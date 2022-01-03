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https://arabic.sputniknews.com/20220103/زلزال-بقوة-6-درجات-على-مقياس-ريختر-يضرب-مقاطعة-هوالين-شرقي-تايوان-دون-وقوع-خسائر-1054904978.html
زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب مقاطعة هوالين شرقي تايوان دون وقوع خسائر
زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب مقاطعة هوالين شرقي تايوان دون وقوع خسائر
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر مقاطعة "هوالين" شرقي تايوان، دون الإبلاغ عن خسائر بشرية أو مادية حتى الآن. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T17:07+0000
2022-01-03T17:07+0000
2022-01-03T17:07+0000
زلزال
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القاهرة - سبوتنيك. قال المكتب المركزي للأرصاد الجوية المحلي، في بيان اليوم الاثنين، إن "الزلزال بقوة 6 درجات وقع على عمق 56.7 كم شرقي تايوان".وتقع تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين جزءا منها، بالقرب من تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية مما يجعلها عرضة للزلازل باستمرار.وتضرب مقاطعة هوالين زلازل أكثر من باقي مناطق الجزيرة، وفي شباط/فبراير 2018 أودى زلزال بقوة 6.5 ريختر بحياة 16 شخصاً وأصاب 285 آخرين.ووقع أسوأ هذه الزلازل في أيلول/ سبتمبر 1999 وبلغت شدته 7.6 درجات وتسبب بمقتل 2400 شخص.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال
زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب مقاطعة هوالين شرقي تايوان دون وقوع خسائر
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر مقاطعة "هوالين" شرقي تايوان، دون الإبلاغ عن خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
القاهرة - سبوتنيك. قال المكتب المركزي للأرصاد الجوية المحلي، في بيان اليوم الاثنين، إن "الزلزال بقوة 6 درجات وقع على عمق 56.7 كم شرقي تايوان".
وتقع تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين جزءا منها، بالقرب من تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية مما يجعلها عرضة للزلازل باستمرار.
وتضرب مقاطعة هوالين زلازل أكثر من باقي مناطق الجزيرة، وفي شباط/فبراير 2018 أودى زلزال بقوة 6.5 ريختر بحياة 16 شخصاً وأصاب 285 آخرين.
ووقع أسوأ هذه الزلازل في أيلول/ سبتمبر 1999 وبلغت شدته 7.6 درجات وتسبب بمقتل 2400 شخص.