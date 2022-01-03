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جنوب السودان يعين رئيسا جديدا للبنك المركزي
جنوب السودان يعين رئيسا جديدا للبنك المركزي
أعلن التلفزيون الرسمي في جنوب السودان، اليوم الاثنين، أن الرئيس سلفا كير عين موسى ماكور دينق محافظا جديدا للبنك المركزي ليحل محل دير تونق نقور. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T22:04+0000
2022-01-03T22:04+0000
جنوب السودان
سلفا كير
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ولم يذكر التلفزيون ولا أتيني ويك أتيني المتحدث الصحفي باسم كير سببا وراء التغيير.كان ماكور يعمل في السابق المدير العام للإشراف على البنوك والبحوث والإحصاءات بالبنك المركزي.وتحت قيادة تونق، أدخل البنك المركزي إصلاحات واسعة النطاق على الأسواق المالية في أبريل/نيسان الماضي، ومنها اشتراط أن تحدد البنوك التجارية سعر صرف أجنبيا موحدا للحد من تشوهات السوق.
https://arabic.sputniknews.com/20200222/جنوب-السودان-مشار-يؤدي-اليمين-نائبا-أول-للرئيس-سلفا-كير-1044632454.html
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جنوب السودان, سلفا كير

جنوب السودان يعين رئيسا جديدا للبنك المركزي

22:04 GMT 03.01.2022
© REUTERS / Jok Solomunرئيس جنوب السودان سلفا كير يخاطب الحشود عند ضريح جون قرنق في جوبا
رئيس جنوب السودان سلفا كير يخاطب الحشود عند ضريح جون قرنق في جوبا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Jok Solomun
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أعلن التلفزيون الرسمي في جنوب السودان، اليوم الاثنين، أن الرئيس سلفا كير عين موسى ماكور دينق محافظا جديدا للبنك المركزي ليحل محل دير تونق نقور.
ولم يذكر التلفزيون ولا أتيني ويك أتيني المتحدث الصحفي باسم كير سببا وراء التغيير.
كان ماكور يعمل في السابق المدير العام للإشراف على البنوك والبحوث والإحصاءات بالبنك المركزي.
زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار يؤدي اليمين الدستوري نائبا أول للرئيس سلفا كير ميارديت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2020
جنوب السودان... مشار يؤدي اليمين نائبا أولا للرئيس سلفا كير
22 فبراير 2020, 12:51 GMT
وتحت قيادة تونق، أدخل البنك المركزي إصلاحات واسعة النطاق على الأسواق المالية في أبريل/نيسان الماضي، ومنها اشتراط أن تحدد البنوك التجارية سعر صرف أجنبيا موحدا للحد من تشوهات السوق.
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