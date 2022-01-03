شركة تسلا تحقق نموا بنسبة نحو87 % مقارنة بعام 2020

وأعلنت الشركة المصنعة عبر بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها حققت أداء أفضل بكثير مقارنة بالهدف المعلن في يناير/كانون الثاني الماضي، والذي تضمن زيادة عمليات التسليم بنسبة 50% كمعدل وسطي خلال عدة سنوات مقبلة.وبحسب شبكة "صوت أمريكا"، تمكنت شركة تسلا من تجنب المشكلات اللوجستية العالمية التي ابتليت بها صناعة السيارات بأكملها، حيث أكد إيلون ماسك، في وقت سابق، أنه كان قادرا على التغلب على الكثير من مشكلة النقص في أشباه الموصلات باستخدام تصميمات شرائح جديدة وإعادة كتابة البرامج وفقا لذلك.وتم تعزيز مكانة تسلا إثر طلب ضخم من قبل شركة التأجير "هيرتز"، للحصول على 100000 سيارة كهربائية بحلول نهاية عام 2022، وأدى هذا الإعلان إلى انضمام تسلا إلى ناد رفيع المستوى للشركات التي تبلغ قيمتها أكثر من 1 تريليون دولار في سوق الأسهم.من جهة ثانية، تبقى الشركة المصنعة في مرمى نيران وكالة السلامة على الطرق الأمريكية بسبب نظامها المثير للجدل "الطيار الآلي"، المصمم لمساعدة السائقين، بحسب الصحيفة.وكانت شركة صناعة السيارات قد وافقت أيضا على تحديث برنامجها لمنع السائقين من ممارسة ألعاب الفيديو على نظام السيارة أثناء تحرك السيارة، وذلك بعد فتح تحقيق بهذا الخصوص.
قالت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، اليوم الاثنين، إنها سلمت ما يقرب من مليون سيارة في عام 2021، أي بزيادة نمو 87.4 % مقارنة بالعام 2020، وبأداء أفضل من المتوقع على الرغم من تحديات الإمدادات العالمية.
وأعلنت الشركة المصنعة عبر بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها حققت أداء أفضل بكثير مقارنة بالهدف المعلن في يناير/كانون الثاني الماضي، والذي تضمن زيادة عمليات التسليم بنسبة 50% كمعدل وسطي خلال عدة سنوات مقبلة.
وبحسب شبكة "صوت أمريكا"، تمكنت شركة تسلا من تجنب المشكلات اللوجستية العالمية التي ابتليت بها صناعة السيارات بأكملها، حيث أكد إيلون ماسك، في وقت سابق، أنه كان قادرا على التغلب على الكثير من مشكلة النقص في أشباه الموصلات باستخدام تصميمات شرائح جديدة وإعادة كتابة البرامج وفقا لذلك.
وتم تعزيز مكانة تسلا إثر طلب ضخم من قبل شركة التأجير "هيرتز"، للحصول على 100000 سيارة كهربائية بحلول نهاية عام 2022، وأدى هذا الإعلان إلى انضمام تسلا إلى ناد رفيع المستوى للشركات التي تبلغ قيمتها أكثر من 1 تريليون دولار في سوق الأسهم.
من جهة ثانية، تبقى الشركة المصنعة في مرمى نيران وكالة السلامة على الطرق الأمريكية بسبب نظامها المثير للجدل "الطيار الآلي"، المصمم لمساعدة السائقين، بحسب الصحيفة.
وكانت شركة صناعة السيارات قد وافقت أيضا على تحديث برنامجها لمنع السائقين من ممارسة ألعاب الفيديو على نظام السيارة أثناء تحرك السيارة، وذلك بعد فتح تحقيق بهذا الخصوص.