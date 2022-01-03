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عالم الطبيعة 2021... اكتشاف 70 نوعا جديدا من النباتات والحيوانات
عالم الطبيعة 2021... اكتشاف 70 نوعا جديدا من النباتات والحيوانات
اكتشفت أكاديمية كاليفورنيا للعلوم في عام 2021 نحو 70 نوعا من النباتات والحيوانات، من بينها نجوم البحر النارية وسمكة الجيتار ذات النقط الزرقاء وسمكة الأنبوب... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T08:21+0000
2022-01-03T08:21+0000
العالم
اكتشاف
حيوانات
نباتات
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وتنحدر النباتات والحيوانات الموصوفة حديثا من مناطق بعيدة وواسعة مثل غابات الأراضي المنخفضة في مدغشقر، إلى الشعاب المرجانية المنتشرة حول جزيرة إيستر ورؤوس الأشجار في المكسيك.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت الأكاديمية إن الاكتشافات لا تثري فهمنا لشجرة الحياة الشاسعة فحسب، بل تعزز أيضا قدرتنا على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الحفاظ على النظام البيئي.وقالت شانون بينيت، رئيسة أكاديمية كاليفورنيا للعلوم، إن "الاكتشافات تساعد في تعزيز مهمة الأكاديمية لتجديد عالم الطبيعة من خلال العلم والتعلم والتعاون"، مشيرة إلى أن "التنوع البيولوجي أمر بالغ الأهمية لصحة كوكبنا، ويتم فقدانه بمعدل لم تعد فيه ممارسات الاستدامة كافية".وأكدت رئيسة أكاديمية كاليفورنيا للعلوم: "بصفتنا مشرفين على عالمنا الطبيعي، نحتاج إلى لعب دور نشط في تجديد النظم البيئية"، مضيفة أن "علاقتنا بالطبيعة تتحسن مع كل نوع جديد، مما يعمق فهمنا لكيفية عمل كوكبنا ويمكنه الاستجابة بشكل أفضل لمستقبل غير مؤكد".وأضافت بينيت: "بينما نواصل محاربة تغير المناخ والوباء العالمي، فإننا في أكثر الأوقات أهمية والتي تتطلب منا العمل بجدية كبيرة لحماية تنوع الحياة على الأرض".وتتضمن بعض الأنواع التي اكتشفتها أكاديمية كاليفورنيا للعلوم خلال العام الماضي 2021، 14 خنفساء و12 من الرخويات البحرية وتسعة من النمل وسبعة أسماك وستة عقارب وخمسة نباتات مزهرة وأربعة أسماك قرش وثلاثة عناكب وقشريات بحرية وطحلب.وستقيم الأكاديمية حدثا افتراضيا، في 6 يناير/ كانون الثاني 2022، والذي سيضم العديد من الباحثين الذين توصلوا إلى تلك الاكتشافات للاحتفال بالأنواع التي تم تحديدها حديثا.
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عالم الطبيعة 2021... اكتشاف 70 نوعا جديدا من النباتات والحيوانات

08:21 GMT 03.01.2022
© Photo / EUO © OCEANA Juan Cuetosمرجان أصفر (Leptopsammia pruvoti) سيكا دي كابو، الجزر الأيولية، صقلية، إيطاليا
مرجان أصفر (Leptopsammia pruvoti) سيكا دي كابو، الجزر الأيولية، صقلية، إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© Photo / EUO © OCEANA Juan Cuetos
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اكتشفت أكاديمية كاليفورنيا للعلوم في عام 2021 نحو 70 نوعا من النباتات والحيوانات، من بينها نجوم البحر النارية وسمكة الجيتار ذات النقط الزرقاء وسمكة الأنبوب القزم.
وتنحدر النباتات والحيوانات الموصوفة حديثا من مناطق بعيدة وواسعة مثل غابات الأراضي المنخفضة في مدغشقر، إلى الشعاب المرجانية المنتشرة حول جزيرة إيستر ورؤوس الأشجار في المكسيك.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت الأكاديمية إن الاكتشافات لا تثري فهمنا لشجرة الحياة الشاسعة فحسب، بل تعزز أيضا قدرتنا على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الحفاظ على النظام البيئي.
وقالت شانون بينيت، رئيسة أكاديمية كاليفورنيا للعلوم، إن "الاكتشافات تساعد في تعزيز مهمة الأكاديمية لتجديد عالم الطبيعة من خلال العلم والتعلم والتعاون"، مشيرة إلى أن "التنوع البيولوجي أمر بالغ الأهمية لصحة كوكبنا، ويتم فقدانه بمعدل لم تعد فيه ممارسات الاستدامة كافية".
وأكدت رئيسة أكاديمية كاليفورنيا للعلوم: "بصفتنا مشرفين على عالمنا الطبيعي، نحتاج إلى لعب دور نشط في تجديد النظم البيئية"، مضيفة أن "علاقتنا بالطبيعة تتحسن مع كل نوع جديد، مما يعمق فهمنا لكيفية عمل كوكبنا ويمكنه الاستجابة بشكل أفضل لمستقبل غير مؤكد".
وأضافت بينيت: "بينما نواصل محاربة تغير المناخ والوباء العالمي، فإننا في أكثر الأوقات أهمية والتي تتطلب منا العمل بجدية كبيرة لحماية تنوع الحياة على الأرض".
وتتضمن بعض الأنواع التي اكتشفتها أكاديمية كاليفورنيا للعلوم خلال العام الماضي 2021، 14 خنفساء و12 من الرخويات البحرية وتسعة من النمل وسبعة أسماك وستة عقارب وخمسة نباتات مزهرة وأربعة أسماك قرش وثلاثة عناكب وقشريات بحرية وطحلب.
وستقيم الأكاديمية حدثا افتراضيا، في 6 يناير/ كانون الثاني 2022، والذي سيضم العديد من الباحثين الذين توصلوا إلى تلك الاكتشافات للاحتفال بالأنواع التي تم تحديدها حديثا.
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