رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يرحب ببيان القوى النووية الخمس

الأمم المتحدة - سبوتنيك. قالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بولينا كوبياك، لوكالة "سبوتنيك" إن "الرئيس عبد الله شاهد يرحب بالبيان المشترك الصادر عن الدول النووية الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن".وأضافت كوبياك "إن الالتزام ببنود معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك المادة السادسة من المعاهدة، والرغبة في تعزيز التفاهم المشترك والثقة، ومنع سباقات التسلح التي لا تفيد أحدًا وتعرض الجميع للخطر، كل ذلك بمثابة الرسالة الصحيحة لكوكبنا بأسره بينما ندخل عاما جديدا".وكان الكرملين قد أعلن، اليوم الاثنين، أن روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا أصدرت بيانا بشأن منع الحرب النووية ومنع سباق التسلح.وجاء في البيان الذي نشر على موقع الكرملين على الإنترنت: "تعتبر جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة والجمهورية الفرنسية أن مسؤوليتها الأساسية منع حدوث حرب بين الدول الحائزة للأسلحة النووية وتقليل المخاطر الاستراتيجية".وتابع البيان: "متمسكون بالتزاماتنا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك التزامنا بالبند السادس "التفاوض بحسن نية بشأن تدابير فعالة لإنهاء سباق التسلح النووي في المستقبل القريب ونزع السلاح النووي ونزع السلاح تحت رقابة دولية صارمة وفعالة".
رحب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله شاهد، بالبيان الصادر اليوم عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا)، حول ضرورة منع الحروب النووية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. قالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بولينا كوبياك، لوكالة "سبوتنيك" إن "الرئيس عبد الله شاهد يرحب بالبيان المشترك الصادر عن الدول النووية الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن".
وأضافت كوبياك "إن الالتزام ببنود معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك المادة السادسة من المعاهدة، والرغبة في تعزيز التفاهم المشترك والثقة، ومنع سباقات التسلح التي لا تفيد أحدًا وتعرض الجميع للخطر، كل ذلك بمثابة الرسالة الصحيحة لكوكبنا بأسره بينما ندخل عاما جديدا".
وكان الكرملين قد أعلن، اليوم الاثنين، أن روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا أصدرت بيانا بشأن منع الحرب النووية ومنع سباق التسلح.
وجاء في البيان الذي نشر على موقع الكرملين على الإنترنت: "تعتبر جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة والجمهورية الفرنسية أن مسؤوليتها الأساسية منع حدوث حرب بين الدول الحائزة للأسلحة النووية وتقليل المخاطر الاستراتيجية".
"عازمون على مواصلة إيجاد الطرق الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف لتجنب المواجهة العسكرية، وتعزيز الاستقرار والقدرة على التنبؤ، وتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، ومنع سباق التسلح الذي لا يصب في مصحلة أحد ويصبح تهديدًا للجميع".
بيان الدول النووية الخمس
وتابع البيان: "متمسكون بالتزاماتنا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك التزامنا بالبند السادس "التفاوض بحسن نية بشأن تدابير فعالة لإنهاء سباق التسلح النووي في المستقبل القريب ونزع السلاح النووي ونزع السلاح تحت رقابة دولية صارمة وفعالة".