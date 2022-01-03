صحيفة: اجتماع مقرر بين المستشار الألماني والرئيس الروسي في يناير الجاري

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن مصادر خاصة، أن المستشار الألماني شولتس يرغب في القيام بدور سياسي نشط تجاه روسيا. وأشارت الصحيفة أن المستشار الألماني يرغب بعلاقات نوعية جديدة مع موسكو.وفي السياق نفسه، لم تؤكد السفارة الألمانية في موسكو لوكالة "سبوتنيك" التقرير الإعلامي عن خطط المستشار الألماني أولاف شولتز للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يناير.وكان البرلمان الألماني "البوندستاغ" انتخب، في الثامن من الشهر المنصرم، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس (63 عاما)، مستشارا جديدا لألمانيا، خلفا للمستشارة، أنغيلا ميركل، التي ظلت في منصب المستشارية لمدة 16 عاما.
كشفت صحيفة ألمانية، اليوم الاثنين، عن اجتماع مقرر بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك خلال شهر كانون الثاني/يناير الجاري.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن مصادر خاصة، أن المستشار الألماني شولتس يرغب في القيام بدور سياسي نشط تجاه روسيا.
وأشارت الصحيفة أن المستشار الألماني يرغب بعلاقات نوعية جديدة مع موسكو.
وفي السياق نفسه، لم تؤكد السفارة الألمانية في موسكو لوكالة "سبوتنيك" التقرير الإعلامي عن خطط المستشار الألماني أولاف شولتز للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يناير.
وكان البرلمان الألماني "البوندستاغ" انتخب، في الثامن من الشهر المنصرم، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس (63 عاما)، مستشارا جديدا لألمانيا، خلفا للمستشارة، أنغيلا ميركل، التي ظلت في منصب المستشارية لمدة 16 عاما.