عراقي يدخل موسوعة غينيس بأكبر لوحة من الخيوط والمسامير... صور وفيديو
11:03 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 11:04 GMT 03.01.2022)
© Sputnik"فلسطين بعيون فنانين روس" لوحات التضامن مع الشعب الفلسطيني في معرض فني في قطاع غزة، فلسطين
© Sputnik
نجح الفنان العراقي سعيد هويدي في رسم صورة أخاذة لملهمة عربية متقبلة لمرض البهاق باستخدام خيوط ومسامير فقط، ليحقق بذلك لقب غينيس للأرقام القياسية لأكبر عمل فني بالخيط والمسمار في العالم.
واشترطت "غينيس" للأرقام القياسية معايير صارمة لاعتماد هذا الرقم القياسي أبرزها استخدام خيط متصل واحد ليشكل الصورة المطلوبة التي بلغت أبعادها 6.3 متر مربع (نحو 67 قدماً مربعة و20 إنشاً).
وقال هويدي، في لقاء مع "سكاي نيوز": "بدايتي كانت بسيطة جدا، حيث افتتحت ورشة صغيرة وبدأت أنجز فيها الكثير من اللوحات الصغيرة والمتوسطة إلى أن بات بمقدوري عبر العمل المتواصل والبحث صقل موهبتي رويدا رويدا، ومن ثم إنجاز لوحات رسم الصور الشخصية، وهذا المستوى الفني معقد جدا وصعب، ويتطلب لياقة عالية وتركيزا شديدا، ومن خلال الممارسة والتكرار أنجزت العديد من رسومات الصور الشخصية، والتي تحتاج لجهد رياضياتي كبير على قاعدة النسبة والتناسب وتحقيق التوازن الخلاق والدقيق بين الظل والضوء في اللوحة، وقد تم تسويق أغلب لوحاتي لخارج العراق".
العراقي سعيد هويدي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأكبر لوحة من الخيط والمسمار في العالم !— Mosaab Nasri - مصعب الناصري (@gma78nsqaDkLI9s) December 21, 2021
6.33
مترمربع
مبارك للعراق .. مبارك لكربلاء 🧡#مرضى_البهاق💜🌸#العراق_يتواجد_في_غينيس pic.twitter.com/2vGPKJG5k2
وأضاف هويدي: "البداية مع رسم الصور الشخصية أيضا كانت مع لوحات صغيرة جدا لا تتجاوز 50 سم، وقد تم التواصل معي فيما بعد من قبل لجنة من موسوعة غينيس، طلبت مني إعداد رقم قياسي لهذا المستوى من الرسم بالخيط والمسمار، والذي لا يوجد قبلا ضمن فئات الموسوعة، وتم استحداث قسم خاص به بالموسوعة العالمية الشهيرة مع إدراج لوحتي هذه ضمنها".
وتابع هويدي: "اختارت اللجنة شخصية لجينة صلاح وهي مصرية مؤثرة تعاني من مرض البهاق، من أجل رفع الوعي حول العالم بخصوص هذا المرض، ولكي يتقبل المصابون بهذا المرض أنفسهم، حتى أن هذا المرض يشكل إضافة جميلة للمصاب، كما تقبلته لجينة، وقد عملت على توظيف عاملي الضوء والظل بدقة وعلى تناسق اللونين الأبيض والأسود، كي تبرز جماليات اللوحة أكثر، وتعبر عن مرضى البهاق بصورة أدق".
الفنان العراقي سعيد هويدي يدخل #غينيس بأكبر لوحة عن مرضى #البهاق في العالم بخيط متصل واحد ومسامير، مستلهمة من خبيرة التجميل المصرية لجينة صلاح التي تنشد رفع الوعي حول مرض البهاق عربياً..واستخدم الفنان 500 مسمار و6637 متراً من الخيوط#منوعات #العراق pic.twitter.com/KEvhzjvoMX— 24.ae | منوعات (@24Entertain) December 21, 2021