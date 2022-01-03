https://arabic.sputniknews.com/20220103/علامات-تعرف-بها-وجود-نزيف-داخلي-في-جسمك-1054913502.html

علامات تعرف بها وجود نزيف داخلي في جسمك

علامات تعرف بها وجود نزيف داخلي في جسمك

النزيف الداخلي من أخطر ما يمكن أن يتعرض له الإنسان، وله بعض العلامات التي يمكن أن يعرف بها. 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T21:46+0000

2022-01-03T21:46+0000

2022-01-03T21:46+0000

نزيف

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ووفقا لموقع كونسلتو فإن النزيف في أماكن مختلفة من الجسم، يمكن أن ينتج عن الكسور أو الاضرابات التي يصاب بها الدم.لكن بعض العلامات التي يمكن أن يعتبرها كثيرون عادية، ربما تكون دلالة على وجود نزيف داخلي في الجسم.ومنها أيضا تنميل اليدين والقدمين، لأن النزيف الداخلي عندما يحدث، يصحبه فقدان في بعض كميات الدم الموجودة في الجسم، وبالتالي يمكن أن يحدث تنميل في اليدين والقدمين، بسبب عدم وصول الأكسجين الموجود بالدم إلى اليدين أو القدمين.أيضا الشعور بالدوخة، هو أحد تلك العلامات، لأن النزيف الداخلي الذي يتسبب في فقدان دفعة من الدم كبيرة، يصيب صاحبه بدوار لا يعرف له سببا.ومنها وجود كدمات في أنحاء متفرقة من الجسم دون سبب واضح، حيث تشير الكدمات في بعض الأحيان إلى مكان حدوث النزيف.

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نزيف