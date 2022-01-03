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https://arabic.sputniknews.com/20220103/سامسونغ-تزيح-الستار-عن-جهاز-تحكم-للتلفزيون-يشحن-طاقته-من-مصدر-غير-متوقع-1054885428.html
"سامسونغ" تزيح الستار عن جهاز تحكم للتلفزيون يشحن طاقته من مصدر غير متوقع
"سامسونغ" تزيح الستار عن جهاز تحكم للتلفزيون يشحن طاقته من مصدر غير متوقع
أزاحت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الستار عن جهاز تحكم عن بعد (ريموت كونترول) جديد لها خاص بالتلفزيون، يستمد طاقته من ‏مصدر "غير مسبوق"، وهو جهاز "راوتر"... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T10:28+0000
2022-01-03T10:28+0000
مجتمع
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ويستمد جهاز التحكم الجديد "إيكو ريموت" عن بعد طاقته من خلال تجميعه لموجات الراديو الخاصة بـ"الراوتر" ويحولها إلى طاقة له، وذلك ضمن خطة "سامسونغ" للحفاظ على البيئة، والاستغناء تدريجيا عن استخدام البطاريات التقليدية في أجهزتها، بحسب موقع "ذا فيرج".وسبق لـ"سامسونغ" أن عرضت جاهز "ريموت كونترول" يعمل بالطاقة الشمسية لأجهزة التلفزيون في العام الماضي 2021.وإلى جانب إمكانية شحنه عن طريق حصد الترددات الراديوية، فإن "إيكو ريموت" يمكن أن يستمد طاقته أيضا من الضوء الخارجي والداخلي، أو عبر منفذ "يو إس بي" للحصول على أسرع شحن.وكانت "سامسونغ" أكدت في وقت سابق أن التبديل إلى أجهزة التحكم عن بعد التي تعمل بالطاقة الشمسية يمكن أن يتجنب 99 مليون بطارية مهملة على مدار 7 سنوات.
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مجتمع, منوعات

"سامسونغ" تزيح الستار عن جهاز تحكم للتلفزيون يشحن طاقته من مصدر غير متوقع

10:28 GMT 03.01.2022
© AFP 2021 / DON EMMERTشركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية
شركة سامسونغ الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية
© AFP 2021 / DON EMMERT
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أزاحت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الستار عن جهاز تحكم عن بعد (ريموت كونترول) جديد لها خاص بالتلفزيون، يستمد طاقته من ‏مصدر "غير مسبوق"، وهو جهاز "راوتر" الإنترنت.‏
ويستمد جهاز التحكم الجديد "إيكو ريموت" عن بعد طاقته من خلال تجميعه لموجات الراديو الخاصة بـ"الراوتر" ويحولها إلى طاقة له، وذلك ضمن خطة "سامسونغ" للحفاظ على البيئة، والاستغناء تدريجيا عن استخدام البطاريات التقليدية في أجهزتها، بحسب موقع "ذا فيرج".
وسبق لـ"سامسونغ" أن عرضت جاهز "ريموت كونترول" يعمل بالطاقة الشمسية لأجهزة التلفزيون في العام الماضي 2021.
وإلى جانب إمكانية شحنه عن طريق حصد الترددات الراديوية، فإن "إيكو ريموت" يمكن أن يستمد طاقته أيضا من الضوء الخارجي والداخلي، أو عبر منفذ "يو إس بي" للحصول على أسرع شحن.
وكانت "سامسونغ" أكدت في وقت سابق أن التبديل إلى أجهزة التحكم عن بعد التي تعمل بالطاقة الشمسية يمكن أن يتجنب 99 مليون بطارية مهملة على مدار 7 سنوات.
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