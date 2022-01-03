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https://arabic.sputniknews.com/20220103/جنوب-السودان-يعين-رئيسا-جديدا-للبنك-المركزي-1054913882.html
جنوب السودان يعين رئيسا جديدا للبنك المركزي
جنوب السودان يعين رئيسا جديدا للبنك المركزي
أعلن التلفزيون الرسمي في جنوب السودان، اليوم الاثنين، أن الرئيس سلفا كير عين موسى ماكور دينق محافظا جديدا للبنك المركزي ليحل محل دير تونق نقور. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T22:04+0000
2022-01-03T22:04+0000
2022-01-03T22:04+0000
جنوب السودان
سلفا كير
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ولم يذكر التلفزيون ولا أتيني ويك أتيني المتحدث الصحفي باسم كير سببا وراء التغيير.كان ماكور يعمل في السابق المدير العام للإشراف على البنوك والبحوث والإحصاءات بالبنك المركزي.وتحت قيادة تونق، أدخل البنك المركزي إصلاحات واسعة النطاق على الأسواق المالية في أبريل/نيسان الماضي، ومنها اشتراط أن تحدد البنوك التجارية سعر صرف أجنبيا موحدا للحد من تشوهات السوق.
https://arabic.sputniknews.com/20200222/جنوب-السودان-مشار-يؤدي-اليمين-نائبا-أول-للرئيس-سلفا-كير-1044632454.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جنوب السودان, سلفا كير
جنوب السودان يعين رئيسا جديدا للبنك المركزي
أعلن التلفزيون الرسمي في جنوب السودان، اليوم الاثنين، أن الرئيس سلفا كير عين موسى ماكور دينق محافظا جديدا للبنك المركزي ليحل محل دير تونق نقور.
ولم يذكر التلفزيون ولا أتيني ويك أتيني المتحدث الصحفي باسم كير
سببا وراء التغيير
.
كان ماكور يعمل في السابق المدير العام للإشراف على البنوك والبحوث والإحصاءات بالبنك المركزي.
22 فبراير 2020, 12:51 GMT
وتحت قيادة تونق، أدخل البنك المركزي إصلاحات واسعة النطاق على الأسواق المالية في أبريل/نيسان الماضي، ومنها اشتراط أن تحدد البنوك التجارية
سعر صرف أجنبيا موحدا
للحد من تشوهات السوق.