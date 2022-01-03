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https://arabic.sputniknews.com/20220103/زلزال-بقوة-61-درجة-يهز-جزيرة-فانواتو-1054877266.html
زلزال بقوة 6.1 درجة يهز جزيرة فانواتو
زلزال بقوة 6.1 درجة يهز جزيرة فانواتو
قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الاثنين، إن زلزالا بقوة 6.1 درجة هز جزيرة فانواتو الواقعة في جنوب المحيط الهادي. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T03:42+0000
2022-01-03T03:42+0000
2022-01-03T03:42+0000
زلزال
فانواتو
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وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 138 كيلومترا.ولم يتم التحذير من موجات مد عاتية "تسونامي".كما لم يتم الإبلاغ عن أضرار مادية أو بشرية.
فانواتو
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, فانواتو
زلزال بقوة 6.1 درجة يهز جزيرة فانواتو
قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الاثنين، إن زلزالا بقوة 6.1 درجة هز جزيرة فانواتو الواقعة في جنوب المحيط الهادي.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 138 كيلومترا.
كما لم يتم الإبلاغ عن أضرار مادية أو بشرية.