الاتهام لرجل بإشعال النيران في مجمع مباني البرلمان في مدينة كيب تاون. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T10:57+0000
2022-01-03T10:57+0000
جنوب أفريقيا
حريق
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جاء هذا في بيان صادر، اليوم الاثنين، عن وحدة خاصة من الشرطة في جنوب أفريقيا، بحسب وكالة "رويتزر".وقال البيان إنه من المتوقع أن يمثل المتهم البالغ من العمر 49 عاما أمام محكمة يوم غد الثلاثاء.وأوضح البيان أن الرجل ستوجه له اتهامات باقتحام المجمع والسرقة بالإضافة إلى إشعال الحريق.وكانت الشرطة أعلنت أمس أن شخصًا واحدًا تم توقيفه على خلفية الحريق، حيث يخضع حاليًا للتحقيق، ولا تزال السلطات تواصل تحرياتها لمعرفة أسباب الحادث.واندلع حريق في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس في مجمع مباني البرلمان الذي يعود تاريخ بعض مبانيه إلى عام 1884 ويضم الجمعية الوطنية وهي بمثابة مجلس النواب.وفي وقت سابق اليوم، أعلن رجال الإطفاء في جنوب أفريقيا، أن الحريق الهائل الذي دمر جزءا كبيرا من مبنى البرلمان في مدينة كيب تاون، بات تحت السيطرة.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن جيرمين كارلس المتحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ، أن "الحريق بات تحت السيطرة أثناء الليل"، مضيفا أن الحريق ما زال مشتعلا في الجزء القديم من المبنى.وقال مولوتو موثابو المتحدث باسم البرلمان إن الحريق أدى إلى تدمير كامل لمقر الجمعية الوطنية في كيب تاون.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/وكالة-الأنباء-الفرنسية-اندلاع-حريق-في-مبنى-برلمان-جنوب-أفريقيا-1054841620.html
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جنوب أفريقيا, حريق

جنوب أفريقيا... الشرطة تتهم رجلا بحرق البرلمان

10:57 GMT 03.01.2022
© AFP 2021 / Rodger Boschعملية اطفاء الحريق في أرجاء منطقة جبل تيبل في كيب تاون، جنوب أفريقيا 19 أبريل2021
عملية اطفاء الحريق في أرجاء منطقة جبل تيبل في كيب تاون، جنوب أفريقيا 19 أبريل2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / Rodger Bosch
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أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا أنها وجهت الاتهام لرجل بإشعال النيران في مجمع مباني البرلمان في مدينة كيب تاون.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم الاثنين، عن وحدة خاصة من الشرطة في جنوب أفريقيا، بحسب وكالة "رويتزر".
أدخنة تتصاعد من حريق بوتليغ فاير ليلاً بالقرب من بلاي، أوريغون الأمركية في 16 يوليو/ تموز 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
فرنس برس: اندلاع حريق في مبنى برلمان جنوب أفريقيا... فيديو وصور
أمس, 06:30 GMT
وقال البيان إنه من المتوقع أن يمثل المتهم البالغ من العمر 49 عاما أمام محكمة يوم غد الثلاثاء.
وأوضح البيان أن الرجل ستوجه له اتهامات باقتحام المجمع والسرقة بالإضافة إلى إشعال الحريق.
وكانت الشرطة أعلنت أمس أن شخصًا واحدًا تم توقيفه على خلفية الحريق، حيث يخضع حاليًا للتحقيق، ولا تزال السلطات تواصل تحرياتها لمعرفة أسباب الحادث.
واندلع حريق في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس في مجمع مباني البرلمان الذي يعود تاريخ بعض مبانيه إلى عام 1884 ويضم الجمعية الوطنية وهي بمثابة مجلس النواب.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رجال الإطفاء في جنوب أفريقيا، أن الحريق الهائل الذي دمر جزءا كبيرا من مبنى البرلمان في مدينة كيب تاون، بات تحت السيطرة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن جيرمين كارلس المتحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ، أن "الحريق بات تحت السيطرة أثناء الليل"، مضيفا أن الحريق ما زال مشتعلا في الجزء القديم من المبنى.
وقال مولوتو موثابو المتحدث باسم البرلمان إن الحريق أدى إلى تدمير كامل لمقر الجمعية الوطنية في كيب تاون.
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