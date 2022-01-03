ظريف يهاجم ترامب ونتنياهو في الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران، إيران 13 أبريل 2021
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران، إيران 13 أبريل 2021
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
أحيا وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، الذكرى الثانية لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.
ونشر ظريف صورا لسليماني من مناسبات مختلفة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، من بينها واحدة تجمعه به، وغرّد معها بأنه "قبل عامين فقد صديقا بينما فقدت إيران بطلا، وفقد العالم بطلا يحارب الإرهاب".
بعد ذلك، وجّه ظريف رسالة إلى "من يعيشون في حالة الإنكار"، وهي أن "ترامب كشف عن وجهه الحقيقي بعد عام من مقتل سليماني، وذلك بقيام أنصاره بالهجوم على مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن".
وختم محمد جواد ظريف تغريدته بالتأكيد أن "العالم بحاجة إلى مقاتلين شجعان مثل قاسم سليماني، وليس دعاة حرب جبناء مثل ترامب ونتنياهو وشركائهما".
2 years ago, I lost a friend, Iran a hero & the world a champion in fighting terrorism.— Javad Zarif (@JZarif) January 1, 2022
To those in denial, Trump's true colors were on full display only a year later in US Capitol.
The world needs brave fighters like #Soleimani—not coward warmongers like Trump, Netanyahu & Co. pic.twitter.com/gXrizN1VL7
وقال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة هي المسؤول المباشر عن اغتيال قاسم سليماني.
وقبل عامين، قتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في غارة أمريكية.
وأعلن البنتاغون، فجر يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.