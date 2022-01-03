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رئيس بوتسوانا يخضع للعزل الصحي بعد إصابته بكورونا
رئيس بوتسوانا يخضع للعزل الصحي بعد إصابته بكورونا
أعلن متحدث باسم حكومة بوتسوانا، اليوم الاثنين، أن رئيس البلاد، موكجويتسي ماسيسي، يخضع للعزل ‏الذاتي الإلزامي، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، أثناء... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T15:02+0000
2022-01-03T15:02+0000
العالم
فيروس كورونا
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وقال القائم بأعمال السكرتير الدائم للاتصالات الحكومية، جون توماس ديبو، في بيان إن "الرئيس ليس لديه أي أعراض وسيستمر في تلقي المراقبة الطبية عن كثب من قبل أطبائه"، بحسب وكالة "رويترز".وأضاف ديبو إن نائب الرئيس، سلومبر تسوغواني، سيتولى مسؤوليات الرئيس حتى إشعار آخر، بينما يكون ماسيسي في العزل الصحي.وارتفعت الإصابات الجديدة بـ(كوفيد-19) بشكل حاد في بوتسوانا، الواقعة في جنوب أفريقيا الغنية بالماس، منذ اكتشاف متحور "أوميكرون" الجديد في أواخر العام الماضي.وتمكنت بوتسوانا من تطعيم 71 بالمئة من سكانها المؤهلين البالغ عددهم حوالي 1.3 مليون شخص.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/رئيس-جنوب-أفريقيا-يعلن-شفاءه-من-كورونا-ويعاود-ممارسة-عمله-1054382424.html
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العالم, فيروس كورونا, أوميكرون

رئيس بوتسوانا يخضع للعزل الصحي بعد إصابته بكورونا

15:02 GMT 03.01.2022
© AFP 2021 / JULIEN DE ROSAرئيس بوتسوانا، موكجويتسي ماسيسي
رئيس بوتسوانا، موكجويتسي ماسيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
رئيس بوتسوانا، موكجويتسي ماسيسي
© AFP 2021 / JULIEN DE ROSA
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أعلن متحدث باسم حكومة بوتسوانا، اليوم الاثنين، أن رئيس البلاد، موكجويتسي ماسيسي، يخضع للعزل ‏الذاتي الإلزامي، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، أثناء خضوعه للاختبارات الروتينية.‏
وقال القائم بأعمال السكرتير الدائم للاتصالات الحكومية، جون توماس ديبو، في بيان إن "الرئيس ليس لديه أي أعراض وسيستمر في تلقي المراقبة الطبية عن كثب من قبل أطبائه"، بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف ديبو إن نائب الرئيس، سلومبر تسوغواني، سيتولى مسؤوليات الرئيس حتى إشعار آخر، بينما يكون ماسيسي في العزل الصحي.
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وارتفعت الإصابات الجديدة بـ(كوفيد-19) بشكل حاد في بوتسوانا، الواقعة في جنوب أفريقيا الغنية بالماس، منذ اكتشاف متحور "أوميكرون" الجديد في أواخر العام الماضي.
وتمكنت بوتسوانا من تطعيم 71 بالمئة من سكانها المؤهلين البالغ عددهم حوالي 1.3 مليون شخص.
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