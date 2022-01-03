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https://arabic.sputniknews.com/20220103/ضبط-نحو-200-كيلوغرام-من-الكوكايين-في-سيارة-مسؤول-حكومي-بالنيجر-1054896990.html
ضبط نحو 200 كيلوغرام من الكوكايين في سيارة مسؤول حكومي بالنيجر
ضبط نحو 200 كيلوغرام من الكوكايين في سيارة مسؤول حكومي بالنيجر
صادرت الشرطة في شمال النيجر أكثر من 200 كيلوغرام من الكوكايين، تعادل قيمتها نحو 8.7 مليون دولار، وكانت تنقل في شاحنة حكومية لمحافظ محلي. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T14:31+0000
2022-01-03T14:31+0000
العالم
النيجر
مخدرات
كوكايين
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وقال مصدران لوكالة "رويترز" إن المحافظ وسائقه، اللذان كانا في السيارة في ذلك الوقت، اعتقلا ومعهما 199 لفافة من الكوكايين عند نقطة تفتيش على الطريق المتجه شمالا يوم الأحد.وكشف بيان صادر عن المكتب المركزي لقمع تهريب المخدرات في النيجر، عن ضبط كمية قياسية تتجاوز 200 كيلوغرام من الكوكايين في أغاديز، لكنه لم يذكر تفاصيل.شهدت منطقة غرب أفريقيا، التي غالبا ما تعد طريقا لعبور المخدرات غير المشروعة من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، سلسلة من عمليات الضبط القياسية في السنوات الأخيرة.وصادرت السلطات في السنغال ما يزيد على طنين من الكوكايين النقي من سفينة قبالة ساحلها الأطلسي في أكتوبر/ تشرين الأول، فيما ضبطت السلطات الغامبية نحو ثلاثة أطنان في يناير/ كانون الثاني الماضي.بعد ضبط 17 طنا من القنب الذي تبلغ قيمته حوالي 37 مليون دولار في النيجر في مايو/ أيار الماضي، قال منسق وحدة المخدرات في الإنتربول جان درابال لوكالة "رويترز" إن تجار المخدرات يرسلون شحنات أكبر استجابة للطلب الأوروبي المتزايد.
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العالم, النيجر, مخدرات, كوكايين

ضبط نحو 200 كيلوغرام من الكوكايين في سيارة مسؤول حكومي بالنيجر

14:31 GMT 03.01.2022
© REUTERS / Emmanuel Braunجندي من تشاد خلال عملية قنالية ضد جماعة "بوكو حرام" في النيجر
جندي من تشاد خلال عملية قنالية ضد جماعة بوكو حرام في النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Emmanuel Braun
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صادرت الشرطة في شمال النيجر أكثر من 200 كيلوغرام من الكوكايين، تعادل قيمتها نحو 8.7 مليون دولار، وكانت تنقل في شاحنة حكومية لمحافظ محلي.
وقال مصدران لوكالة "رويترز" إن المحافظ وسائقه، اللذان كانا في السيارة في ذلك الوقت، اعتقلا ومعهما 199 لفافة من الكوكايين عند نقطة تفتيش على الطريق المتجه شمالا يوم الأحد.
وكشف بيان صادر عن المكتب المركزي لقمع تهريب المخدرات في النيجر، عن ضبط كمية قياسية تتجاوز 200 كيلوغرام من الكوكايين في أغاديز، لكنه لم يذكر تفاصيل.
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شهدت منطقة غرب أفريقيا، التي غالبا ما تعد طريقا لعبور المخدرات غير المشروعة من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، سلسلة من عمليات الضبط القياسية في السنوات الأخيرة.
وصادرت السلطات في السنغال ما يزيد على طنين من الكوكايين النقي من سفينة قبالة ساحلها الأطلسي في أكتوبر/ تشرين الأول، فيما ضبطت السلطات الغامبية نحو ثلاثة أطنان في يناير/ كانون الثاني الماضي.
بعد ضبط 17 طنا من القنب الذي تبلغ قيمته حوالي 37 مليون دولار في النيجر في مايو/ أيار الماضي، قال منسق وحدة المخدرات في الإنتربول جان درابال لوكالة "رويترز" إن تجار المخدرات يرسلون شحنات أكبر استجابة للطلب الأوروبي المتزايد.
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