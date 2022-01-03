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https://arabic.sputniknews.com/20220103/سيئول-ترجح-أن-المتسلل-إلى-كوريا-الشمالية-هو-أحد-المنشقين-عن-بيونغ-يانغ-1054889327.html
سيئول ترجح أن المتسلل إلى كوريا الشمالية هو أحد المنشقين عن بيونغ يانغ
سيئول ترجح أن المتسلل إلى كوريا الشمالية هو أحد المنشقين عن بيونغ يانغ
رجحت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الرجل الذي دخل كوريا الشمالية في يوم رأس ‏السنة الجديدة عن طريق اختراق الحدود شديدة التحصين من الجنوب هو... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T12:01+0000
2022-01-03T12:01+0000
العالم
كوريا الشمالية
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وأثار الرجل عملية بحث قام بها الجيش الكوري الجنوبي، يوم السبت، عندما رصدته معدات المراقبة وهو يعبر الجزء الشرقي من الحدود إلى الشمال، لكنهم فشلوا في العثور عليه.ولم تحدد السلطات الكورية الجنوبية هوية الرجل بعد، لكن مسؤولا بوزارة الدفاع في سيئول قال في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إنه يعتقد أنه "شخص جاء من كوريا الشمالية في عام 2020 عن طريق اختراق الحدود أيضا".وأضاف المسؤول أن الرجل في الثلاثينيات من عمره، دون أن يخوض في المزيد من التفاصيل.وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول بوزارة الدفاع قوله إن الرجل "تم التعرف عليه على أنه نفس المنشق".وصرح المسؤول لـ"يونهاب" بأنه لم يتم اكتشاف أي دليل على التجسس حتى الآن.وأضافت الوكالة أنه يعتقد أن الرجل عمل كعامل نظافة في كوريا الجنوبية بعد انشقاقه عن بيونغ يانغ.وفرّ أكثر من 30 ألف شخص من الشمال إلى كوريا الجنوبية في العقود التي تلت الحرب الكورية، لكن العبور في الاتجاه الآخر هو أمر نادر للغاية. وفي عام 2020، قتلت القوات الكورية الشمالية مسؤول صيد أسماك في كوريا الجنوبية وأحرقت جثته، وقالت بيونغ يانغ وقتها إنه عبر حدودها البحرية بشكل غير قانوني. وفي العام نفسه، تسلل كوري شمالي إلى الجنوب عبر الحدود، والذي كان انشق عن بيونغ يانغ قبل 3 سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/انشقاق-نادر-كوري-جنوبي-يعبر-الحدود-المسلحة-إلى-الشمال-1054840716.html
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العالم, كوريا الشمالية

سيئول ترجح أن المتسلل إلى كوريا الشمالية هو أحد المنشقين عن بيونغ يانغ

12:01 GMT 03.01.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon, Poolالحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
© AP Photo / Ahn Young-joon, Pool
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رجحت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الرجل الذي دخل كوريا الشمالية في يوم رأس ‏السنة الجديدة عن طريق اختراق الحدود شديدة التحصين من الجنوب هو منشق عن الشمال.‏
وأثار الرجل عملية بحث قام بها الجيش الكوري الجنوبي، يوم السبت، عندما رصدته معدات المراقبة وهو يعبر الجزء الشرقي من الحدود إلى الشمال، لكنهم فشلوا في العثور عليه.
ولم تحدد السلطات الكورية الجنوبية هوية الرجل بعد، لكن مسؤولا بوزارة الدفاع في سيئول قال في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إنه يعتقد أنه "شخص جاء من كوريا الشمالية في عام 2020 عن طريق اختراق الحدود أيضا".
صورة أرشيفية لجنود من الجيش الكوري الجنوبي بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
انشقاق نادر.. كوري جنوبي يعبر الحدود المسلحة إلى الشمال
أمس, 04:29 GMT

وقال المسؤول: "نحن نفترض أن هذا هو نفس الرجل الذي انشق إلى الجنوب بتسلق السياج الشائك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020".

وأضاف المسؤول أن الرجل في الثلاثينيات من عمره، دون أن يخوض في المزيد من التفاصيل.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول بوزارة الدفاع قوله إن الرجل "تم التعرف عليه على أنه نفس المنشق".
وصرح المسؤول لـ"يونهاب" بأنه لم يتم اكتشاف أي دليل على التجسس حتى الآن.
وأضافت الوكالة أنه يعتقد أن الرجل عمل كعامل نظافة في كوريا الجنوبية بعد انشقاقه عن بيونغ يانغ.
وفرّ أكثر من 30 ألف شخص من الشمال إلى كوريا الجنوبية في العقود التي تلت الحرب الكورية، لكن العبور في الاتجاه الآخر هو أمر نادر للغاية.
وفي عام 2020، قتلت القوات الكورية الشمالية مسؤول صيد أسماك في كوريا الجنوبية وأحرقت جثته، وقالت بيونغ يانغ وقتها إنه عبر حدودها البحرية بشكل غير قانوني.
وفي العام نفسه، تسلل كوري شمالي إلى الجنوب عبر الحدود، والذي كان انشق عن بيونغ يانغ قبل 3 سنوات.
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