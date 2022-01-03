تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220103/علامات-تعرف-بها-وجود-نزيف-داخلي-في-جسمك-1054913502.html
علامات تعرف بها وجود نزيف داخلي في جسمك
علامات تعرف بها وجود نزيف داخلي في جسمك
النزيف الداخلي من أخطر ما يمكن أن يتعرض له الإنسان، وله بعض العلامات التي يمكن أن يعرف بها. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T21:46+0000
2022-01-03T21:46+0000
نزيف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048841453_0:130:2475:1522_1920x0_80_0_0_e738549637bac6bc3b7977e3ab35fce2.jpg
ووفقا لموقع كونسلتو فإن النزيف في أماكن مختلفة من الجسم، يمكن أن ينتج عن الكسور أو الاضرابات التي يصاب بها الدم.لكن بعض العلامات التي يمكن أن يعتبرها كثيرون عادية، ربما تكون دلالة على وجود نزيف داخلي في الجسم.ومنها أيضا تنميل اليدين والقدمين، لأن النزيف الداخلي عندما يحدث، يصحبه فقدان في بعض كميات الدم الموجودة في الجسم، وبالتالي يمكن أن يحدث تنميل في اليدين والقدمين، بسبب عدم وصول الأكسجين الموجود بالدم إلى اليدين أو القدمين.أيضا الشعور بالدوخة، هو أحد تلك العلامات، لأن النزيف الداخلي الذي يتسبب في فقدان دفعة من الدم كبيرة، يصيب صاحبه بدوار لا يعرف له سببا.ومنها وجود كدمات في أنحاء متفرقة من الجسم دون سبب واضح، حيث تشير الكدمات في بعض الأحيان إلى مكان حدوث النزيف.
https://arabic.sputniknews.com/20200924/علماء-الروس-روس-يكتشفون-مادة-لإيقاف-النزيف-الحاد-بسرعة-1046629650.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048841453_135:0:2338:1652_1920x0_80_0_0_141b8306e4bc0b0e866ff4b9c7817bd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نزيف

علامات تعرف بها وجود نزيف داخلي في جسمك

21:46 GMT 03.01.2022
© Sputnik . Idrees Mohammed / الذهاب إلى بنك الصوركارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، كورونا، امرأة تعاني من ضيق التنفس في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021
كارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19، كورونا، امرأة تعاني من ضيق التنفس في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© Sputnik . Idrees Mohammed
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
النزيف الداخلي من أخطر ما يمكن أن يتعرض له الإنسان، وله بعض العلامات التي يمكن أن يعرف بها.
ووفقا لموقع كونسلتو فإن النزيف في أماكن مختلفة من الجسم، يمكن أن ينتج عن الكسور أو الاضرابات التي يصاب بها الدم.
مختبر الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2020
العلماء الروس يكتشفون مادة لإيقاف النزيف الحاد بسرعة
24 سبتمبر 2020, 09:43 GMT
لكن بعض العلامات التي يمكن أن يعتبرها كثيرون عادية، ربما تكون دلالة على وجود نزيف داخلي في الجسم.
ومن هذه العلامات ضيق التنفس، حيث يمكن أن يكون علامة على وجود نزيف داخلي في أي جزء من الجسم، بسبب فقدان كمية كبيرة من الدم المحمل بخلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى الأنسجة، وبالتالي فإن نقص الأكسجين يمكن أن يسبب صعوبة في التنفس.
ومنها أيضا تنميل اليدين والقدمين، لأن النزيف الداخلي عندما يحدث، يصحبه فقدان في بعض كميات الدم الموجودة في الجسم، وبالتالي يمكن أن يحدث تنميل في اليدين والقدمين، بسبب عدم وصول الأكسجين الموجود بالدم إلى اليدين أو القدمين.
كذلك من هذه العلامات التعرق، حيث يسبب النزيف الداخلي في الجسم تغيرا في درجة حرارته، وبالتالي يحدث التعرق الذي لا يجد له صاحبه سبب واضح، لكنه لا يعلم أن النزيف الداخلي يمكن أن يكون احد اسبابه.
أيضا الشعور بالدوخة، هو أحد تلك العلامات، لأن النزيف الداخلي الذي يتسبب في فقدان دفعة من الدم كبيرة، يصيب صاحبه بدوار لا يعرف له سببا.
ومنها وجود كدمات في أنحاء متفرقة من الجسم دون سبب واضح، حيث تشير الكدمات في بعض الأحيان إلى مكان حدوث النزيف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:49 GMTحمدوك: "الثورة ماضية لغاياتها"
21:48 GMT"الأعلى بلا منازع"... السعودية تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا
21:46 GMTعلامات تعرف بها وجود نزيف داخلي في جسمك
21:35 GMTتونس... تحذيرات من موجة وبائية خامسة وإضراب مرتقب في قطاع الصحة
21:35 GMTبتكلفة تتخطى مليار دولار.. بدء إنشاء ميناء تابع لدبي العالمية في السنغال
21:24 GMTممثل أمير قطر يهدي الرئيس الجزائري "سارية ذهبية" ومباحثات ثنائية بين وزيري خارجية البلدين
21:03 GMTمجلس الوزراء الكويتي يدين احتجاز السفينة الإماراتية ويصفه بـ "القرصنة"
20:55 GMT"قوى الحرية والتغيير" في السودان: استقالة حمدوك نهاية مباشرة للانقلاب
20:54 GMTرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يرحب ببيان القوى النووية الخمس
20:50 GMTبايدن: وفرنا 300 ألف فرصة عمل في الصناعة خلال عام
20:49 GMT"زوجته رفضت زيارته"... وزير الداخلية التونسي يكشف السبب الحقيقي وراء توقيف مسؤول حزب "النهضة"
20:43 GMTدراسة تكشف عن "بالوعة تنظيف" هائلة تدور حول محيط القطب الجنوبي للأرض... صور وفيديو
20:32 GMTالدفاعات السعودية تدمر 5 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المملكة
20:30 GMTإعلام: تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية قبالة سواحل حيفا
20:29 GMTاكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة غربي فرنسا
20:20 GMTالموافقة على قرارات الشرعية الدولية... ما مدى قبول حماس بشروط عباس للمشاركة في حكومة وحدة فلسطينية؟
20:09 GMTقرش يخرج من فم حوت أحدب عملاق في الثانية الأخيرة... فيديو
20:07 GMTالحرس الثوري الإيراني يحذر: إذا تحركت هذه القوات لن يبقى أي أثر لإسرائيل
19:54 GMTوزيرا الخارجية الأمريكي والتركي يناقشان التنسيق بشأن التوتر في أوكرانيا
19:47 GMT"مدمر ولا يمكن تفسيره"... حريق مبنى البرلمان في جنوب أفريقيا يتجدد... فيديو