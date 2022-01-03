https://arabic.sputniknews.com/20220103/جنوب-أفريقيا-الشرطة-تتهم-رجلا-بحرق-البرلمان-1054886554.html

جنوب أفريقيا... الشرطة تتهم رجلا بحرق البرلمان

جنوب أفريقيا... الشرطة تتهم رجلا بحرق البرلمان

أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا أنها وجهت الاتهام لرجل بإشعال النيران في مجمع مباني البرلمان في مدينة كيب تاون. 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T10:57+0000

2022-01-03T10:57+0000

2022-01-03T10:57+0000

جنوب أفريقيا

حريق

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جاء هذا في بيان صادر، اليوم الاثنين، عن وحدة خاصة من الشرطة في جنوب أفريقيا، بحسب وكالة "رويتزر".وقال البيان إنه من المتوقع أن يمثل المتهم البالغ من العمر 49 عاما أمام محكمة يوم غد الثلاثاء.وأوضح البيان أن الرجل ستوجه له اتهامات باقتحام المجمع والسرقة بالإضافة إلى إشعال الحريق.وكانت الشرطة أعلنت أمس أن شخصًا واحدًا تم توقيفه على خلفية الحريق، حيث يخضع حاليًا للتحقيق، ولا تزال السلطات تواصل تحرياتها لمعرفة أسباب الحادث.واندلع حريق في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس في مجمع مباني البرلمان الذي يعود تاريخ بعض مبانيه إلى عام 1884 ويضم الجمعية الوطنية وهي بمثابة مجلس النواب.وفي وقت سابق اليوم، أعلن رجال الإطفاء في جنوب أفريقيا، أن الحريق الهائل الذي دمر جزءا كبيرا من مبنى البرلمان في مدينة كيب تاون، بات تحت السيطرة.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن جيرمين كارلس المتحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ، أن "الحريق بات تحت السيطرة أثناء الليل"، مضيفا أن الحريق ما زال مشتعلا في الجزء القديم من المبنى.وقال مولوتو موثابو المتحدث باسم البرلمان إن الحريق أدى إلى تدمير كامل لمقر الجمعية الوطنية في كيب تاون.

https://arabic.sputniknews.com/20220102/وكالة-الأنباء-الفرنسية-اندلاع-حريق-في-مبنى-برلمان-جنوب-أفريقيا-1054841620.html

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جنوب أفريقيا, حريق