تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220103/ظريف-يهاجم-ترامب-ونتنياهو-في-الذكرى-الثانية-لمقتل-قاسم-سليماني-1054887687.html
ظريف يهاجم ترامب ونتنياهو في الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني
ظريف يهاجم ترامب ونتنياهو في الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني
أحيا وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، الذكرى الثانية لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني، ‏قاسم سليماني.‏ 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T11:24+0000
2022-01-03T11:24+0000
العالم
أخبار إيران
دونالد ترامب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1048673020_0:0:3191:1794_1920x0_80_0_0_3e60cfb41476ac3ff84d8c0f76377a31.jpg
ونشر ظريف صورا لسليماني من مناسبات مختلفة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، من بينها واحدة تجمعه به، وغرّد معها بأنه "قبل عامين فقد صديقا بينما فقدت إيران بطلا، وفقد العالم بطلا يحارب الإرهاب".بعد ذلك، وجّه ظريف رسالة إلى "من يعيشون في حالة الإنكار"، وهي أن "ترامب كشف عن وجهه الحقيقي بعد عام من مقتل سليماني، وذلك بقيام أنصاره بالهجوم على مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن".وختم محمد جواد ظريف تغريدته بالتأكيد أن "العالم بحاجة إلى مقاتلين شجعان مثل قاسم سليماني، وليس دعاة حرب جبناء مثل ترامب ونتنياهو وشركائهما".وقال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة هي المسؤول المباشر عن اغتيال قاسم سليماني.وقبل عامين، قتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في غارة أمريكية.وأعلن البنتاغون، فجر يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1048673020_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_85eccf302c8db8254ef735a5b603e548.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إيران, دونالد ترامب

ظريف يهاجم ترامب ونتنياهو في الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني

11:24 GMT 03.01.2022
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران، إيران 13 أبريل 2021
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران، إيران 13 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران، إيران 13 أبريل 2021
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أحيا وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، الذكرى الثانية لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني، ‏قاسم سليماني.‏
ونشر ظريف صورا لسليماني من مناسبات مختلفة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، من بينها واحدة تجمعه به، وغرّد معها بأنه "قبل عامين فقد صديقا بينما فقدت إيران بطلا، وفقد العالم بطلا يحارب الإرهاب".
بعد ذلك، وجّه ظريف رسالة إلى "من يعيشون في حالة الإنكار"، وهي أن "ترامب كشف عن وجهه الحقيقي بعد عام من مقتل سليماني، وذلك بقيام أنصاره بالهجوم على مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن".
وختم محمد جواد ظريف تغريدته بالتأكيد أن "العالم بحاجة إلى مقاتلين شجعان مثل قاسم سليماني، وليس دعاة حرب جبناء مثل ترامب ونتنياهو وشركائهما".
وقال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة هي المسؤول المباشر عن اغتيال قاسم سليماني.
وقبل عامين، قتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في غارة أمريكية.
وأعلن البنتاغون، فجر يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:43 GMTمجلس الشيوخ المصري يقر علاوة سنوية لا تقل عن 3%
12:40 GMTالرئيس الإيراني يتعهد بالانتقام لسليماني ما لم تتم محاكمة ترامب
12:39 GMTدراسة... علاج سرطان البروستات في ساعة فقط باستخدام التيارات الكهربائية
12:29 GMTتوجيه من محمد بن زايد بشأن طفل أفغاني مصاب بالسرطان... فيديو
12:20 GMTالشرطة السويدية تتخلى عن الأسلحة الحربية وتتسلم أخرى فريدة لمهماتها في البلاد
12:12 GMTوزير الخارجية السعودي: بحثنا مع الأردن الدور الإيراني "المزعزع" في المنطقة
12:07 GMTالمفوضية العليا الليبية: تحديد يوم 24 يناير موعدا للانتخابات بناء على المدة المطلوبة قانونيا
12:06 GMTنيللي كريم: كنت فاقدة الأمل في الرجال
12:01 GMTسيئول ترجح أن المتسلل إلى كوريا الشمالية هو أحد المنشقين عن بيونغ يانغ
11:59 GMTلابيد يحذر من خطر اتهام الأمم المتحدة لإسرائيل بممارسة الفصل العنصري
11:53 GMTعلاج الأطفال داخل مستشفيات "كوفيد 19" يبلغ مستوى غير مسبوق في الولايات المتحدة
11:51 GMTبولندا تعلن استمرار التوتر على الحدود مع بيلاروسيا
11:37 GMTقناة السويس تعتزم تقديم حوافز للسفن صديقة البيئة
11:35 GMTإسرائيل تبدأ تحصين سجن جلبوع ضد هروب الأسرى
11:32 GMTصحيفة: اجتماع مقرر بين المستشار الألماني والرئيس الروسي في يناير الجاري
11:32 GMTمختص في علم الأوبئة يتوقع موعد ذروة أوميكرون في الجزائر
11:29 GMTنقيب الأطباء في لبنان يحذر: الواقع الصحي مأزوم وطرح الإقفال التام موجود
11:28 GMT"جثة البطل سليماني"... إلى من قدمت مخابرات إسرائيل "الهدية العظيمة"
11:24 GMTظريف يهاجم ترامب ونتنياهو في الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني
11:16 GMTالخارجية الألمانية: استمرار الحوار مع روسيا مهم بالنسبة للجميع