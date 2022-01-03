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https://arabic.sputniknews.com/20220103/سفارة-السعودية-لدى-واشنطن-تغلق-أبوابها-وتحذر-رعاياها-في-3-ولايات-أمريكية-1054878932.html
سفارة السعودية لدى واشنطن تغلق أبوابها وتحذر رعاياها في 3 ولايات أمريكية
سفارة السعودية لدى واشنطن تغلق أبوابها وتحذر رعاياها في 3 ولايات أمريكية
أعلنت السفارة السعودية لدى واشنطن، أنها ستكون مغلقة، اليوم الاثنين، محذرة رعاياها في 3 ولايات أمريكية، على خلفية سوء الأحوال الجوية. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T06:52+0000
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وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها في موقع "تويتر": "نود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة غدا الاثنين 3/1 نظرا لسوء الأحوال الجوية، ويستأنف العمل الثلاثاء 4/1".ودعت السفارة السعوديين في كل من واشنطن وفرجينيا وميريلاند إلى "توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية"، داعية إياهم إلى الاتصال بأرقامها في حال الطوارئ.وتشهد مناطق في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الولايات الثلاثة المذكورة، أجواء عاصفة اليوم الاثنين، بحسب توقعات الأرصاد تشمل هبوب رياح قوية مصحوبة بأمطار رعدية، ويصل احتمال هطول الأمطار 100%، بحسب "فوركاست ويذر".
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حالة الطقس اليوم, حالة الطقس الآن, أخبار السعودية اليوم, فرجينيا, السفارة السعودية في واشنطن, ولاية فرجينيا, ميريلاند, واشنطن, السعودية

سفارة السعودية لدى واشنطن تغلق أبوابها وتحذر رعاياها في 3 ولايات أمريكية

06:52 GMT 03.01.2022
© AFP 2021 / CHIP SOMODEVILLAالسفارة السعودية في واشنطن
السفارة السعودية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / CHIP SOMODEVILLA
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أعلنت السفارة السعودية لدى واشنطن، أنها ستكون مغلقة، اليوم الاثنين، محذرة رعاياها في 3 ولايات أمريكية، على خلفية سوء الأحوال الجوية.
وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها في موقع "تويتر": "نود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة غدا الاثنين 3/1 نظرا لسوء الأحوال الجوية، ويستأنف العمل الثلاثاء 4/1".
ودعت السفارة السعوديين في كل من واشنطن وفرجينيا وميريلاند إلى "توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية"، داعية إياهم إلى الاتصال بأرقامها في حال الطوارئ.
وتشهد مناطق في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الولايات الثلاثة المذكورة، أجواء عاصفة اليوم الاثنين، بحسب توقعات الأرصاد تشمل هبوب رياح قوية مصحوبة بأمطار رعدية، ويصل احتمال هطول الأمطار 100%، بحسب "فوركاست ويذر".
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