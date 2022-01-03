تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220103/صحيفة-بريطانية-تسمي-8-أعراض-للإصابة-بمتحور-أوميكرون-1054877938.html
صحيفة بريطانية تسمي 8 أعراض للإصابة بمتحور أوميكرون
صحيفة بريطانية تسمي 8 أعراض للإصابة بمتحور أوميكرون
نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقالا عددت فيه أشهر ثمانية أعراض لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، والتي تظهر في المراحل المبكرة وتشبه أعراض البرد أو... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T06:21+0000
2022-01-03T06:21+0000
2022-01-03T06:21+0000
مجتمع
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407096_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_7ecbda6c5e4f67797688196fefe85bb6.jpg
وأشارت الصحيفة إلى أن أعراض سلالة أوميكرون تحدث في الجسم في اليوم الثاني بعد الإصابة بفيروس كورونا ويمكن أن تستمر لنحو خمسة أيام.وذكر أطباء من جنوب أفريقيا وبريطانيا والولايات المتحدة، أنه من بين الأعراض التهاب الحلق وآلام الظهر وسيلان الأنف أو انسداده والصداع والتعب والعطس والتعرق الليلي وآلام الجسم، بحسب الصحيفة.ولاحظ الأطباء أن الأعراض أقل وضوحًا من العلامات التقليدية لكوفيد-19، كما أنها تشبه إلى حد بعيد نزلات البرد أو الأنفلونزا.ومع ذلك، ينصح الخبراء بعدم تجاهلهم واستشارة الطبيب في الوقت المناسب، كما أن أفضل طريقة لحماية نفسك من العدوى هي التطعيم.في وقت سابق، أفاد علماء من الولايات المتحدة واليابان أن سلالة أوميكرون من الفيروس التاجي قد تسبب أعرضًا أقل حدة، حيث تؤثر على الرئتين بشكل أقل من المتغيرات الأخرى من السلالات.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/مع-بداية-العام-الجديد-أوميكرون-يجبر-شركات-الطيران-على-إلغاء-آلاف-الرحلات--1054866299.html
https://arabic.sputniknews.com/20220102/بريطانيا-تفرض-ارتداء-الكمامات-على-طلاب-المدارس-بسبب-أوميكرون-1054850286.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407096_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_4b177b13348e23a8d6df986fb12e8288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, العالم
صحيفة بريطانية تسمي 8 أعراض للإصابة بمتحور أوميكرون
نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقالا عددت فيه أشهر ثمانية أعراض لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، والتي تظهر في المراحل المبكرة وتشبه أعراض البرد أو الأنفلونزا.
وأشارت الصحيفة إلى أن أعراض سلالة أوميكرون تحدث في الجسم في اليوم الثاني بعد الإصابة بفيروس كورونا ويمكن أن تستمر لنحو خمسة أيام.
وذكر أطباء من جنوب أفريقيا وبريطانيا والولايات المتحدة، أنه من بين الأعراض التهاب الحلق وآلام الظهر وسيلان الأنف أو انسداده والصداع والتعب والعطس والتعرق الليلي وآلام الجسم،
بحسب الصحيفة
.
ولاحظ الأطباء أن الأعراض أقل وضوحًا من العلامات التقليدية لكوفيد-19، كما أنها تشبه إلى حد بعيد نزلات البرد أو الأنفلونزا.
ومع ذلك، ينصح الخبراء بعدم تجاهلهم واستشارة الطبيب في الوقت المناسب، كما أن أفضل طريقة لحماية نفسك من العدوى هي التطعيم.
في وقت سابق، أفاد علماء من الولايات المتحدة واليابان أن سلالة أوميكرون من الفيروس التاجي قد تسبب أعرضًا أقل حدة، حيث تؤثر على الرئتين بشكل أقل من المتغيرات الأخرى من السلالات.