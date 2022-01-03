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حمدوك: "الثورة ماضية لغاياتها"
حمدوك: "الثورة ماضية لغاياتها"
قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الثورة ماضية إلى غايتها وأن "النصر أمر حتمي"، محذرا من أن الأزمة التي تمر بها البلاد في طريقها لأن تصبح أزمة شاملة. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T21:49+0000
2022-01-03T21:49+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين، قال فيها إن "الأزمة الكبرى التي يشهدها السودان اليوم هي أزمة سياسة في المقام الأول".وقال في تدوينة أخرى، إنه كان يبشر دائما بالعبور والانتصار، لكنه أوضح أن ذلك مرهون بـ "توافر الإرادة الوطنية والصبر والتوافق على الحد الأدنى من قضايا الانتقال المدني الديمقراطي".وتابع: "هذا التوافق يجب أن يكون بين مختلف مكونات الحكم وقوى الثورة".يذكر أن حمدوك أعلن استقالته من منصبه في خطاب متلفز، أمس الأحد، أكد فيه على أهمية جلوس الجميع على مائدة المفاوضات.واعتبرت قوى الحرية والتغيير في السودان أن "استقالة حمدوك كتبت نهاية مباشرة للانقلاب"، بينما قال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الاثنين، إنه يجب تشكيل حكومة مستقلة يتوافق عليها جميع السودانيون وتكون مهامها محددة.ويشهد السودان منذ فترة مظاهرات انطلقت في أنحاء البلاد بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى.ويرفض المتظاهرون قرارات البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إضافة إلى رفض الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين البرهان وحمدوك قبل أن يعلن الأخير استقالته.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

حمدوك: "الثورة ماضية لغاياتها"

21:49 GMT 03.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الثورة ماضية إلى غايتها وأن "النصر أمر حتمي"، محذرا من أن الأزمة التي تمر بها البلاد في طريقها لأن تصبح أزمة شاملة.
جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين، قال فيها إن "الأزمة الكبرى التي يشهدها السودان اليوم هي أزمة سياسة في المقام الأول".
وأضاف: "لكن تلك الأزمة تتحور وتتمحور تدريجيا لتشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي طريقها لأن تصبح أزمة شاملة".
وقال في تدوينة أخرى، إنه كان يبشر دائما بالعبور والانتصار، لكنه أوضح أن ذلك مرهون بـ "توافر الإرادة الوطنية والصبر والتوافق على الحد الأدنى من قضايا الانتقال المدني الديمقراطي".
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
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وتابع: "هذا التوافق يجب أن يكون بين مختلف مكونات الحكم وقوى الثورة".
وقال حمدوك: "الثورة ماضية لغاياتها وإن النصر أمر حتمي فشدوا الهمة وجدوا في الطلب واهتدوا بالوحدة والتوافق والحوار".
يذكر أن حمدوك أعلن استقالته من منصبه في خطاب متلفز، أمس الأحد، أكد فيه على أهمية جلوس الجميع على مائدة المفاوضات.
واعتبرت قوى الحرية والتغيير في السودان أن "استقالة حمدوك كتبت نهاية مباشرة للانقلاب"، بينما قال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الاثنين، إنه يجب تشكيل حكومة مستقلة يتوافق عليها جميع السودانيون وتكون مهامها محددة.
رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
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ويشهد السودان منذ فترة مظاهرات انطلقت في أنحاء البلاد بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى.
ويرفض المتظاهرون قرارات البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إضافة إلى رفض الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين البرهان وحمدوك قبل أن يعلن الأخير استقالته.
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