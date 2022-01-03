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https://arabic.sputniknews.com/20220103/صحيفة-اجتماع-مقرر-بين-المستشار-الألماني-والرئيس-الروسي-في-يناير-الجاري-1054888201.html
صحيفة: اجتماع مقرر بين المستشار الألماني والرئيس الروسي في يناير الجاري
صحيفة: اجتماع مقرر بين المستشار الألماني والرئيس الروسي في يناير الجاري
كشفت صحيفة ألمانية، اليوم الاثنين، عن اجتماع مقرر بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك خلال شهر كانون الثاني/يناير الجاري. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T11:32+0000
2022-01-03T12:01+0000
روسيا
ألمانيا
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وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن مصادر خاصة، أن المستشار الألماني شولتس يرغب في القيام بدور سياسي نشط تجاه روسيا. وأشارت الصحيفة أن المستشار الألماني يرغب بعلاقات نوعية جديدة مع موسكو.وفي السياق نفسه، لم تؤكد السفارة الألمانية في موسكو لوكالة "سبوتنيك" التقرير الإعلامي عن خطط المستشار الألماني أولاف شولتز للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يناير.وكان البرلمان الألماني "البوندستاغ" انتخب، في الثامن من الشهر المنصرم، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس (63 عاما)، مستشارا جديدا لألمانيا، خلفا للمستشارة، أنغيلا ميركل، التي ظلت في منصب المستشارية لمدة 16 عاما.
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روسيا, ألمانيا

صحيفة: اجتماع مقرر بين المستشار الألماني والرئيس الروسي في يناير الجاري

11:32 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 12:01 GMT 03.01.2022)
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEأولاف شولتز المستشار الجديد لألمانيا
أولاف شولتز المستشار الجديد لألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
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كشفت صحيفة ألمانية، اليوم الاثنين، عن اجتماع مقرر بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك خلال شهر كانون الثاني/يناير الجاري.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن مصادر خاصة، أن المستشار الألماني شولتس يرغب في القيام بدور سياسي نشط تجاه روسيا.

وأشارت الصحيفة أن المستشار الألماني يرغب بعلاقات نوعية جديدة مع موسكو.
وفي السياق نفسه، لم تؤكد السفارة الألمانية في موسكو لوكالة "سبوتنيك" التقرير الإعلامي عن خطط المستشار الألماني أولاف شولتز للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يناير.

وكان البرلمان الألماني "البوندستاغ" انتخب، في الثامن من الشهر المنصرم، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس (63 عاما)، مستشارا جديدا لألمانيا، خلفا للمستشارة، أنغيلا ميركل، التي ظلت في منصب المستشارية لمدة 16 عاما.
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