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زلزال بقوة 6.1 درجة يهز جزيرة فانواتو
زلزال بقوة 6.1 درجة يهز جزيرة فانواتو
قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الاثنين، إن زلزالا بقوة 6.1 درجة هز جزيرة فانواتو الواقعة في جنوب المحيط الهادي. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T03:42+0000
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زلزال
فانواتو
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وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 138 كيلومترا.ولم يتم التحذير من موجات مد عاتية "تسونامي".كما لم يتم الإبلاغ عن أضرار مادية أو بشرية.
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زلزال, فانواتو

زلزال بقوة 6.1 درجة يهز جزيرة فانواتو

03:42 GMT 03.01.2022
© AP Photo / Brad Scottدخان يتاعد من فوهة بركان بالقرب من جزر فانواتو
دخان يتاعد من فوهة بركان بالقرب من جزر فانواتو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AP Photo / Brad Scott
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قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الاثنين، إن زلزالا بقوة 6.1 درجة هز جزيرة فانواتو الواقعة في جنوب المحيط الهادي.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 138 كيلومترا.
ولم يتم التحذير من موجات مد عاتية "تسونامي".
كما لم يتم الإبلاغ عن أضرار مادية أو بشرية.
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