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دراسة... علاج سرطان البروستات في ساعة فقط باستخدام التيارات الكهربائية
دراسة... علاج سرطان البروستات في ساعة فقط باستخدام التيارات الكهربائية
يأمل أطباء من المملكة المتحدة أن يتم علاج آلاف الرجال المصابين بسرطان البروستات من خلال عملية جراحية تستغرق ساعة واحدة فقط. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T12:39+0000
2022-01-03T12:39+0000
المجتمع الدولي
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يستخدم العلاج الجديد التيارات الكهربائية لتدمير الأورام التي يصعب الوصول إليها في منطقة البروستات، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.تُعد الجراحة لإزالة البروستات أو العلاج الإشعاعي من الخيارات المتاحة عادة للرجال المصابين بهذا المرض.وقد وصف الأطباء العلاج، المسمى "Nanoknife"، بـ"الـمذهل والبسيط والسريع" بعد أن تبين أن له آثار جانبية أقل من العلاجات الإشعاعية.وأكدت الصحيفة أن الجراحين في مستشفى جامعة كوليدج لندن (UCLH) قد استخدموا بالفعل لعلاج مرضى سرطان البروستات.تتضمن هذه العملية التي تسمى "التثقيب الكهربائي غير القابل للانعكاس" إرسال نبضات كهربائية إلى الأورام التي تقطع غشاء الخلايا.يزيد هذا النمط المستهدف من العلاج من مستوى دقة تقليل المخاطر على الأعضاء المحيطة.يمكن أن يستغرق الأمر أقل من ساعة ولا يحتاج المرضى إلى المبيت طوال الليل في المستشفى.
https://arabic.sputniknews.com/20210405/منها-البروستات-العقبات-الصحية-للرحلات-الفضائية-1048586112.html
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المجتمع الدولي

دراسة... علاج سرطان البروستات في ساعة فقط باستخدام التيارات الكهربائية

12:39 GMT 03.01.2022
© East News / Science Photo Libraryخلايا سرطانية
خلايا سرطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© East News / Science Photo Library
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يأمل أطباء من المملكة المتحدة أن يتم علاج آلاف الرجال المصابين بسرطان البروستات من خلال عملية جراحية تستغرق ساعة واحدة فقط.
يستخدم العلاج الجديد التيارات الكهربائية لتدمير الأورام التي يصعب الوصول إليها في منطقة البروستات، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.
تُعد الجراحة لإزالة البروستات أو العلاج الإشعاعي من الخيارات المتاحة عادة للرجال المصابين بهذا المرض.
وقد وصف الأطباء العلاج، المسمى "Nanoknife"، بـ"الـمذهل والبسيط والسريع" بعد أن تبين أن له آثار جانبية أقل من العلاجات الإشعاعية.
وأكدت الصحيفة أن الجراحين في مستشفى جامعة كوليدج لندن (UCLH) قد استخدموا بالفعل لعلاج مرضى سرطان البروستات.
تتضمن هذه العملية التي تسمى "التثقيب الكهربائي غير القابل للانعكاس" إرسال نبضات كهربائية إلى الأورام التي تقطع غشاء الخلايا.
يزيد هذا النمط المستهدف من العلاج من مستوى دقة تقليل المخاطر على الأعضاء المحيطة.
يمكن أن يستغرق الأمر أقل من ساعة ولا يحتاج المرضى إلى المبيت طوال الليل في المستشفى.
رائد فضاء ناسا كريس كسيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2021
منها البروستات... العقبات الصحية للرحلات الفضائية
5 أبريل 2021, 17:18 GMT
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