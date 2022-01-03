https://arabic.sputniknews.com/20220103/صحيفة-بريطانية-تسمي-8-أعراض-للإصابة-بمتحور-أوميكرون-1054877938.html

صحيفة بريطانية تسمي 8 أعراض للإصابة بمتحور أوميكرون

صحيفة بريطانية تسمي 8 أعراض للإصابة بمتحور أوميكرون

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقالا عددت فيه أشهر ثمانية أعراض لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، والتي تظهر في المراحل المبكرة وتشبه أعراض البرد أو... 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T06:21+0000

2022-01-03T06:21+0000

2022-01-03T06:21+0000

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وأشارت الصحيفة إلى أن أعراض سلالة أوميكرون تحدث في الجسم في اليوم الثاني بعد الإصابة بفيروس كورونا ويمكن أن تستمر لنحو خمسة أيام.وذكر أطباء من جنوب أفريقيا وبريطانيا والولايات المتحدة، أنه من بين الأعراض التهاب الحلق وآلام الظهر وسيلان الأنف أو انسداده والصداع والتعب والعطس والتعرق الليلي وآلام الجسم، بحسب الصحيفة.ولاحظ الأطباء أن الأعراض أقل وضوحًا من العلامات التقليدية لكوفيد-19، كما أنها تشبه إلى حد بعيد نزلات البرد أو الأنفلونزا.ومع ذلك، ينصح الخبراء بعدم تجاهلهم واستشارة الطبيب في الوقت المناسب، كما أن أفضل طريقة لحماية نفسك من العدوى هي التطعيم.في وقت سابق، أفاد علماء من الولايات المتحدة واليابان أن سلالة أوميكرون من الفيروس التاجي قد تسبب أعرضًا أقل حدة، حيث تؤثر على الرئتين بشكل أقل من المتغيرات الأخرى من السلالات.

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