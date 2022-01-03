سيئول ترجح أن المتسلل إلى كوريا الشمالية هو أحد المنشقين عن بيونغ يانغ

وأثار الرجل عملية بحث قام بها الجيش الكوري الجنوبي، يوم السبت، عندما رصدته معدات المراقبة وهو يعبر الجزء الشرقي من الحدود إلى الشمال، لكنهم فشلوا في العثور عليه.ولم تحدد السلطات الكورية الجنوبية هوية الرجل بعد، لكن مسؤولا بوزارة الدفاع في سيئول قال في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إنه يعتقد أنه "شخص جاء من كوريا الشمالية في عام 2020 عن طريق اختراق الحدود أيضا".وأضاف المسؤول أن الرجل في الثلاثينيات من عمره، دون أن يخوض في المزيد من التفاصيل.وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول بوزارة الدفاع قوله إن الرجل "تم التعرف عليه على أنه نفس المنشق".وصرح المسؤول لـ"يونهاب" بأنه لم يتم اكتشاف أي دليل على التجسس حتى الآن.وأضافت الوكالة أنه يعتقد أن الرجل عمل كعامل نظافة في كوريا الجنوبية بعد انشقاقه عن بيونغ يانغ.وفرّ أكثر من 30 ألف شخص من الشمال إلى كوريا الجنوبية في العقود التي تلت الحرب الكورية، لكن العبور في الاتجاه الآخر هو أمر نادر للغاية. وفي عام 2020، قتلت القوات الكورية الشمالية مسؤول صيد أسماك في كوريا الجنوبية وأحرقت جثته، وقالت بيونغ يانغ وقتها إنه عبر حدودها البحرية بشكل غير قانوني. وفي العام نفسه، تسلل كوري شمالي إلى الجنوب عبر الحدود، والذي كان انشق عن بيونغ يانغ قبل 3 سنوات.