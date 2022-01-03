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رئيس جورجيا السابق يقدم طلبات جديدة ويهدد بالاحتجاجات في حال عدم تنفيذها
رئيس جورجيا السابق يقدم طلبات جديدة ويهدد بالاحتجاجات في حال عدم تنفيذها
قدّم الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، مطلبين جديدين لسلطات بلاده، واضعا مهلة محددة للتنفيذ ومهددا باستخدام ورقة الاحتجاجات في حال عدم تنفيذ مطالبه. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T14:08+0000
2022-01-03T14:08+0000
العالم
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وقدّم الرئيس الجورجي المحتجز المطالب لمحامية بعد زيارته في سجن روستافي، وقالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، شوتا توتبيريدزي، للصحفيين إن لدى ميخائيل ساكاشفيلي، مطلبان رئيسيان، هما: "استعادة اتصاله بالعالم الخارجي بطريقة سرية والسماح للأطباء المستقلين بفحصه".وبحسب الناشطة، فإنه إذا لم يتم الوفاء بهذه المطالب، فسوف يلجأ ساكاشفيلي إلى "شكل متطرف من الاحتجاج" ابتداءً من 6 يناير/ كانون الثاني الجاري.وأضافت الناشطة: "لا يمكنه (الرئيس المحتجز) نقل أي شيء إلينا، لا يمكننا التواصل عن طريق الرسائل. لدينا فقط فرصة لترك شيء ما على الطاولة قبل المغادرة، علينا أيضا تبادل الأفكار".ونُقل رئيس جورجيا السابق من مستشفى جوري العسكري، حيث خضع لإعادة التأهيل والعلاج بعد 50 يومًا من الإضراب عن الطعام، إلى سجن روستافي رقم 12 في الـ 30 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وكان ساكاشفيلي قد اعتقل في تبليسي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بناء على حكمين صدرا بحقه غيابيا.في يناير/ كانون الثاني 2018، أُدين ساكاشفيلي بتهمة إساءة استخدام السلطة في قضية العفو عن المدانين بقتل موظف البنك ساندرو جيرغفلياني في عام 2006، وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، اتهم بإساءة استخدام السلطة والإضرار بصحة الإنسان وغيرها من التهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/بدء-محاكمة-ساكاشفيلي-في-قضية-السترة-1053488927.html
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العالم

رئيس جورجيا السابق يقدم طلبات جديدة ويهدد بالاحتجاجات في حال عدم تنفيذها

14:08 GMT 03.01.2022
© REUTERS / Serhii Nuzhnenkoالقبض على الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي في كييف، أوكرانيا 5 ديسمبر/ كانون الثاني 2017
القبض على الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي في كييف، أوكرانيا 5 ديسمبر/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Serhii Nuzhnenko
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قدّم الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، مطلبين جديدين لسلطات بلاده، واضعا مهلة محددة للتنفيذ ومهددا باستخدام ورقة الاحتجاجات في حال عدم تنفيذ مطالبه.
وقدّم الرئيس الجورجي المحتجز المطالب لمحامية بعد زيارته في سجن روستافي، وقالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، شوتا توتبيريدزي، للصحفيين إن لدى ميخائيل ساكاشفيلي، مطلبان رئيسيان، هما: "استعادة اتصاله بالعالم الخارجي بطريقة سرية والسماح للأطباء المستقلين بفحصه".
وبحسب الناشطة، فإنه إذا لم يتم الوفاء بهذه المطالب، فسوف يلجأ ساكاشفيلي إلى "شكل متطرف من الاحتجاج" ابتداءً من 6 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأضافت الناشطة: "لا يمكنه (الرئيس المحتجز) نقل أي شيء إلينا، لا يمكننا التواصل عن طريق الرسائل. لدينا فقط فرصة لترك شيء ما على الطاولة قبل المغادرة، علينا أيضا تبادل الأفكار".
ميخائيل ساكاشفيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
بدء محاكمة ساكاشفيلي في "قضية السترة"
2 ديسمبر 2021, 16:23 GMT
ونُقل رئيس جورجيا السابق من مستشفى جوري العسكري، حيث خضع لإعادة التأهيل والعلاج بعد 50 يومًا من الإضراب عن الطعام، إلى سجن روستافي رقم 12 في الـ 30 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وكان ساكاشفيلي قد اعتقل في تبليسي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بناء على حكمين صدرا بحقه غيابيا.
في يناير/ كانون الثاني 2018، أُدين ساكاشفيلي بتهمة إساءة استخدام السلطة في قضية العفو عن المدانين بقتل موظف البنك ساندرو جيرغفلياني في عام 2006، وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، اتهم بإساءة استخدام السلطة والإضرار بصحة الإنسان وغيرها من التهم.
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