ضبط نحو 200 كيلوغرام من الكوكايين في سيارة مسؤول حكومي بالنيجر

وقال مصدران لوكالة "رويترز" إن المحافظ وسائقه، اللذان كانا في السيارة في ذلك الوقت، اعتقلا ومعهما 199 لفافة من الكوكايين عند نقطة تفتيش على الطريق المتجه شمالا يوم الأحد.وكشف بيان صادر عن المكتب المركزي لقمع تهريب المخدرات في النيجر، عن ضبط كمية قياسية تتجاوز 200 كيلوغرام من الكوكايين في أغاديز، لكنه لم يذكر تفاصيل.شهدت منطقة غرب أفريقيا، التي غالبا ما تعد طريقا لعبور المخدرات غير المشروعة من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، سلسلة من عمليات الضبط القياسية في السنوات الأخيرة.وصادرت السلطات في السنغال ما يزيد على طنين من الكوكايين النقي من سفينة قبالة ساحلها الأطلسي في أكتوبر/ تشرين الأول، فيما ضبطت السلطات الغامبية نحو ثلاثة أطنان في يناير/ كانون الثاني الماضي.بعد ضبط 17 طنا من القنب الذي تبلغ قيمته حوالي 37 مليون دولار في النيجر في مايو/ أيار الماضي، قال منسق وحدة المخدرات في الإنتربول جان درابال لوكالة "رويترز" إن تجار المخدرات يرسلون شحنات أكبر استجابة للطلب الأوروبي المتزايد.
شهدت منطقة غرب أفريقيا، التي غالبا ما تعد طريقا لعبور المخدرات غير المشروعة من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، سلسلة من عمليات الضبط القياسية في السنوات الأخيرة.
وصادرت السلطات في السنغال ما يزيد على طنين من الكوكايين النقي من سفينة قبالة ساحلها الأطلسي في أكتوبر/ تشرين الأول، فيما ضبطت السلطات الغامبية نحو ثلاثة أطنان في يناير/ كانون الثاني الماضي.
بعد ضبط 17 طنا من القنب الذي تبلغ قيمته حوالي 37 مليون دولار في النيجر في مايو/ أيار الماضي، قال منسق وحدة المخدرات في الإنتربول جان درابال لوكالة "رويترز" إن تجار المخدرات يرسلون شحنات أكبر استجابة للطلب الأوروبي المتزايد.